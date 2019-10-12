Футбол

ProstoProSportProstoProSportФернандес пропустит матч против сборной Кипра

Кипр — Россия
сегодня
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «ГСП»
Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес не сыграет против Кипра в рамках отборочного этапа Евро-2020, передает «Спорт-экспрeсс». Перед игрой футболист вместе с Дмитрием Бариновым работал по индивидуальной программе. Его место, скорее всего, займет защитник «Краснодара» Сергей Петров.
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