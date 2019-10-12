Футбол
ProstoProSportФернандес пропустит матч против сборной Кипра
Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес не сыграет против Кипра в рамках отборочного этапа Евро-2020, передает «Спорт-экспрeсс». Перед игрой футболист вместе с Дмитрием Бариновым работал по индивидуальной программе. Его место, скорее всего, займет защитник «Краснодара» Сергей Петров.
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Черчесов рассказал о состоянии здоровья Фернандеса и Баринова в преддверии матча с Кипром
Sport24.ruвчера в 06:24
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