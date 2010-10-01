Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессФернанду Сантуш: «Сербия удивила меня»

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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после победы над Сербией в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:2) признался, что соперник его удивил. По его мнению, результат справедливый.
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Сантуш: сербы удивили меня. Думал, они с первых минут будут нацелены на победу

Чемпионат17:44

Фернанду Сантуш: «Сербия удивила меня»

Спорт-Экспресс21:31

Сантуш о победе над Сербией: «Думал, что они покажут более атакующий футбол»

Sports.ru23:00
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