Игрок «Краснодара» Мануэл Фернандеш не сыграет в матче против «Базеля» в рамках группового раунда Лиги Европы. Об этом сказал главный тренер российской команды Сергей Матвеев, сообщает ТАСС.

Общество Путин потребовал обустроить трассу М-11 «по-современному» Трасса М-11, связывающая Москву и Санкт-Петербург, проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга.

Общество Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом» Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».

Политика Грузия заявила о готовности возобновить авиасообщение с Россией Ранее в среду «Известия» со ссылкой на источник в правительстве сообщила, что авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в первой половине 2020 года.

Происшествия Суд вернул в прокуратуру дело участника июльских протестов в Москве Тверской районный суд Москвы вернул в прокуратуру дело Самариддина Раджабова, обвиняемого в угрозе насилия в отношении представителя власти на акции 27 июля в столице.

Политика Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.

Общество В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.

Политика «Нафтогаз» пригрозил закачкой транзитного газа в свои хранилища Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрия Витренко заявил, что если контракт на транзит газа через Украину в Европу так и не будет подписан, с 1 января, то Украина начнет рассматривать поступающий в страну газ как контрабанду и будет закачиваться в подземные хранилища как «газ неопределенного собственника».

Экономика Доллар вытесняют из российской торговли Доля российской валюты во внешнеторговом обороте РФ выросла во втором квартале 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018-го с 20,2% до 21,5%, следует из расчетов Сергея Пухова из Центра развития НИУ ВШЭ (.pdf).

Авто Марка Lincoln построит две модели на платформе Rivian В апреле компании Ford и Rivian договорились о сотрудничестве: "голубой овал" пообещал стартапу $500 млн инвестиций в обмен на право использовать платформу-скейтборд для своего нового электромобиля.

Игры Лишь 1% пользователей Steam оказались готовы к релизу Half-Life: Alyx После анонса Half-Life: Alyx один из пользователей Reddit решил выяснить на базе открытой статистики Steam, какое количество пользователей вообще готовы к релизу этой игры - как выяснилось, флагманский VR-проект от Valve сможет запустить 1% игроков.

Энергетика В Европе решили ударить по российскому газу на Балтике Как поясняет агентство, рост поставок дешевого СПГ уже сократил долю «Газпрома» на рынке Европы, а с запуском Balticconnector ценовая конкуренция станет еще сильнее, и России может понадобиться изменить ценообразование в Финляндии, чтобы конкурировать с сжиженным природным газом.