Футбол
ProstoProSportФернандеш пропустит матч против «Базеля»
Игрок «Краснодара» Мануэл Фернандеш не сыграет в матче против «Базеля» в рамках группового раунда Лиги Европы. Об этом сказал главный тренер российской команды Сергей Матвеев, сообщает ТАСС.
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Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
Общество
Путин потребовал обустроить трассу М-11 «по-современному»
Трасса М-11, связывающая Москву и Санкт-Петербург, проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга.
Общество
Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
Гаджеты
Представлены процессоры AMD Ryzen Threadripper 3960X и 3970X
Что касается быстродействия, то 32-ядерный 3970X на 50–100% превосходит модель Ryzen Threadripper 2990WX.
Политика
Грузия заявила о готовности возобновить авиасообщение с Россией
Ранее в среду «Известия» со ссылкой на источник в правительстве сообщила, что авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в первой половине 2020 года.
Музыка
Представительница Польши выиграла Детское Евровидение
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело участника июльских протестов в Москве
Тверской районный суд Москвы вернул в прокуратуру дело Самариддина Раджабова, обвиняемого в угрозе насилия в отношении представителя власти на акции 27 июля в столице.
Общество
Путин отменил мизерные выплаты по уходу за ребенком
Ежемесячные выплаты в размере 50 рублей по уходу за ребенком с 1 января 2020 года отменяются.
Футбол
«Зенит» примет «Лион» в Лиге чемпионов
Зенит сыграет дома с Лионом в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Общество
ВЦИОМ: россияне предпочитают кошек собакам
Общество
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным
Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
Политика
«Нафтогаз» пригрозил закачкой транзитного газа в свои хранилища
Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрия Витренко заявил, что если контракт на транзит газа через Украину в Европу так и не будет подписан, с 1 января, то Украина начнет рассматривать поступающий в страну газ как контрабанду и будет закачиваться в подземные хранилища как «газ неопределенного собственника».
Политика
Лавров о «нормандском саммите»: Киеву нужны прямые переговоры с Донбассом
Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября президент Украины позвонил главе Российского государства Владимиру Путину, чтобы обсудить с ним предстоящую встречу в «нормандском формате».
Гаджеты
Новый чип MediaTek Dimensity 1000 возглавил рейтинг AI Benchmark
Как пишут специализированные издания, накануне появился рейтинг бенчмарка AI Benchmark, который возглавил процессор MediaTek Dimensity 1000.
Происшествия
В Тамбове автомобиль влетел в толпу пешеходов
В Тамбове автомобиль влетел в толпу пешеходов, сбив шесть человек.
Экономика
Доллар вытесняют из российской торговли
Доля российской валюты во внешнеторговом обороте РФ выросла во втором квартале 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018-го с 20,2% до 21,5%, следует из расчетов Сергея Пухова из Центра развития НИУ ВШЭ (.pdf).
Общество
Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра
Власти Кипра не сообщали Олегу Дерипаске о решении лишить его гражданства, рассказал РБК представитель бизнесмена.
Авто
Марка Lincoln построит две модели на платформе Rivian
В апреле компании Ford и Rivian договорились о сотрудничестве: "голубой овал" пообещал стартапу $500 млн инвестиций в обмен на право использовать платформу-скейтборд для своего нового электромобиля.
Игры
Лишь 1% пользователей Steam оказались готовы к релизу Half-Life: Alyx
После анонса Half-Life: Alyx один из пользователей Reddit решил выяснить на базе открытой статистики Steam, какое количество пользователей вообще готовы к релизу этой игры - как выяснилось, флагманский VR-проект от Valve сможет запустить 1% игроков.
Армия и оружие
Россия вывела на орбиту военный спутник-инспектор
Россия запустила с космодрома Плесецк военный спутник-инспектор, который может проводить съемку Земли и осматривать другие аппараты.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Энергетика
В Европе решили ударить по российскому газу на Балтике
Как поясняет агентство, рост поставок дешевого СПГ уже сократил долю «Газпрома» на рынке Европы, а с запуском Balticconnector ценовая конкуренция станет еще сильнее, и России может понадобиться изменить ценообразование в Финляндии, чтобы конкурировать с сжиженным природным газом.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России
Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Финансы
FTSE может снизить вес «ЛУКОЙЛа»
Индекс-провайдер FTSE в рамках предварительного пересмотра в декабре своих индексов понизил вес "ЛУКОЙЛа".
Космос