Футбол
Soccer.ruФернандеш стал игроком «Краснодара»
Бывший игрок «Локомотива» Мануэл Фернандеш присоединился к «Краснодару» на правах свободного агента.
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Футбол
ФИФА назвал тройку кандидатов на звание лучшего футболиста мира
ФИФА официально назвала тройку кандидатов на звание лучшего футболиста мира по итогам прошлого сезона.
Комсомольская правда 06:59
Политика
Китай пожаловался в ВТО из-за новых американских пошлин
Решение Трампа последовало за сообщением о том, что Пекин введет дополнительные пошлины на ввоз американских товаров (5 078 товарных позиций, в первую очередь, автомобили и запчасти) общим объемом 75 миллиардов долларов в год.
Российская газета 13:04
Происшествия
Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии
Не менее 34 человек погибли в результате пожара на корабле близ острова Санта-Круз в Калифорнии.
BFM.ru 09:14
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Интернет
В соцсети Facebook может появиться функция скрытия лайков
В социальной сети Facebook может появиться новая функция, которая позволит скрывать количество лайков под публикациями пользователей.
REGNUM 12:46
Происшествия
В Москве задержан журналист Илья Азар
«Уложил ребенка спать, вышел покурить на балкон, с лестничной клетки вышли три полицейских и заявили, что я задержан по 20.2»,— написал журналист.
Коммерсантъ 14:25
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области
В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.
РБК вчера в 14:54
Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м
Вести.Ru вчера в 13:39
Политика
Президент Польши выступил против возвращения России в G7
Президент Польши Анджей Дуда выступил против возрождения формата "Большой восьмерки" с участием России.
РИА Новости 07:38
Политика
Зеленский заявил о зарубежном финансировании партии Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — за жизнь» якобы спонсируется из-за рубежа.
REGNUM вчера в 01:35
Политика
Джонсон выступил категорически против переноса срока Brexit
Глава британского правительства Борис Джонсон в понедельник выступил против очередного переноса сроков выхода страны из ЕС.
Интерфакс 13:46
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
Наука
Нейросеть воссоздала фигуру человека по фотографии
N+1 вчера в 09:02
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой показал их дочь-школьницу
Известный футболист Евгений Алдонин растит дочь Веру. Девочку ему подарила певица Юлия Началова. К сожалению, артистка весной ушла из жизни.
Летидор 10:20
Хоккей
Тренер «Витязя»: «Обе команды доставали из себя все силы»
Две команды доставали из себя все силы на протяжении всего матча, чтобы победить.
Sport24.ru 14:31
Политика
Зариф заявил о готовности Ирана вернуться к исполнению СВПД
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран вернётся к полному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в течение нескольких дней или даже часов, если будет прогресс в переговорах о выполнении европейцами своей части договорённостей.
RT на русском 11:38
Авто
Стало известно российское название кроссовера Geely SX11
Компания Geely планирует и дальше укреплять свои позиции на российском рынке благодаря выводу сразу нескольких новинок – Geely GS, Geely Coolray (SX11) и премиальный кроссовер-купе Geely FY-11.
Автостат 02:27
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Футбол
Бразилец Лукас Сантос стал футболистом ЦСКА
Вести.Ru 11:06
Армия и оружие
Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы
Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главу Генштаба ВС страны Виктора Муженко с военной службы в запас, соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства в понедельник.
РИА Новости 11:15
Армия и оружие
Минобороны РФ обвинило США в ударе по Идлибу
Как следует из сообщения Центра, удар был нанесен в 15:00 мск 31 августа в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая и вызвал многочисленные жертвы и разрушения.
Ридус вчера в 06:05
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении холодного времени года
По словам Вильфанда, уменьшается промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
"Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы", - говорится в пресс-релизе.
РИА Новости 07:10
Общество
Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини
Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
РЕН ТВ вчера в 20:53
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Политика
Порошенко стал членом комитета по евроинтеграции в Раде
Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал членом комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Евросоюзом.
Ведомости 10:18
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК вчера в 17:00