Футбол
РИА НовостиФернандес и Баринов пропускают тренировку перед матчем с киприотами
Футболисты сборной России Марио Фернандес и Дмитрий Баринов пропускают тренировку перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командой Кипра. Встреча сборных России и Кипра состоится в воскресенье в Никосии на стадион "ГСП Арена" и начнется в 19:00 мск.
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Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
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Родственники актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовали опровержение некоторых новостей о ее состоянии, а также обнародовали фото преследующих ее семью папарацци.
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Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
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МИД Латвии назвал неприемлемым празднование освобождения Риги в Москве
Латвия считает неприемлемым праздничный салют 13 октября в Москве в честь 75-летней годовщины освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, заявили в МИД страны.
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Медведев победил Циципаса и вышел в финал турнира в Шанхае
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Дело о хищении 330 миллионов рублей у Роскосмоса направлено в суд
Направлено в суд уголовное дело о хищении порядка 330 миллионов рублей у Роскосмоса.
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Кипрский тренер «Спартака»: «Игроки сборной России напоминают роботов»
Кипрский тренер «Спартака» по физической подготовке Стергиос Фотопулос поделился мнением об игроках сборной России перед матчем отбора на Евро-2020 с Кипром.
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Умер отдыхавший в «Артеке» российский школьник
По факту смерти 12-летнего мальчика из Петербурга, отдыхавшего в международном детском центре «Артек», возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
Lenta.ru 07:08
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Греф: Сбербанк отменит «банковский роуминг» в 2020 году
Сбербанк планирует отменить комиссии за межрегиональные переводы в 2020 году.
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В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
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Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
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Лед на Южном полюсе Луны может иметь более одного источника
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Экс-солистка женской поп-группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой.
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Минздрав предложил новые правила посещения родственниками реанимации
Напомним, что правила для организованного посещения пациентов, находящихся в реанимации, существуют и сегодня, и все больше стационаров открывают двери отделений интенсивной терапии, куда еще несколько лет назад никого из посторонних однозначно не пускали.
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Впервые за 30 лет группа «Кино» даст концерт
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