Футбол
Soccer.ruФернандеш стал игроком «Краснодара»
Бывший игрок «Локомотива» Мануэл Фернандеш присоединился к «Краснодару» на правах свободного агента.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 16:25, Вашингтон
Общество
В Париже почтили память жертв теракта в Беслане
На вечер памяти собрались парижане, представители российского посольства, а также французские политики.1 сентября 2004 года боевики захватили в заложники более 1200 человек.
Говорит Москва 16:20
Шоу-бизнес
Волочкова пришла в школу к дочери на 1 сентября без лифчика
Известная российская балерина Анастасия Волочкова решила сделать сюрприз своей дочери Ариадне и пришла к ней в школу прямо на занятия в школе.
Народные новости 12:14
Политика
«Ъ»: появилась новая схема обмена заключенными между РФ и Украиной
Газете "Коммерсантъ" стало известно, что Россия и Украина могут использовать новый план при обмене удерживаемых.
Газета.Ru 13:00
Общество
В сети появилось видео урагана «Дориан»
В интернете стали появляться видео, на которых запечатлены последствия урагана.
Петербургский дневник вчера в 17:14
Происшествия
Суд арестовал еще одну фигурантку дела Абызова
Басманный суд Москвы арестовал седьмую фигурантку по делу экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова Инну Пикалову.
Коммерсантъ 13:41
Политика
Главный московский единоросс подал иск к ФБК и Навальному
Глава московского отделения «Единой России» и заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский подал иск к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), его основателю Алексею Навальному, а также муниципальному депутату Константину Янкаускасу.
Медиазона 03:47
Происшествия
Полиция задержала Любовь Соболь
Сотрудники полиции задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь.
Ведомости 16:14
Кино
Создатели «Игры престолов» наконец высказались о забытом в кадре кофе
Шоураннеры сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Вайсс наконец нарушили долго хранимое молчание и прокомментировали скандальный инцидент с забытым в кадре стаканчиком с кофе.
Культуромания 14:01
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую пострадавших от паводка чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал главу пресс-службы правительства Иркутской области Ирину Алашкевич, которую заподозрили в оскорблении пострадавших от паводка жителей региона.
RT на русском 14:40
Политика
Президент Польши выступил против приглашения России в G8
Президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 2 сентября, на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом, прилетевшим в Варшаву, выступил против возвращения России в G8.
Газета.Ru 14:51
Футбол
Мевля перешел из «Зенита» в «Сочи»
Словенский защитник «Зенита» Миха Мевля продолжит карьеру в «Сочи». 29-летний футболист подписал контракт с сочинским клубом.
Sport24.ru 13:30
Происшествия
Артистка погибла на сцене в результате взрыва пиротехники в Испании
Известия вчера в 15:16
Происшествия
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
"Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы", - говорится в пресс-релизе.
РИА Новости 07:10
Политика
Иран приступит к новому сокращению обязательств по сделке 6 сентября
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что Тегеран приступит к реализации третьего этапа сокращения своих обязательств по ядерной сделке в пятницу, 6 сентября.
RT на русском 13:56
Политика
Порошенко стал членом комитета по евроинтеграции в Раде
Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал членом комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Евросоюзом.
Ведомости 10:18
Общество
Зеленский защитил сына от журналистов
Lenta.ru 06:04
Шоу-бизнес
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском 14:04
Общество
15 тыс. немцев готовятся к эвакуации после обнаружения огромной бомбы
Около 15 тыс. немцев готовятся покинуть свои дома после сообщения об обнаружении 500-килограммовой авиабомбы в районе городского зоопарка Ганновера.
Красная весна 15:03
Футбол
Переход Комличенко в ЦСКА может сорваться
Нынешним летом Комличенко вел переговоры с "Локомотивом", но переход сорвался. Стороны не смогли договориться о деталях личного контракта.
Вести.Ru 05:18
Политика
Джонсон выступил категорически против переноса срока Brexit
Глава британского правительства Борис Джонсон в понедельник выступил против очередного переноса сроков выхода страны из ЕС.
Интерфакс 13:46
Футбол
Вячеслав Караваев стал игроком «Зенита»
Защитник сборной России Вячеслав Караваев перешел из голландского "Витесса" в "Зенит".
Вести.Ru 12:14
Энергетика
Новак связал сокращение добычи нефти РФ с последствиями ЧП на «Дружбе»
Министр энергетики Александр Новак сообщил, что РФ в августе сократила добычу нефти в рамках договорённостей ОПЕК+ только на 143 тысячи баррелей в сутки при квоте в 228 тысяч баррелей в сутки.
News.ru 15:20
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК вчера в 17:00
Кино
«Матрица» вновь выходит в российский прокат
Экономика сегодня 13:21
Теннис
Осака уступила Бенчич на US Open
В четвертьфинале Бенчич сыграет против хорватки Донны Векич.
Советский спорт 14:00
Политика
Рогозин отреагировал на критику строительства космодрома Восточный
RT на русском 03:44