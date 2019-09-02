Футбол

MetaratingsMetaratingsФернандеш стал игроком «Краснодара»

Напомним, что в минувшем сезоне Мануэл Фернандеш выступал за «Локомотив», но стороны не смогли договориться о продлении контракта, поэтому игрок стал свободным агентом.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Краснодар» объявил о переходе Мануэла Фернандеша

Sport24.ru08:49

Мануэл Фернандеш подписал контракт с «Краснодаром»

РИА Новости08:50

Мануэл Фернандеш перешёл в «Краснодар»

Sport.ru08:59

«Локомотив» поблагодарил Фернандеша ярким видео

Спорт-Экспресс09:33

Фернандеш стал игроком «Краснодара»

Metaratings08:35

«Спасибо, Ману!» «Локомотив» опубликовал прощальное видео с Фернандешем

Матч ТВ10:26

«Краснодар» объявил о переходе Фернандеша

Чемпионат08:34
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 11:53, Вашингтон
Происшествия

Полиция Москвы завела административное дело после акции 31 августа

RT на русском 11:34
Культура

Александр Розенбаум находится в тяжелом состоянии в реанимации

Газета.Ru 07:07
Кино

Юрий Дудь выпустил фильм о трагедии в Беслане

В фильме Юрий Дудь рассказывает историю трагедии, описывая хронологию, а также общается с очевидцами, захваченными заложниками школы №1 и журналистами.
RuNews24.ru 04:50
Гаджеты

LG представила телевизор NanoCell 8K с ИИ

IT-World 06:41
Экономика

Правительство отказалось от Красноярского экономического форума

Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.
Коммерсантъ 09:18
Общество

Психолог рассказал, как выиграть спор у женщины

Клинический психолог Михаил Хорс прокомментировал вывод шведских ученых о том, что женщины лучше запоминают конкретные даты, время и обстоятельства, так что обладают преимуществом перед мужчинами в споре.
Москва 24 08:01
Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Политика

Мутко доведет до конца выплаты компенсаций пострадавшим от наводнения

Президент встретился с местными жителям, посетил школу и провел совещание, по результатам которого поручил вице-премьеру по вопросам строительства и регионального развития Виталию Мутко довести выплаты пострадавшим от наводнения граждан до 100 процентов.
Политика Сегодня 08:44
Баскетбол

Сборная России одержала вторую победу подряд на ЧМ по баскетболу

Сборная России обыграла Южную Корею в матче группового этапа чемпионата мира по баскетболу 2019 года.
РБК 10:30
Политика

Лавров заявил об откровенной провокации Ирана Вашингтоном

США при поддержке своих региональных партнеров по-прежнему пытаются спровоцировать Иран, заявил глава МИДа Сергей Лавров по итогам переговоров со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.
Взгляд.ру 07:53
Политика

Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли

Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли.
РИА Новости 06:11
Происшествия

Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии

Не менее 34 человек погибли в результате пожара на корабле близ острова Санта-Круз в Калифорнии.
BFM.ru 09:14
Экономика

Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд предлагает изменить расчет пороговой величины, от которой зависит, будет гражданин получать накопительную пенсию ежемесячно или все накопления сразу: назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера.
РБК вчера в 17:00
Общество

Составлен рейтинг регионов по доступности электричества

Агентство «РИА Новости» составило рейтинг регионов России с самой доступной электроэнергией.
РБК 00:48
Шоу-бизнес

Поклонская подтвердила развод с мужем

Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила развод с мужем.
РИА Новости 11:10
Армия и оружие

В Госдепе отреагировали на операцию США в Идлибе

Представитель Госдепа заявил, что авиаудары Соединенных Штатов по террористам "Аль-Каиды" в Сирии были точечными и целенаправленными.
Газета.Ru вчера в 23:00
Происшествия

В Ленинградской области девять лошадей погибли при пожаре в конюшне

Девять лошадей погибли при пожаре в конюшне в Ленинградской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное МЧС.
Газета.Ru 09:08
Общество

В США из-за урагана «Дориан» эвакуируют несколько штатов

Власти нескольких американских штатов объявили эвакуацию из-за приближения урагана "Дориан".
Суть событий 02:29
Экономика

Кипр досрочно погасил кредит перед Россией

Кипр принял решение о досрочном погашении кредита, взятом у России в 2011 году.
Российская газета 10:21
Политика

Порошенко занял кресло в одном из новых комитетов Рады

Экс-президент Украины Петр Порошенко не остался без работы.
Российская газета 10:58
Футбол

«ПСЖ» арендует Икарди у «Интера» с правом выкупа

Матч ТВ 04:19
Происшествия

В ДТП в Воронежской области погибли четыре человека

Столкновение четырех автомобилей в Павловском районе Воронежской области стало причиной гибели четырех человек и травмирования еще двоих.
ТАСС вчера в 14:28
Футбол

«Зенит» объявил о трансфере Ригони в «Сампдорию»

Спорт-Экспресс 11:42
Общество

Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю

Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru 05:20
Общество

На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
Политика

Премьер Украины пообещал добиться роста экономики на 40%

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что поручил своему правительству обеспечить рост экономики за 5 лет на 40%.
Известия 07:15
Кино

«Матрица» выйдет в прокат в новом формате

Кинокомпания «Маурис Филм» выпустит в прокат фильм сестер Вачевски «Матрица» в новом формате.
Культуромания 09:42
Политика

Экс-президент Крыма перенес инсульт в Турции

Бывший крымский президент Юрий Мешков перенес инсульт в Турции.
Газета.Ru 10:00
Общество

Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями

Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.
Вести.Ru 10:29
Экономика

В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

Банк России предлагает передать правительству функции Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю техосмотра.
Газета.Ru 07:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мануэл Фернандеш
Португальский футболист
Португальский футболист кабо-вердианского происхождения, полузащитник.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное