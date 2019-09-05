Футбол
ТАССФутболист Фернандеш вошел в заявку «Краснодара» на матчи Лиги Европы
Португальский полузащитник Мануэл Фернандеш включен в заявку "Краснодара" для участия в групповом этапе футбольной Лиги Европы сезона-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Фернандеш перешел в "Краснодар" на правах свободного агента 2 сентября.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6978 источников, обновлено в 11:54, Вашингтон
Политика
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие
Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:26
Политика
Болид в стратосфере: летчик-испытатель рассказал о полете на Су-57
Заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан в интервью каналу "Звезда", рассказал, каково это - летать на Су-57.
Российская газета 09:06
Экономика
Росстат в августе зафиксировал месячную дефляцию
Потребительские цены в России в августе 2019 года снизились на 0,2% по сравнению с июлем 2019 года, сообщает Росстат.
Rambler News Service 09:19
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Интерфакс 04:54
Общество
Правительство России выделит деньги на иностранные лекарства для детей
Глава правительства рассказал, что дети, страдающие хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами, не могут получит в России некоторые лекарства.
Газета.Ru 07:06
Политика
Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей
Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.
РИА Новости вчера в 14:37
Интернет
Twitter отключил возможность публикации твитов с помощью СМС
Социальная сеть Twitter временно заблокировала функцию создания твитов с помощью текстовых СМС-сообщений.
Реальное время 08:14
Футбол
Черчесов назвал матч России с Шотландией игрой за 6 очков
Vprognoze.ru 09:45
Политика
«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»
«Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Коммерсантъ 03 сентября в 08:33
Гаджеты
СМИ узнали о планах Apple переместить Touch ID в экраны новых iPhone
Корпорация Apple планирует вернуть Touch ID (сканер отпечатков пальцев для разблокировки смартфона) в будущие модели iPhone.
РБК 11:25
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова боится отдавать младшего сына в садик
Опубликовав в Instagram фотографию с мальчиком, Кожевникова пожаловалась читателям на то, что отпустить от себя двухлетнего Василия - большой стресс именно для нее, как для мамы.
Телепрограмма 11:14
Происшествия
Во Львове вандалы осквернили советский мемориал
РИА Новости 09:11
Армия и оружие
Сирийские боевики сообщили об убийстве российских спецназовцев
Сирийские боевики из организации «Национальный фронт освобождения», которые поддерживаются Турцией, сообщили об убийстве нескольких российских спецназовцев в провинции Идлиб.
Lenta.ru 08:13
Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Здоровье
В Москве предложили не принимать детей в школы без прививок
Департамент образования Москвы предложил на законодательном уровне закрепить право отказать в приёме ребёнка в образовательное учреждение, если у него отсутствуют прививки, сообщила замруководителя департамента образования Москвы Алена Шахова.
РИА Новости 06:46
Космос
Любитель астрономии рассмотрел на Луне советский корабль
Любитель астрономии с Аляски, США, Стефен Петерсон, сфотографировал на молодом серпе Луны странную яркую точку.
Комсомольская правда вчера в 13:50
Наука
Ученые: У тиранозавра был «кондиционер» в голове
Американские ученые в ходе исследования установили, что у тиранозавра был «кондиционер» в голове.
Дни24 вчера в 12:32
Космос
«Главкосмос» запустит кластер зарубежных спутников в 2020 году
Компания "Главкосмос" ("дочка" Роскосмоса) подписала контракт с немецкой фирмой Exolaunch на запуск малых космических аппаратов из Северной Америки, Европы и Азии на ракете-носителе "Союз-2" в 2020 году.
РИА Новости вчера в 06:24
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Кабардино-Балкарии
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов парламента Кабардино-Балкарской Республики (КБР) три кандидатуры на пост главы КБР: директора филиала ПАО «РусГидро» Игоря Кладько, врио главы республики Казбека Кокова и министра природных ресурсов и экологии КБР Ильяса Шаваева.
Коммерсантъ 10:25
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Политика
Медведчук обсудил на встрече с Путиным вопрос обмена с Украиной
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним вопрос обмена заключенными и пленными между Россией и Украиной.
РБК 08:13
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском 03 сентября в 23:47
Происшествия
Тела пилотов разбившегося Су-25 на Ставрополье нашли
Тела двух пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены в кабине воздушного судна на месте падения самолета, которая ушла под землю на глубину более трех метров.
АТВмедиа вчера в 06:30
Происшествия
СК возбудил дело после драки в «Крестах»
Известия 10:58
Армия и оружие
Экс-депутат Рады раскрыл масштабы деградации и вымирания армии Украины
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко опубликовал на своей странице в Facebook документ Минобороны Украины под грифом «для служебного пользования», свидетельствующий о деградации и вымирании украинской армии, лишь усилившихся при президенте Владимире Зеленском.
ФАН 09:22
Политика
Младший брат Джонсона объявил об отставке из-за разногласий по Brexit
Младший брат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Джозеф объявил об уходе из правительства и парламента из-за разногласий по вопросу о выходе Великобритании из Европейского союза.
РБК 09:15