Футбол
MetaratingsФернандиньо: «Ман Сити» едет в Ливерпуль побежать
Чемпионат Англии
Стадион «Энфилд»
Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо поделился ожиданиями от гостевого матча 12 тура АПЛ, в котором его команда встретится с «Ливерпулем».
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Футбол
Челси — Кристал Пэлас 2:0
Sport24.ru 09:24
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СМИ сообщили о деталях убийства студентки СПбГУ в квартире доцента
Убийство девушки в квартире на улице Мойка в Санкт-Петербурге было совершено еще 7 ноября, сообщает издание 47News.
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Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
РИА Новости вчера в 09:41
Футбол
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 12:56
Экономика
РБК: «Почта России» попросила из ФНБ почти 40 млрд рублей
Накануне «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что «Почта России» попросила правительство предоставить ей средства ФНБ на финансирование инфраструктурного развития предприятия.
Ведомости 03:58
Происшествия
В РВИО отреклись от убившего девушку историка Соколова
Историк и доцент СПбГУ Олег Соколов, которого подозревают в убийстве девушки, не является членом Российского военно-исторического общества.
Газета.Ru 10:33
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Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина
Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.
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Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин.
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Политика
Большинство жителей ДНР и ЛНР выступили за присоединение к России
Большая часть жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) проголосовали за присоединение к России.
Lenta.ru 12:32
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:00
Политика
Лидер украинских националистов задержан в Польше по запросу России
В Польше по запросу России задержали зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО (запрещена в России) Игоря Мазура, сообщила омбудсмен Людмила Денисова, у которой он работал в секретариате.
Газета.Ru 12:42
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Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
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ОС Windows 10 запустили на калькуляторе
Пользователь соцсети Twitter продемонстрировал возможность запуска операционной системы Windows 10 на обыкновенном калькуляторе.
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В МИД Ирана допустили выход страны из СВПД
Ранее посол Ирана в Великобритании Хамид Баединежад допустил выход страны из Договора о нераспространении ядерного оружия в случае окончательного прекращения действия ядерной сделки.
RT на русском 12:44
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
Бывший президент СССР Михаил Горбачев переложил ответственность за развал Советского Союза с себя на ГКЧП, об этом 9 ноября он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
REGNUM 09:57
Экономика
Шесть компаний допустили к торгам по продаже здания Минэкономразвития
Шесть компаний допущены к торгам по продаже бывшего здания Минэкономразвития, говорится в протоколе об определении участников, размещенном автоматизированной системой торгов Сбербанк-АСТ.
РИА Новости вчера в 11:05
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ
На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
Коммерсантъ 06 ноября в 03:04
Здоровье
Врач прокомментировала заявления о слабом здоровье миллениалов
Ранее в ноябре федерация независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association опубликовала отчет, согласно которому представители так называемого поколения миллениалов, родившиеся в 1981–1996 годах, теряют здоровье быстрее по сравнению с предыдущим поколением Х (родившиеся в 1961–1981 годах), а смертность среди них на 40% выше.
Известия 08:29
Политика
Зеленский поручил разработать требования для СМИ по созданию новостей
В указе правительству Украины до 31 декабря предлагается подготовить «положение о требованиях и стандартах новостей, а также механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения».
РБК 12:39
Экономика
Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России
Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
Интерфакс 08:23
Экономика
МЭР в ближайшие дни внесет в правительство план приватизации
Минэкономразвития в ближайшие дни внесет в правительство прогнозный план приватизации, в том числе в нем может содержаться и дополнительный перечень активов.
ТАСС 13:17
Политика
Помпео назвал Украину проектом США
Globallookpress Госсекретарь США Майк Помпео назвал Украину американским проектом. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Берлине.
РЕН ТВ вчера в 19:40
Единоборства
Брат Нурмагомедова проиграл Заваде на турнире UFC в Москве
Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, потерпел поражение от немца Давида Завады на турнире в Москве.
RT на русском 12:40
Авто
Новая Kia Optima поразит красотой
Судя по скетчам новой Kia Optima, размещенным Hyundai Motor на своей странице в Facebook, и представленному 4 ноября Hyundai Grandeur, корейский концерн всерьез вознамерился занять место мирового лидера в области дизайна.
Российская газета 06 ноября в 08:00
Политика
Путин и Эрдоган подтвердили приверженность сочинскому меморандуму
22 октября по итогам встречи в Сочи Путин и Эрдоган приняли меморандум по ситуации в Сирии и договорившись в том числе начать совместное патрулирование на севере страны.
Известия 13:09
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03