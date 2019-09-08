Футбол

Газета.RuГазета.RuГлавный тренер сборной Португалии Сантуш удивлен игрой сборной Сербии

Сербия — Португалия
2 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Црвена Звезда»
Никола Максимович
10′
40′
Рубен Диаш
42′
Вильям Карвалью
58′
Гонсалу Гедеш
Дарко Лазович
Адем Ляйич
59′
Александар Коларов
65′
65′
Нелсон Семеду
Жоау Канселу
Никола Миленкович
68′
70′
Гонсалу Гедеш
Жоау Феликс
80′
Криштиану Роналду
Филип Костич
Александар Катай
83′
Александар Митрович
85′
85′
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
86′
Бернарду Силва
Лука Миливоевич
Лука Йович
87′
89′
Вильям Карвалью
2 фото
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал победу его команды над сборной Сербии (4:2), которая состоялась в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года, передает официальный сайт УЕФА. По его словам, он ожидал совсем другого стиля футбола от своих соперников.
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