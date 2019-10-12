Защитник сборной России Марио Фернандес и полузащитник команды Дмитрий Баринов не принимали участие в тренировке национальной команды за день до матча восьмого тура отборочного турнира Евро-2020 с Кипром.

Фернандес и Баринов не тренировались за день до матча с Кипром

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