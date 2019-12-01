После длительного разбирательства стюарды Гран При Абу-Даби приняли решение оштрафовать команду Ferrari. Она признана виновной в нарушении технической директивы TD 14/19, требующей заранее сообщать количество топлива, залитое в баки машины.

Ferrari оштрафована на 50 тысяч евро

Происшествия Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки» Обвиняемый в убийстве аспирантки бывший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов содержится в психбольнице столичного следственного изолятора "Бутырка", сообщила "Интерфаксу" член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

Политика Россия просит НАТО пересмотреть отношения накануне саммита в Лондоне Как сообщает Четвертый канал британского телевидения, новый посол России в Великобритании Андрей Келин призвал руководство Североатлантического альянса пересмотреть свое отношение к РФ накануне саммита НАТО, который пройдет в Лондоне с 3 по 4 декабря.

Шоу-бизнес Киселев предложил дискуссию о суррогатном материнстве Журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев считает, что Русская православная церковь могла бы изменить свою позицию относительно суррогатного материнства через религиозно-светские дискуссии.

Общество Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом 15 октября Минздрав заявил о том, что в России стали реже умирать от алкоголя. За девять лет показатель смертности снизился на 30%.

Шоу-бизнес Мирослава Дума рассказала о смертельном заболевании Блогер и героиня светской хроники Мирослава Дума рассказала об обнаруженном у нее смертельном заболевании легких.

Единоборства Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован за футболку с Имамом Шамилем Дагестанский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован на четыре месяца за то, что на чемпионате мира в Нур-Султане после победы надел футболку с изображением Имама Шамиля.