Футбол
MetaratingsФернандеш стал игроком «Краснодара»
Напомним, что в минувшем сезоне Мануэл Фернандеш выступал за «Локомотив», но стороны не смогли договориться о продлении контракта, поэтому игрок стал свободным агентом.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 11:53, Вашингтон
Кино
Юрий Дудь выпустил фильм о трагедии в Беслане
В фильме Юрий Дудь рассказывает историю трагедии, описывая хронологию, а также общается с очевидцами, захваченными заложниками школы №1 и журналистами.
RuNews24.ru 04:50
Гаджеты
LG представила телевизор NanoCell 8K с ИИ
IT-World 06:41
Экономика
Правительство отказалось от Красноярского экономического форума
Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.
Коммерсантъ 09:18
Общество
Психолог рассказал, как выиграть спор у женщины
Клинический психолог Михаил Хорс прокомментировал вывод шведских ученых о том, что женщины лучше запоминают конкретные даты, время и обстоятельства, так что обладают преимуществом перед мужчинами в споре.
Москва 24 08:01
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Политика
Мутко доведет до конца выплаты компенсаций пострадавшим от наводнения
Президент встретился с местными жителям, посетил школу и провел совещание, по результатам которого поручил вице-премьеру по вопросам строительства и регионального развития Виталию Мутко довести выплаты пострадавшим от наводнения граждан до 100 процентов.
Политика Сегодня 08:44
Баскетбол
Сборная России одержала вторую победу подряд на ЧМ по баскетболу
Сборная России обыграла Южную Корею в матче группового этапа чемпионата мира по баскетболу 2019 года.
РБК 10:30
Политика
Лавров заявил об откровенной провокации Ирана Вашингтоном
США при поддержке своих региональных партнеров по-прежнему пытаются спровоцировать Иран, заявил глава МИДа Сергей Лавров по итогам переговоров со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.
Взгляд.ру 07:53
Политика
Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли
Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли.
РИА Новости 06:11
Происшествия
Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии
Не менее 34 человек погибли в результате пожара на корабле близ острова Санта-Круз в Калифорнии.
BFM.ru 09:14
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд предлагает изменить расчет пороговой величины, от которой зависит, будет гражданин получать накопительную пенсию ежемесячно или все накопления сразу: назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера.
РБК вчера в 17:00
Общество
Составлен рейтинг регионов по доступности электричества
Агентство «РИА Новости» составило рейтинг регионов России с самой доступной электроэнергией.
РБК 00:48
Шоу-бизнес
Поклонская подтвердила развод с мужем
Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила развод с мужем.
РИА Новости 11:10
Армия и оружие
В Госдепе отреагировали на операцию США в Идлибе
Представитель Госдепа заявил, что авиаудары Соединенных Штатов по террористам "Аль-Каиды" в Сирии были точечными и целенаправленными.
Газета.Ru вчера в 23:00
Происшествия
В Ленинградской области девять лошадей погибли при пожаре в конюшне
Девять лошадей погибли при пожаре в конюшне в Ленинградской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное МЧС.
Газета.Ru 09:08
Общество
В США из-за урагана «Дориан» эвакуируют несколько штатов
Власти нескольких американских штатов объявили эвакуацию из-за приближения урагана "Дориан".
Суть событий 02:29
Экономика
Кипр досрочно погасил кредит перед Россией
Кипр принял решение о досрочном погашении кредита, взятом у России в 2011 году.
Российская газета 10:21
Политика
Порошенко занял кресло в одном из новых комитетов Рады
Экс-президент Украины Петр Порошенко не остался без работы.
Российская газета 10:58
Происшествия
В ДТП в Воронежской области погибли четыре человека
Столкновение четырех автомобилей в Павловском районе Воронежской области стало причиной гибели четырех человек и травмирования еще двоих.
ТАСС вчера в 14:28
Футбол
«Зенит» объявил о трансфере Ригони в «Сампдорию»
Спорт-Экспресс 11:42
Общество
Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю
Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru 05:20
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
Политика
Премьер Украины пообещал добиться роста экономики на 40%
Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что поручил своему правительству обеспечить рост экономики за 5 лет на 40%.
Известия 07:15
Кино
«Матрица» выйдет в прокат в новом формате
Кинокомпания «Маурис Филм» выпустит в прокат фильм сестер Вачевски «Матрица» в новом формате.
Культуромания 09:42
Политика
Экс-президент Крыма перенес инсульт в Турции
Бывший крымский президент Юрий Мешков перенес инсульт в Турции.
Газета.Ru 10:00
Общество
Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями
Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.
Вести.Ru 10:29
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Банк России предлагает передать правительству функции Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю техосмотра.
Газета.Ru 07:25