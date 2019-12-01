Автоспорт
F1news.ruFerrari оштрафована на 50 тысяч евро
После длительного разбирательства стюарды Гран При Абу-Даби приняли решение оштрафовать команду Ferrari. Она признана виновной в нарушении технической директивы TD 14/19, требующей заранее сообщать количество топлива, залитое в баки машины.
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Ferrari оштрафована на 50 000 евро за некорректные данные о топливе в машине Леклера
Motorsport.com Россия13:38
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