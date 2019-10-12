Сборная России не сможет задействовать в матче отборочного турнира Евро-2020 защитника Марио Фернандеса и полузащитника Дмитрия Баринова. Оба футболиста получили травмы. Фернандес перед игрой с Кипром заметно прихрамывал.

Фернандес и Баринов пропускают матч с Кипром из-за травм

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