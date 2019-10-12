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РИА НовостиРИА НовостиФернандес и Баринов пропускают тренировку перед матчем с киприотами

Кипр — Россия
завтра
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «ГСП»
Футболисты сборной России Марио Фернандес и Дмитрий Баринов пропускают тренировку перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командой Кипра. Встреча сборных России и Кипра состоится в воскресенье в Никосии на стадион "ГСП Арена" и начнется в 19:00 мск.
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