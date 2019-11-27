Футбол

ProstoProSportProstoProSportФернандеш пропустит матч против «Базеля»

Краснодар — Базель
завтра
в 10:50
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Краснодар»
Игрок «Краснодара» Мануэл Фернандеш не сыграет в матче против «Базеля» в рамках группового раунда Лиги Европы. Об этом сказал главный тренер российской команды Сергей Матвеев, сообщает ТАСС.
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