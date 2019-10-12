Футбол
Вести.RuМарио Фернандес пропустит матч сборной России против Кипра
Защитник сборной России и московского ЦСКА Марио Фернандес не примет участия в предстоящем матче отборочного раунда чемпионата Европы против Кипра. Накануне он не принимал участия в субботней тренировке, занимаясь по индивидуальному плану.
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Единоборства
Стивен Сигал показал несколько приемов Александру Емельяненко
Совместная тренировка прошла в рамках Международного фестиваля айкидо. Сигал показал спортсмену несколько приемов и дал ряд советов.
Газета.Ru вчера в 10:49
Общество
Ученые выяснили, чем опасны змееголовые рыбы
По информации The Washington Post, в пруду округа Гвиннерт в штате Джорджия впервые была поймана змееголовая рыба.
Российская газета 06:23
Политика
Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса
Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
РИА Новости 09:17
Шоу-бизнес
Бывшая жена Кержакова стала участницей «Холостяка»
Премьера седьмого сезона «Холостяка» состоится весной 2020 года. Участницей нового сезона шоу "Холостяк" на ТНТ станет Милана Кержакова.
Neva.Today вчера в 14:55
Наука
Японские ученые оживили мертвый мозг
Японским ученым удалось сохранять жизнеспособность мозга мыши в течение 25 дней после извлечения его из черепа.
Новые Известия вчера в 05:42
Армия и оружие
Франция прекратит поставки оружия в Турцию из-за операции в Сирии
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что немецкое правительство не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за турецкой военной операции в Сирии.
RT на русском 15:41
Хоккей
«Эдмонтон» обыграл «Рейнджерс» в матче НХЛ
Sportbox.RU 15:39
Политика
В Киеве заявили об отсутствии средств на восстановление Донбасса
Глава президентской партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил об отсутствии денег у Киева на восстановление Донбасса.
Известия 15:16
Происшествия
Отель обрушился на рабочих в Новом Орлеане
По меньшей мере один человек погиб, еще трое числятся пропавшими без вести в результате обрушения строящегося отеля Hard Rock в Новом Орлеане, сообщает WDSU New Orleans.
Вести.Ru 12:59
Политика
Нацбатальон «Азов» начал зачистку Золотого от сторонников ЛНР
Московский Комсомолец 10:17
Армия и оружие
Военные РФ взяли на сопровождение вошедший в Черное море эсминец США
Черноморский флот России взял на сопровождение вошедший сегодня в акваторию Черного моря эсминец Porter ВМС США.
Российская газета 14:48
Здоровье
Нобелевский лауреат 2015 года — о борьбе с раком, вечной жизни и будущем российской науки
Вы почти всю свою жизнь посвятили изучению этого заболевания, ваша работа была удостоена Нобелевской премии четыре года назад.
RT на русском 13:46
Кино
Боевик «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли вышел в прокат в Чите
Чита.Ру 09 октября в 23:54
Космос
NASA предупредило о восьми приближающихся к Земле астероидах
NASA предупредило, что через 3-4 дня к Земле приблизятся восемь астероидов. Диаметр одного из объектов достигает 140 метров.
Актуальные Новости 10 октября в 05:35
Политика
Китай создал боевую летающую тарелку
Китай на открывшейся в четверг выставке China Helicopter Exposition 2019 показал боевой аппарат, имеющий округлую форму.
Народные новости 10 октября в 16:39
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости 10 октября в 06:47
Шоу-бизнес
Лиама Хемсворта заметили на свидании с новой девушкой
Источник из близкого окружения Хемсворта сообщил изданию People, что актер осторожен в новых отношениях и не спешит бросаться в омут с головой.
Salt Mag 03:55
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала состояние актрисы
Родные Заворотнюк подчеркнули, что последние сообщения СМИ о том, что актриса находится в состоянии сопора, то есть в предкоматозном состоянии, не соответствую действительности.
Московский Комсомолец вчера в 11:31
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
На официальном аккаунте в Instagram Анастасии Заворотнюк, где родные актрисы обещают держать поклонников в курсе - после блокировки фанатской странички поддержки, появилось новое фото.
Российская газета 14:05
Общество
Иркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату
Повышение оклада главы региона необходимо для роста зарплат сотрудников бюджетных организаций, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
РИА Новости 13:00
Происшествия
В Токио из-за тайфуна «Хагибис» разлилась река Тамагава
Тайфун "Хагибис", который в субботу обрушился на центральный регион Японии, вызвал разлив крупной реки Тамагава, которая проходит по Токио.
ТАСС 10:26
Культура
В Новомосковске открыли виртуальный концертный зал
Тульские СМИ 06:49
Общество
Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru вчера в 03:22
Армия и оружие
Центр по примирению в Сирии заявил об угрозе гуманитарной катастрофы
Международное сообщество должно оказать поддержку в восстановлении суверенитета Сирии на восточными регионами страны, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
Московский Комсомолец 15:40
Происшествия
Иранский танкер поражен ракетами в Красном море
Иранский танкер, перевозивший нефть для Сирии, подвергся ракетной атаке в Красном море у побережья Саудовской Аравии.
ANNA-News вчера в 04:29
Здоровье
Минздрав предложил привлечь мигрантов для устранения дефицита врачей
Для решения проблемы нехватки врачей в России могут привлечь зарубежных специалистов.
РБК 10 октября в 01:21