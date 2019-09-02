Футбол

Soccer.ruSoccer.ruФернандеш стал игроком «Краснодара»

Бывший игрок «Локомотива» Мануэл Фернандеш присоединился к «Краснодару» на правах свободного агента.
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Фернандеш стал игроком «Краснодара»

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Мануэл Фернандеш перешёл в «Краснодар»

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Решение Трампа последовало за сообщением о том, что Пекин введет дополнительные пошлины на ввоз американских товаров (5 078 товарных позиций, в первую очередь, автомобили и запчасти) общим объемом 75 миллиардов долларов в год.
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Не менее 34 человек погибли в результате пожара на корабле близ острова Санта-Круз в Калифорнии.
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В Сети появилось видео урагана «Дориан»

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Президент Польши Анджей Дуда выступил против возрождения формата "Большой восьмерки" с участием России.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — за жизнь» якобы спонсируется из-за рубежа.
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Глава британского правительства Борис Джонсон в понедельник выступил против очередного переноса сроков выхода страны из ЕС.
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На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
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Нейросеть воссоздала фигуру человека по фотографии

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Компания Geely планирует и дальше укреплять свои позиции на российском рынке благодаря выводу сразу нескольких новинок – Geely GS, Geely Coolray (SX11) и премиальный кроссовер-купе Geely FY-11.
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Минобороны РФ обвинило США в ударе по Идлибу

Как следует из сообщения Центра, удар был нанесен в 15:00 мск 31 августа в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая и вызвал многочисленные жертвы и разрушения.
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"Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы", - говорится в пресс-релизе.
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Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал членом комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Евросоюзом.
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Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
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