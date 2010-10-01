Футбол
Спорт-ЭкспрессФернанду Сантуш: «Сербия удивила меня»
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после победы над Сербией в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:2) признался, что соперник его удивил. По его мнению, результат справедливый.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 23:36, Вашингтон
Политика
Король Саудовской Аравии сменил министра энергетики страны
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд издал указ о назначении нового министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны.
РБК 18:40
Единоборства
Нурмагомедов вновь выпрыгнул за пределы октагона после боя
Ранее сообщалось, что Порье не сумел сдержать свои эмоции после поражения от Нурмагомедова в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе и расплакался во время интервью.
RT на русском 17:15
Политика
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарят как нынешние украинские власти, так и Порошенко.
РИА Новости 22:49
Политика
Трамп поздравил Россию и Украину с обменом пленными
7 сентября состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35».
Коммерсантъ 11:23
Политика
Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится
Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.
Коммерсантъ 10:35
Политика
Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Наука
Неполиткорректность приносит социальные преимущества
Статья, готовящаяся к публикации в The Journal of Personality and Social Psychology, показывает, как неполиткорректная речь влияет на отношение к оратору.
Naked Science вчера в 06:13
Политика
В Совфеде назвали разговор Путина и Зеленского вселяющим надежду
Третий разговор президентов России и Украины вселяет надежду на дальнейшее улучшение в отношениях двух стран, этот диалог себя оправдывает, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Интерфакс 16:32
Политика
CNN: Трамп опасается ухудшения экономической ситуации в США к выборам
Президент США Дональд Трамп в течение последних недель в беседах с приближенными выражал обеспокоенность по поводу возможного ухудшения экономической ситуации в стране.
Российская газета 23:20
Происшествия
Участниц Pussy Riot задержали в Москве
Газета.Ru 13:15
Политика
В Челябинской области открылись избирательные участки
Эхо Москвы в Челябинске 23:30
Политика
На Украине назвали фамилии переданных России заключенных
Главный украинский военный прокурор Анатолий Матиос перечислил фамилии 13 из 35 заключенных, которые поучаствовали в обмене между российской стороной и Украиной.
Газета.Ru 19:13
Происшествия
Российских журналистов и наблюдателей обстреляли
Автобус с наблюдателями на предстоящих выборах и журналистами обстреляли на границе Красноярского края и Республики Тыва.
Lenta.ru 13:39
Армия и оружие
В ФРГ: В новой дизайнерской парадной форме солдат должен выглядеть шикарно и лихо
В рубрике «Чтиво выходного дня» представляем материал об обсуждении в Германии «устаревшей» военной формы военнослужащих бундесвера.
Военное обозрение 02:55
Политика
Единый день голосования проходит в России
В России проходит единый день голосования - порядка 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны.
Интерфакс 17:05
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что он сожалеет о женитьбе на русской королеве красоты Оксане Воеводиной.
Телеканал 360° вчера в 20:14
Общество
Более 300 тысяч канадцев остались без света из-за урагана «Дориан»
На юге-востоке Канады отключили электричество сразу 300 тыс. жителям из-за урагана "Дориан", сообщает Global News.
Газета.Ru 21:53
Наука
Математики разложили число 42 на три куба через 65 лет
Поиску ответа поспособствовал «суперкомпьютер» Charity Engine.
Невские Новости 18:16
Общество
Путину предложили оформить дом приемов в стиле хохломы
Глава Всероссийской ассоциации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова посоветовала президенту Владимиру Путину оформить дом приемов хохломской росписью.
РБК 11:51
Здоровье
Названы лечебные свойства водки
Врачи обратили внимание на лечебные свойства водки при остеохондрозе. Об этом пишет портал «Медикфорум».
Lenta.ru 20:51
Происшествия
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Экономика
В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости вчера в 14:00
Происшествия
В Китае произошло землетрясение
Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM 20:43
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Происшествия
В Финляндии мошенник-шантажист выманил десятки тысяч евро у любителей несовершеннолетних девушек
Оплата совершалась через платежные карты paysafe, код которых жертвы сообщали мошеннику. В деле всего 70 истцов из разных уголков Финляндии.
Фонтанка.Ру вчера в 16:03
Политика
Зеленский заявил о допросе «ценного свидетеля» по делу сбитого MH17
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нидерландские следователи успели допросить бывшего командира подразделения ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха перед состоявшимся в субботу 7 сентября обменом заключенных между Россией и Украиной.
Rambler News Service 09:45
Кино
Фильм «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля
Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился «Золотого льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале.
Известия 14:34
Религия
Русские приходы в Западной Европе проголосовали за присоединение к РПЦ
Половина (58,1%) членов генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовала за присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
РБК 21:44
Космос
При запуске «Метеора» Роскосмос испытает новый разгонный блок
Невские Новости 21:26