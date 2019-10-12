Защитник сборной России и московского ЦСКА Марио Фернандес не примет участия в предстоящем матче отборочного раунда чемпионата Европы против Кипра. Накануне он не принимал участия в субботней тренировке, занимаясь по индивидуальному плану.

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