Футбол
Газета.RuФернандеш прокомментировал победу над «Трабзонспором»
Полузащитник "Краснодара" Мануэл Фернандеш прокомментировал победу над "Трабзонспором" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
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Фернандеш: «Главное, что „Краснодар“ заработал три очка при не самой красивой игре»
Sport24.ruвчера в 16:56
Фернандеш: победа над «Трабзонспором» сохраняет «Краснодару» шансы на выход из группы ЛЕ
ТАСС Спортвчера в 16:56
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Новые конструктивные особенности прекрасно подчеркивают динамику Audi R8 V10 RWD, который доступен как в кузове «купе», так и «Spyder».
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Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
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Газета.Ru 09:54
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Нога Акинфеева снова в деле. Вратарь спас ЦСКА в матче Лиги Европы
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев спас свою команду во время матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша».
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Российский бизнесмен Андрей Андреев продал контроль в холдинге MagicLab, которому принадлежат Badoo и популярный в США дейтинговый сервис Bumble.
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В Молдавии социалисты готовят вотум недоверия кабинету Санду
В Молдавии Партия социалистов готовит вотум недоверия правительству Майи Санду.
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Транспорт
Началась продажа билетов на поезд в Крым
Поезд №7/8 Петербург – Севастополь даст начало регулярному движению, он первым пройдет по Крымскому мосту 23 декабря в 14.00.
ФедералПресс 01:43
Происшествия
В аэропорту Хабаровска загорелся двигатель самолета
При подготовке к вылету в аэропорту в Хабаровске загорелся двигатель самолета Embraer-190, который должен был утром в пятницу, 8 ноября, лететь в Магадан, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 19:41
Общество
Сбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен
Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.
Коммерсантъ 11:32
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Обнародованы стенограммы Виндмана и Гил по импичменту Трампа
Сегодня, 8 ноября, были обнародованы стенограммы показаний по делу импичмента президента США Дональда Трампа директора по вопросам Европы Совета национальной безопасности США Александра Виндмана и экс-директора по вопросам Европы и Евразии Совета национальной безопасности США Фионы Гил.
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В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
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Полиция не разрешает ФК «Торпедо» играть матчи на домашнем стадионе
Аргументы и Факты 09:21
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ГЛАС.RU вчера в 14:18
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Помпео назвал Украину многолетним проектом США
Глава Госдепартамента Соединенных Штатов Майк Помпео во время выступления в Берлине в канун 30-летия падения Берлинской стены назвал Украину «проектом, над которым США работает много лет».
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