Футбол
MetaratingsФернандеш стал игроком «Краснодара»
Напомним, что в минувшем сезоне Мануэл Фернандеш выступал за «Локомотив», но стороны не смогли договориться о продлении контракта, поэтому игрок стал свободным агентом.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 11:15, Вашингтон
Баскетбол
Россия обыграла Южную Корею и вышла в следующий раунд ЧМ
Мужская сборная России по баскетболу смогла добиться второй победы кряду на Кубке мира, проходящем в Китае.
Metaratings 10:25
Происшествия
В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле
Тридцать четыре человека погибли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.
РИА Новости 08:50
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд предлагает изменить расчет пороговой величины, от которой зависит, будет гражданин получать накопительную пенсию ежемесячно или все накопления сразу: назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера.
РБК вчера в 17:00
Политика
Премьер Украины намерен улучшить экономику страны на 40% за пять лет
Правительство Украины намерено за пять лет улучшить экономику на 40%, об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на совещании с президентом страны Владимиром Зеленским.
ФАН 07:28
Политика
Порошенко занял кресло в одном из новых комитетов Рады
Кстати, сам комитет был создан только 29 августа, в первый день работы Рады нового созыва.
Российская газета 10:58
Политика
Зампред Мосгордумы подал иск к Навальному из-за публикаций ФБК
Секретарь московского отделения партии "Единая Россия" Андрей Метельский сообщил РИА Новости, что подал иск в суд против Алексея Навального о защите чести и достоинства из-за публикаций "Фонда борьбы с коррупцией", отвергает все обвинения в свой адрес.
РИА Новости 07:31
Происшествия
В Ленинградской области девять лошадей погибли при пожаре в конюшне
"Пожар был очень большой силы, и хотя противопожарные службы приехали достаточно быстро, три строения выжжены дотла, а все лошади, которые находились на конюшне, погибли", - рассказала Светлана.
РИА Новости 08:35
Экономика
Правительство отказалось от Красноярского экономического форума
Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.
Коммерсантъ 09:18
Политика
Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой войне, которая не соответствует исторической действительности.
Pravda.Ru 01:38
Энергетика
Погрузка на сети РЖД в августе выросла на 0,2%
Погрузки на сети "Российских железных дорог" (РЖД) в августе 2019 года увеличилась на 0,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составила 109 млн т, говорится в сообщении компании.
ТАСС 04:17
Политика
Путин назвал некомпетентной работу мэра Тулуна
Газета.Ru 08:04
Общество
Появление ОМОНа на школьной линейке объяснили
Lenta.ru 10:50
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Путешествия
Крым к началу осени посетили почти шесть миллионов туристов
Крым к началу осени посетили 5,8 миллионов туристов, что на 11% больше, чем за восемь первых месяцев в 2018 году, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
РИА Новости 10:21
Политика
Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли
Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли.
РИА Новости 06:11
Наука
В Китае разработали гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru 31 августа в 12:50
Общество
Три штата США объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»
Во Флориде, Джорджии и Южной Каролине власти объявили массовую эвакуацию населения.
Газета.Ru 03:32
Происшествия
Захват школы в Беслане напомнил о событиях 1992 года
Захват школы в Беслане произошел 1 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
Lenta.ru 09:55
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости вчера в 07:35
Наука
Петербургские ученые нашли новые «носы» у родственников бабочек
АиФ Санкт-Петербург 10:16
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Армия и оружие
Объединенное командование США и Южной Кореи покинет Сеул
Командование объединенных сил Южной Кореи и США будет переведено из сеульского района Ёнсан на базу Camp Humphreys в городе Пхёнтхэк провинции Кёнгидо, которая расположена в 70 километрах от столицы.
Комсомольская правда 02:22
Экономика
Литовская пшеница теснит германскую на экспортных рынках
Литовская и германская пшеница поставляются, в основном, на одни и те же рынки.
Зерно Он-Лайн 01:30
Общество
Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями
Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.
Вести.Ru 10:29
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 31 августа в 14:31
Политика
США, Украина и Польша подписали газовое соглашение
Представители Польши, США и Украины в субботу, 31 августа, подписали в Варшаве «соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа».
Известия 31 августа в 14:11