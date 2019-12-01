После длительного разбирательства стюарды Гран При Абу-Даби приняли решение оштрафовать команду Ferrari. Она признана виновной в нарушении технической директивы TD 14/19, требующей заранее сообщать количество топлива, залитое в баки машины.

Ferrari оштрафована на 50 тысяч евро

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