Футболисты сборной России Марио Фернандес и Дмитрий Баринов пропускают тренировку перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командой Кипра. Встреча сборных России и Кипра состоится в воскресенье в Никосии на стадион "ГСП Арена" и начнется в 19:00 мск.

Фернандес и Баринов пропускают тренировку перед матчем с киприотами

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