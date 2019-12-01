Автоспорт

F1news.ruF1news.ruFerrari оштрафована на 50 тысяч евро

После длительного разбирательства стюарды Гран При Абу-Даби приняли решение оштрафовать команду Ferrari. Она признана виновной в нарушении технической директивы TD 14/19, требующей заранее сообщать количество топлива, залитое в баки машины.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Феррари» оштрафована на € 50 тыс. Леклер сохранил третье место

Чемпионат13:28

«Феррари» самоуничтожилась в Абу-Даби: лишила Леклера шансов на поул, вляпалась в топливный скандал и запорола пит-стоп

Sports.ru13:33

Леклера могут дисквалифицировать после финиша гонки в Абу-Даби

Спорт-Экспресс08:42

ФИА оштрафовала «Феррари» на 50 тысяч евро, но не стала дисквалифицировать Леклера

Sportbox.RU14:02

Леклера могут дисквалифицировать после финиша гонки в Абу-Даби

Матч ТВ08:39

Леклера не стали дисквалифицировать по итогам Гран-при Абу-Даби

РИА Новости13:41

Ferrari оштрафована на 50 000 евро за некорректные данные о топливе в машине Леклера

Motorsport.com Россия13:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 19:08, Ашберн
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Обвиняемый в убийстве аспирантки бывший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов содержится в психбольнице столичного следственного изолятора "Бутырка", сообщила "Интерфаксу" член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
Интерфакс 14:53
Происшествия

В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо

В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо.
Газета.Ru 11:37
Биатлон

Матвей Елисеев стал третьим в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Говорит Москва 08:16
Армия и оружие

В США оценили советский супер-танк для ядерной войны

Американские аналитики оценили боевые способности супер-танка, который предназначался для ядерной войны.
OAnews 12:38
Кино

В прокат вышел фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Лев Яшин, выступавший за московское «Динамо», является единственным вратарем, который был удостоен «Золотого мяча».
Культуромания 00:49
Общество

Уссурийск подключили к магистральному газопроводу

PrimaMedia.ru 18:52
Происшествия

Генсек Совета Европы выразила соболезнования из-за ДТП в Забайкалье

RT на русском 11:36
Происшествия

Россияне не пострадали в результате стрельбы в Новом Орлеане

Генконсульство РФ в Хьюстоне сообщило, что российские граждане не пострадали в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан.
РИА Новости 18:19
Политика

Россия просит НАТО пересмотреть отношения накануне саммита в Лондоне

Как сообщает Четвертый канал британского телевидения, новый посол России в Великобритании Андрей Келин призвал руководство Североатлантического альянса пересмотреть свое отношение к РФ накануне саммита НАТО, который пройдет в Лондоне с 3 по 4 декабря.
Московский Комсомолец 18:59
Шоу-бизнес

Киселев предложил дискуссию о суррогатном материнстве

Журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев считает, что Русская православная церковь могла бы изменить свою позицию относительно суррогатного материнства через религиозно-светские дискуссии.
РИА Новости 18:53
Футбол

Автобус с футболистами обстреляли в Нигерии

Вооруженные грабители напали на автобус, в котором ехала футбольная команда из Нигерии «Ифеани Убах».
Телеканал 360° вчера в 11:19
Хоккей

Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены

Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены.
Life.ru вчера в 13:13
Общество

Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом

15 октября Минздрав заявил о том, что в России стали реже умирать от алкоголя. За девять лет показатель смертности снизился на 30%.
Известия 07:34
Кино

Премьеру «На полвека поэзии позже» отложили на неделю

Нужиньский извинился перед поклонниками, которые долго ждали фильм, — тем более что его выход уже откладывали. ("Если уж начали переносить премьеру, трудно отучиться", — пошутил он).
Игромания.ру 29 ноября в 15:09
Общество

Гороскоп на 29 ноября: Козероги, вам понадобится терпение на дорогах

Звезды рекомендуют не рисковать и не увлекаться азартными играми.
Primpress.ru 28 ноября в 19:13
Общество

Маркировка одежды и шин станет обязательной с 1 декабря

С начала следующего года станет обязательной маркировка всех лекарств, а летом маркировать начнут готовую молочную продукцию.
BFM.ru 29 ноября в 09:20
Политика

Аваков резко ответил на заявление о распаде Украины из-за национализма

Глава украинского МВД Арсен Аваков резко отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвавшего национализм на Украине угрозой единству страны.
Известия 11:08
Культура

Продюсер «Симпсонов» высказался о закрытии сериала

О возможном закрытии «Симпсонов» накануне сообщил композитор Дэнни Эльфман, написавший главную музыкальную тему сериала.
Культуромания 29 ноября в 09:21
Экономика

В Таджикистане запустят обновленную систему денежных переводов

В Таджикистане будет запущена обновленная система денежных переводов. Об этом сообщает Национальный банк.
Фергана 10:06
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельном заболевании

Блогер и героиня светской хроники Мирослава Дума рассказала об обнаруженном у нее смертельном заболевании легких.
Газета.Ru 16:59
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК 06:38
Здоровье

Российский врач разоблачил дорогие и бесполезные лекарства от гриппа

Врач разоблачил дорогие и бесполезные препараты от гриппа, которые ежедневно употребляют тысячи россиян.
Актуальные Новости 09:42
Футбол

Тедеско — об эпизоде с Ракицким: пенальти был чистейший

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал судейские решения в матче 18-го тура с «Зенитом» (0:1).
RT на русском 14:01
Экономика

Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян

Бывший министр экономики Андрей Нечаев объяснил обесценивание вкладов в годы перестройки тем, что власти напечатали слишком много денег.
РИА Новости 11:40
Происшествия

Число жертв аварии с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 26

Число погибших при аварии туристического автобуса в Тунисе возросло до 26 человек, сообщает радиостанция Mosaïque FM со ссылкой на официального представителя Минздрава страны.
РБК 17:11
Авто

Прокуратура назвала самые угоняемые в Москве марки машин

Автомобили марок Toyota, Hyundai и Kia чаще других похищали в Москве с января по октябрь 2019 года.
РБК 12:32
Кино

В Сети показали новый корабль и рассказали о трейлере «Аватара 2»

В сети появилась первая информация о трейлере нового долгожданного «Аватара».
Evo-rus.com 03:48
Единоборства

Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован за футболку с Имамом Шамилем

Дагестанский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован на четыре месяца за то, что на чемпионате мира в Нур-Султане после победы надел футболку с изображением Имама Шамиля.
АиФ Дагестан вчера в 12:44
Происшествия

Родственники погибших при ДТП в Забайкалье получат страховые выплаты

Как сообщается на сайте "Согаз", родственники погибших пассажиров автобуса могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 млн руб. Для пострадавших рассчитывается по таблице, утвержденной российским правительством и зависит от характера травмы.
Коммерсантъ 18:45
Музыка

Сергей Шнуров попрощался с одной из сильнейших участниц шоу «Голос»

Сергей Шнуров в новом сезоне музыкального шоу «Голос» попрощался с одной из сильнейших участниц проекта Миланой Рахмановой.
OAnews 06:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Шарль Леклер
Монегасский автогонщик
Монегасский автогонщик, пилот «Скудерии Феррари». Чемпион серии GP3 2016 года и ФИА Формулы-2 2017 года. Третий монегаск в истории Формулы-1.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное