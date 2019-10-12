Футбол
ProstoProSportФернандес пропустит матч против сборной Кипра
Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес не сыграет против Кипра в рамках отборочного этапа Евро-2020, передает «Спорт-экспрeсс». Перед игрой футболист вместе с Дмитрием Бариновым работал по индивидуальной программе. Его место, скорее всего, займет защитник «Краснодара» Сергей Петров.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 05:35, Вашингтон
Музыка
Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз
Ореанда-Новости 10 октября в 13:43
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru вчера в 15:59
Футбол
«В „Сельте“ есть частичка русского духа»
Скаутские службы изучают весь мир и количество легионеров в Ла Лиге только подтверждает это.
Известия вчера в 17:01
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета 11 октября в 04:46
Политика
Песков ответил на вопрос о возвращении в России смертной казни
Возможность возвращения в Россию смертной казни в Кремле не обсуждают.
FreeNews-Volga вчера в 10:02
Армия и оружие
Трамп сообщил о необходимости вернуть американских военных из Сирии
Американские войска не обязаны заниматься обеспечением безопасности границы Сирии с Турцией и должны покинуть страну.
РБК вчера в 22:00
Происшествия
Сотни людей пришли проститься с убитой в Саратове девочкой
Сотни людей в Саратове пришли проститься с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:35
Единоборства
Усик победил американца в первом бою в супертяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик одержал победу над американцем Чезом Уизерспуном в поединке супертяжеловесов в Чикаго.
Lenta.ru 00:59
Армия и оружие
Путин оценил последствия военных действий в Ираке и Ливии
По словам российского лидера, последствия военных действий дестабилизируют весь Ближний Восток.
ТК Звезда 05:22
Футбол
Функционер «Фиорентины» замотивировал игрока клуба своей племянницей
Sport24.ru вчера в 15:37
Общество
Названа доступная пища с высоким содержанием белка для замены мяса
Зарубежные диетологи перечислили растительные продукты, которые в некоторых случаях могут заменить мясо, так как содержат большое количество белка.
Российская газета 01:54
Шоу-бизнес
Максим Виторган впервые высказался о свадьбе Собчак и Богомолова
Актер Максим Виторган впервые публично высказался о свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
ФАН 05:29
Экономика
Telegram может отложить запуск криптовалюты Gram
Команда мессенджера Telegram Павла Дурова изучает вопрос о том, что делать после решения властей США временно заблокировать выпуск криптовалюты Gram, сообщил The Bell со ссылкой на письмо команды инвесторам.
Коммерсантъ 01:59
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Единоборства
Немков и Сидельников победили на Bellator 230
Российские бойцы Вадим Немков и Кирилл Сидельников победили на Bellator 230 в Милане.
Sports.ru вчера в 19:49
Армия и оружие
Bloomberg (США): нашествие беженцев на Европу? Эрдоган блефует (Bloomberg)
Эрдоган начал угрожать открыть ворота для беженцев уже через несколько месяцев после подписания соглашения.
ИноСМИ 05:33
Происшествия
В центре Москвы произошла стрельба в ресторане
30 сентября сообщалось, что на северо-западе Москвы в ходе дорожного конфликта произошла стрельба, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение.
RT на русском вчера в 17:15
Наука
Продолжительное рукопожатие может вызвать ощущение тревоги
Радио Маяк 11 октября в 16:08
Политика
National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике
Другой "случайной помощью" России названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
РИА Новости вчера в 20:29
Футбол
Арустамян сообщил, что тренер Тедеско подписал контракт со «Спартаком»
Комментатор и журналист Нобель Арустамян сообщил, что бывший главный тренер немецкого «Шальке» Доменико Тедеско подписал контракт с московским футбольным клубом «Спартак».
RT на русском 04:05
Политика
В Польше начались парламентские выборы
Избирательные участки открылись в Польше, где проходят очередные парламентские выборы.
РИА Новости 01:08
Теннис
Зверев стал соперником Медведева по финалу «Мастерса» в Шанхае
Соперником Зверева в финале станет третья ракетка турнира россиянин Даниил Медведев.
РИА Новости вчера в 09:49
Автоспорт
Команда Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов «Формулы-1»
Команда «Формулы-1» Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов сезона-2019. Об этом стало известно в воскресенье, 13 октября.
Известия 03:40
Футбол
Сборная России по футболу обыграла команду Шотландии
В Москве на стадионе «Лужники» футболисты сборной России победили команду Шотландии со счетом 4:0 в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщают «Ведомости».
Полит.ру 11 октября в 04:32
Происшествия
В российских регионах сократят сотрудников ГИБДД
Штат сотрудников Госавтоинспекции сократят в некоторых российских регионах.
Lenta.ru вчера в 20:26
Кино
Фильм «Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате
Газета.Ru вчера в 04:45
Шоу-бизнес
Актриса Алла Михеева забралась на ванну в шпильках в новом фото
Алла Михеева, российская киноактриса, разместила на своей страничке в «Инстаграме» необычный снимок, на котором показано, как она стоит на ванне в шпильках.
Discover24 05:07
Музыка
Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»
В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Газета.Ru 04:59
Происшествия
В Подмосковье возбуждено дело по факту ДТП с пятью погибшими
SMINEWS в Подольске 05:00