Футбол

Sports.ruSports.ruФернандеш проходит медосмотр в «Краснодаре»

Журналист и комментатор Нобель Арустамян рассказал о переходе полузащитника Мануэла Фернандеша в «Краснодар».
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Фернандеш подпишет однолетний контракт с «Краснодаром»

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СМИ: Фернандеш прилетел в Краснодар для подписания контракта с клубом

Sportbox.RUвчера в 11:11

Трансферы — 2019, онлайн-трансляция закрытия окна в РПЛ и Европе

Чемпионат04:00

Экс-игрок «Локомотива» Фернандеш подпишет контракт с «Краснодаром»

Sport24.ruвчера в 12:47

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Спорт-Экспрессвчера в 10:24

Источник: Мануэл Фернандеш прилетел в «Краснодар»

Sport.ruвчера в 13:00

Фернандеш проходит медобследование в «Краснодаре»

Евро-футбол.ру05:35
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Муж Поклонской сообщил о расставании с ней

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Россияне накопили около 14 миллионов кредитов с просрочкой больше трех месяцев.
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Вашингтон своим запретом на торговлю с Тегераном и санкциями против других стран подорвал репутацию доллара как мировой платёжной валюты, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Парламентская газета 04:38
Общество

Суд отказался лишить родительских прав супругов Хомских

Никулинский суд Москвы в понедельник отказал в удовлетворении иска прокуратуры о лишении родительских прав многодетных родителей Петра и Елены Хомских, принимавших участие в несанкционированной акции протеста в Москве 3 августа.
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Путин наградил заместителя председателя ЦИК орденом

Президент России Владимир Путин наградил заместителя председателя Центризбиркома Николая Булаева.
Ведомости 05:45
Происшествия

Розенбаум перенес тяжелую операцию

Газета.Ru 05:25
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BMW приготовила особые версии моделей i3 и i8

Купе и родстер BMW i8 Ultimate Sophisto Edition доступны в цвете Sophisto Grey Brilliant Effect с акцентами E-Copper, с двухцветными (Black и E-Copper) 20-дюймовыми колёсными дисками и прозрачными задними фонарями.
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Как Валерия отреагировала на извинения Наргиз

Наргиз назвала Валерию «телочкой в туфлях» во время интервью Ирине Шихман в программе «А поговорить», таким образом как бы противопоставляя себя остальным звездам шоу-бизнеса.
Пятый канал вчера в 16:40
Политика

Крупнейший пакет помощи в истории ЕС получила Украина

Пакет помощи, полученный Украиной от Евросоюза за последние пять лет, стал самым крупным за всю историю содружества стран.
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Общество

Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника

РБК 06:33
Политика

Новый глава Минэнерго Украины заявил о планах на переговоры с Россией

Новый глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев должен закончить выделение газотранспортной системы (ГТС) из «Нафтогаза» и выйти на переговоры с Россией по транзиту газа в «полной боевой готовности».
РБК 05:23
ЖКХ

В Якутске введен режим ЧС из-за резкого обмеления Лены

Режим ЧС введен в Якутске из-за резкого снижения уровня воды в реке Лене.
Lenta.ru 03:47
Шоу-бизнес

Дочь Толкалиной и Кончаловского испытывала дискомфорт из-за звездного происхождения

Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария Михалкова-Кончаловская в Instagram призналась, что звездное происхождение порой играло с ней злые шутки.
Телепрограмма 00:36
Политика

Премьер-министр Грузии подал в отставку

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил об отставке, сообщает «Интерфакс» Вместе с ним полномочия слагают все министры правительства.
Lenta.ru 04:31
Политика

Путин вновь прилетел в пострадавшую от наводнения Иркутскую область

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Российская газета 04:26
Происшествия

В Самаре упавшей плитой насмерть раздавило ребенка

В Самаре мраморная плита упала на десятилетнего мальчика, игравшего рядом с городским Дворцом Культуры.
Газета.Ru 03:53
Политика

Советники лидеров «нормандской четверки» обсудят ДНР и ЛНР в Берлине

Отмечается, что в Берлине соберутся обсудить вопросы разрешения военной конфликтной ситуации в Донецкой и Луганской областях внешнеполитические советники президента РФ Владимира Путина, украинского президента Владимира Зеленского, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Маккрона.
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Общество

Стали известны российское регионы с самой доступной электроэнергией

Уточняется, что в первой десятке рейтинга оказались и регионы, где цена на электроэнергию выше среднероссийской – чуть более четырех рублей за киловатт в час.
Газета.Ru 01:23
Общество

В ОНК сообщили об идее Магомедова построить спортзал в «Лефортово»

Ответственный секретарь добавил, что идею Магомедова вложиться в спортзал готовы поддержать десятки других именитых заключенных.
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Вице-премьер РФ: «Ангара» не соответствует требованиям Минобороны

По словам заместителя председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрия Борисова, новая ракета "Ангара" не соответствует требованиям Минобороны РФ, которое выступает основным заказчиком этого носителя.
Московский Комсомолец вчера в 19:25
Политика

Россия рассказала о своем предложении НАТО по ракетам

Москва предложила членам НАТО присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Lenta.ru 06:21
Авто

В Сети показали обновленный Nissan Patrol

В Сети рассекретили экстерьер и интерьер обновленного внедорожника Nissan Patrol 2020 модельного года.
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Политика

Польша обвинила Россию в отсутствии немецких репараций

Министр обороны Польши Мариуш Блащак считает, что после Второй мировой войны страна не получила репарации от Германии из-за позиции России.
Lenta.ru 06:00
Происшествия

Командир «Альфы» сообщил подробности штурма школы в Беслане

Lenta.ru 06:06
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Члену банды Басаева и Хаттаба ужесточили приговор

Вести.Ru 05:47
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Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах

В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.
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Происшествия

Подмосковные врачи достали из носа ребенка год назад застрявший шуруп

В подмосковной Клинской городской больнице №3 врачи вытащили из носа пятилетнего ребенка шуруп, который застрял в нем год назад.
Газета.Ru 05:47
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Австралия уверена в профессионализме следственной группы по делу MH17

По заявлению посла Австралии в России Грейма Михана, Канберра уверена в профессионализме Совместной следственной группы (ССГ), проводящей расследование крушения малайзийского лайнера рейса MH17.
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Неймар на тренировке устроил стычку с одноклубником

Нападающий «ПСЖ» Неймар чуть не подрался с одним из одноклубников на тренировке команды.
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Экономика

В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
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