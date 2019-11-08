Футбол
Газета.RuФернандеш прокомментировал победу над «Трабзонспором»
Полузащитник "Краснодара" Мануэл Фернандеш прокомментировал победу над "Трабзонспором" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
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Фернандеш: победа над «Трабзонспором» сохраняет «Краснодару» шансы на выход из группы ЛЕ
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Фернандеш: «Главное, что „Краснодар“ заработал три очка при не самой красивой игре»
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