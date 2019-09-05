Новичок Краснодара Мануэл Фернандеш, ранее выступавший за Локомотив, вошел в заявку быков на групповой этап Лиги Европы. Также в списке оказался травмированный хавбек Реми Кабелла, который вернется в строй не раньше 2020 года.

Фернандеш и Кабелла вошли в заявку «Краснодара» на матчи Лиги Европы

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