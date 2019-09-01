Футбол
Sports.ruФернандеш проходит медосмотр в «Краснодаре»
Журналист и комментатор Нобель Арустамян рассказал о переходе полузащитника Мануэла Фернандеша в «Краснодар».
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 06:37, Вашингтон
Шоу-бизнес
Муж Поклонской сообщил о расставании с ней
Газета.Ru 05:51
Экономика
Россияне накопили около 14 миллионов кредитов
Россияне накопили около 14 миллионов кредитов с просрочкой больше трех месяцев.
Национальная служба новостей 03:12
Политика
Лавров: США подорвали репутацию доллара санкциями против Ирана
Вашингтон своим запретом на торговлю с Тегераном и санкциями против других стран подорвал репутацию доллара как мировой платёжной валюты, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Парламентская газета 04:38
Общество
Суд отказался лишить родительских прав супругов Хомских
Никулинский суд Москвы в понедельник отказал в удовлетворении иска прокуратуры о лишении родительских прав многодетных родителей Петра и Елены Хомских, принимавших участие в несанкционированной акции протеста в Москве 3 августа.
ТАСС 06:27
Политика
Путин наградил заместителя председателя ЦИК орденом
Президент России Владимир Путин наградил заместителя председателя Центризбиркома Николая Булаева.
Ведомости 05:45
Происшествия
Розенбаум перенес тяжелую операцию
Газета.Ru 05:25
Авто
BMW приготовила особые версии моделей i3 и i8
Купе и родстер BMW i8 Ultimate Sophisto Edition доступны в цвете Sophisto Grey Brilliant Effect с акцентами E-Copper, с двухцветными (Black и E-Copper) 20-дюймовыми колёсными дисками и прозрачными задними фонарями.
Тарантас Ньюс 05:30
Шоу-бизнес
Как Валерия отреагировала на извинения Наргиз
Наргиз назвала Валерию «телочкой в туфлях» во время интервью Ирине Шихман в программе «А поговорить», таким образом как бы противопоставляя себя остальным звездам шоу-бизнеса.
Пятый канал вчера в 16:40
Политика
Крупнейший пакет помощи в истории ЕС получила Украина
Пакет помощи, полученный Украиной от Евросоюза за последние пять лет, стал самым крупным за всю историю содружества стран.
REGNUM 05:53
Политика
Новый глава Минэнерго Украины заявил о планах на переговоры с Россией
Новый глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев должен закончить выделение газотранспортной системы (ГТС) из «Нафтогаза» и выйти на переговоры с Россией по транзиту газа в «полной боевой готовности».
РБК 05:23
ЖКХ
В Якутске введен режим ЧС из-за резкого обмеления Лены
Режим ЧС введен в Якутске из-за резкого снижения уровня воды в реке Лене.
Lenta.ru 03:47
Шоу-бизнес
Дочь Толкалиной и Кончаловского испытывала дискомфорт из-за звездного происхождения
Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария Михалкова-Кончаловская в Instagram призналась, что звездное происхождение порой играло с ней злые шутки.
Телепрограмма 00:36
Политика
Премьер-министр Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил об отставке, сообщает «Интерфакс» Вместе с ним полномочия слагают все министры правительства.
Lenta.ru 04:31
Политика
Путин вновь прилетел в пострадавшую от наводнения Иркутскую область
Президент Владимир Путин в третий раз за два последних месяца прилетел в Иркутскую область, которая в июне-июле этого года пережила две разрушительных волны наводнения.
Российская газета 04:26
Происшествия
В Самаре упавшей плитой насмерть раздавило ребенка
В Самаре мраморная плита упала на десятилетнего мальчика, игравшего рядом с городским Дворцом Культуры.
Газета.Ru 03:53
Политика
Советники лидеров «нормандской четверки» обсудят ДНР и ЛНР в Берлине
Отмечается, что в Берлине соберутся обсудить вопросы разрешения военной конфликтной ситуации в Донецкой и Луганской областях внешнеполитические советники президента РФ Владимира Путина, украинского президента Владимира Зеленского, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Маккрона.
Собеседник 31 августа в 07:57
Общество
Стали известны российское регионы с самой доступной электроэнергией
Уточняется, что в первой десятке рейтинга оказались и регионы, где цена на электроэнергию выше среднероссийской – чуть более четырех рублей за киловатт в час.
Газета.Ru 01:23
Общество
В ОНК сообщили об идее Магомедова построить спортзал в «Лефортово»
Ответственный секретарь добавил, что идею Магомедова вложиться в спортзал готовы поддержать десятки других именитых заключенных.
РБК 05:48
Политика
Вице-премьер РФ: «Ангара» не соответствует требованиям Минобороны
По словам заместителя председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрия Борисова, новая ракета "Ангара" не соответствует требованиям Минобороны РФ, которое выступает основным заказчиком этого носителя.
Московский Комсомолец вчера в 19:25
Политика
Россия рассказала о своем предложении НАТО по ракетам
Москва предложила членам НАТО присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Lenta.ru 06:21
Авто
В Сети показали обновленный Nissan Patrol
В Сети рассекретили экстерьер и интерьер обновленного внедорожника Nissan Patrol 2020 модельного года.
Автоновости дня 05:11
Политика
Польша обвинила Россию в отсутствии немецких репараций
Министр обороны Польши Мариуш Блащак считает, что после Второй мировой войны страна не получила репарации от Германии из-за позиции России.
Lenta.ru 06:00
Общество
Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах
В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.
REGNUM 04:27
Происшествия
Подмосковные врачи достали из носа ребенка год назад застрявший шуруп
В подмосковной Клинской городской больнице №3 врачи вытащили из носа пятилетнего ребенка шуруп, который застрял в нем год назад.
Газета.Ru 05:47
Политика
Австралия уверена в профессионализме следственной группы по делу MH17
По заявлению посла Австралии в России Грейма Михана, Канберра уверена в профессионализме Совместной следственной группы (ССГ), проводящей расследование крушения малайзийского лайнера рейса MH17.
Инфорос 05:27
Футбол
Неймар на тренировке устроил стычку с одноклубником
Нападающий «ПСЖ» Неймар чуть не подрался с одним из одноклубников на тренировке команды.
Bookmaker-ratings.ru 04:54
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15