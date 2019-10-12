Футбол
ProstoProSportФернандес пропустит матч против сборной Кипра
Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес не сыграет против Кипра в рамках отборочного этапа Евро-2020, передает «Спорт-экспрeсс». Перед игрой футболист вместе с Дмитрием Бариновым работал по индивидуальной программе. Его место, скорее всего, займет защитник «Краснодара» Сергей Петров.
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Футбол
Тедеско может возглавить «Спартак» уже 13 октября, сообщают СМИ
Немецкий специалист Доменико Тедеско может подписать контракт со "Спартаком" уже 13 октября, сообщает Sport1.de.
Газета.Ru 06:35
Происшествия
Пять человек стали жертвами ДТП в Подмосковье
В ДТП погибло пять человек, среди которых ребенок.
SMINEWS в Подольске 03:30
Происшествия
Сотни людей пришли проститься с убитой в Саратове девочкой
Сотни людей в Саратове пришли проститься с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:35
Политика
Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН
Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД России.
РИА Новости 03:47
Армия и оружие
Курды сообщили о бегстве из лагеря в Сирии семей боевиков ИГ
Несколько семей боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) бежали из лагеря Айн-Исса на севере Сирии, где Турция проводит операцию «Источник мира», передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 06:20
Теннис
Медведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира АТР "Мастерс" в Шанхае.
Газета.Ru 06:05
Армия и оружие
Россия не поддержала заявление Совбеза ООН по военной операции Турции
В Совете безопасности ООН не смогли прийти к общему мнению для утверждения заявления по ситуации вокруг военной операции Турции на севере Сирии.
Российская газета вчера в 16:42
Музыка
Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»
В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Газета.Ru 04:59
Армия и оружие
Беспилотник США сдуло ветром во время испытаний
Беспилотник Соединенных Штатов XQ-58A Valkyrie ("Валькирия"), который проводил испытательный полет, сдуло ветром.
Газета.Ru вчера в 20:41
Футбол
Тедеско решил контрактные проблемы с «Шальке» и летит в Москву
Тедеско решил контрактные проблемы с «Шальке» и завтра вернётся в Москву Как стало известно «Чемпионату», тренер Доменико Тедеско решил проблемы, связанные с его контрактом с «Шальке», и 13 октября прилетит в Москву, чтобы в ближайшие два дня подписать основой контракт с московским «Спартаком».
Чемпионат вчера в 17:00
Политика
Путин признался, что не читает Трампа в Twitter
Президент России Владимир Путин признался, что не читает своего американского коллегу Дональда Трампа в Twitter, но считает его мнение важным для мира в целом.
ТАСС 05:49
Единоборства
Екатерина Пальцева и Лилия Аетбаева стали чемпионками мира по боксу
В весовой категории до 51 кг Лилия Аетбаева выиграла золотую медаль, победив в финальном поединке турчанку Бусеназ Чакироглу также раздельным решением судей (4:1). Третье место разделили Пан Чоль Ми (КНДР) и Мэри Ком Хмангте (Индия).
Вести.Ru 04:48
Кино
Netflix выпустил полнометражное продолжение «Во все тяжкие»
На стриминговом сервисе Netflix 11 октября состоялась премьера полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие" — фильма "Путь: Во все тяжкие".
Газета.Ru 11 октября в 09:16
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости 11 октября в 17:31
Здоровье
Больным ВИЧ и гепатитом предложили запретить работать в прокуратуре
Генпрокуратура предложила запретить брать на работу в структуру ВИЧ-инфицированных людей, а также больных гепатитом.
БИЗНЕС Online вчера в 04:50
Кино
Disney показал трейлер фильма «Круиз по джунглям»
iReactor 03:39
Политика
Путин выразил Абэ соболезнования из-за тайфуна в Японии
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями японскому премьер-министру Синдзо Абэ в связи с большим числом жертв и масштабными разрушениями из-за тайфуна в Японии.
RT на русском 06:46
Происшествия
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
Жительница Москвы 20 минут держала за руку женщину, выпавшую из окна многоэтажного дома, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 05:18
Кино
85 лет назад родился Савелий Крамаров
"Королю эпизода" Савелию Крамарову 13 октября могло бы исполниться 85 лет.
Газета.Ru 03:49
Происшествия
Скончался российский школьник, отдыхавший в «Артеке»
Газета.Ru вчера в 09:37
Политика
Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
В Кремле не обсуждают возможность возвращения смертной казни.
Профиль вчера в 09:40
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Гражданка Израиля 25-летняя Наама Иссахар приговорена Химкинским городским судом к 7,5 года колонии общего режима.
Российская газета 11 октября в 16:32
Шоу-бизнес
Суд разобрался с долгами и наследниками Юлии Началовой
Никулинский суд Москвы поставил точку в запутанном деле о долгах и наследстве скончавшейся в марте 2019 года певицы Юлии Началовой.
Пятый канал 11 октября в 14:30
Происшествия
В российских регионах сократят сотрудников ГИБДД
Штат сотрудников Госавтоинспекции сократят в некоторых российских регионах.
Lenta.ru вчера в 20:26
Музыка
Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз
Ореанда-Новости 10 октября в 13:43
Автоспорт
Леклер оштрафован и потерял шестое место в гонке Гран-при Японии
Пилот "Феррари" Шарль Леклер потерял 6-е место по итогам гонки 17-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Японии, сообщает autosport.com.
РИА Новости 06:02
Политика
РПЦ отреагировала на решение Элладской церкви по автокефалии Украины
Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов высказался по поводу решения Элладской церкви насчет неканонической Православной церкви Украины.
Газета.Ru вчера в 10:35
Культура
Владимир Познер отказался считать Соловьева своим коллегой
ИнфоСМИ 11 октября в 15:31
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Единоборства
Усик победил американца в первом бою в супертяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик одержал победу над американцем Чезом Уизерспуном в поединке супертяжеловесов в Чикаго.
Lenta.ru 00:59