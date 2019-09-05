Португальский полузащитник Мануэл Фернандеш включен в заявку "Краснодара" для участия в групповом этапе футбольной Лиги Европы сезона-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Фернандеш перешел в "Краснодар" на правах свободного агента 2 сентября.

Политика Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".

Политика Болид в стратосфере: летчик-испытатель рассказал о полете на Су-57 Заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан в интервью каналу "Звезда", рассказал, каково это - летать на Су-57.

Экономика Росстат в августе зафиксировал месячную дефляцию Потребительские цены в России в августе 2019 года снизились на 0,2% по сравнению с июлем 2019 года, сообщает Росстат.

Общество Правительство России выделит деньги на иностранные лекарства для детей Глава правительства рассказал, что дети, страдающие хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами, не могут получит в России некоторые лекарства.

Политика Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.

Интернет Twitter отключил возможность публикации твитов с помощью СМС Социальная сеть Twitter временно заблокировала функцию создания твитов с помощью текстовых СМС-сообщений.

Политика «Роснефть» требует извинений от «Транснефти» «Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

Гаджеты СМИ узнали о планах Apple переместить Touch ID в экраны новых iPhone Корпорация Apple планирует вернуть Touch ID (сканер отпечатков пальцев для разблокировки смартфона) в будущие модели iPhone.

Шоу-бизнес Мария Кожевникова боится отдавать младшего сына в садик Опубликовав в Instagram фотографию с мальчиком, Кожевникова пожаловалась читателям на то, что отпустить от себя двухлетнего Василия - большой стресс именно для нее, как для мамы.

Армия и оружие Сирийские боевики сообщили об убийстве российских спецназовцев Сирийские боевики из организации «Национальный фронт освобождения», которые поддерживаются Турцией, сообщили об убийстве нескольких российских спецназовцев в провинции Идлиб.

Общество Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».

Здоровье В Москве предложили не принимать детей в школы без прививок Департамент образования Москвы предложил на законодательном уровне закрепить право отказать в приёме ребёнка в образовательное учреждение, если у него отсутствуют прививки, сообщила замруководителя департамента образования Москвы Алена Шахова.

Космос Любитель астрономии рассмотрел на Луне советский корабль Любитель астрономии с Аляски, США, Стефен Петерсон, сфотографировал на молодом серпе Луны странную яркую точку.

Наука Ученые: У тиранозавра был «кондиционер» в голове Американские ученые в ходе исследования установили, что у тиранозавра был «кондиционер» в голове.

Космос «Главкосмос» запустит кластер зарубежных спутников в 2020 году Компания "Главкосмос" ("дочка" Роскосмоса) подписала контракт с немецкой фирмой Exolaunch на запуск малых космических аппаратов из Северной Америки, Европы и Азии на ракете-носителе "Союз-2" в 2020 году.

Политика Путин предложил три кандидатуры на пост главы Кабардино-Балкарии Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов парламента Кабардино-Балкарской Республики (КБР) три кандидатуры на пост главы КБР: директора филиала ПАО «РусГидро» Игоря Кладько, врио главы республики Казбека Кокова и министра природных ресурсов и экологии КБР Ильяса Шаваева.

Политика Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.

Политика Медведчук обсудил на встрече с Путиным вопрос обмена с Украиной Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним вопрос обмена заключенными и пленными между Россией и Украиной.

Политика Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.

Происшествия Тела пилотов разбившегося Су-25 на Ставрополье нашли Тела двух пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены в кабине воздушного судна на месте падения самолета, которая ушла под землю на глубину более трех метров.

Армия и оружие Экс-депутат Рады раскрыл масштабы деградации и вымирания армии Украины Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко опубликовал на своей странице в Facebook документ Минобороны Украины под грифом «для служебного пользования», свидетельствующий о деградации и вымирании украинской армии, лишь усилившихся при президенте Владимире Зеленском.