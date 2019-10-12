Защитник Марио Фернандес и полузащитник Дмитрий Баринов не примут участия в матче сборных России и Кипра в рамках квалификации Евро-2020. Защитник ЦСКА пропустит игру из-за ушиба костей стопы.

Фернандес и Баринов пропустят матч с Кипром из-за травм

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