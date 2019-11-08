Футбол

Газета.RuГазета.RuФернандеш прокомментировал победу над «Трабзонспором»

Полузащитник "Краснодара" Мануэл Фернандеш прокомментировал победу над "Трабзонспором" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
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