Автоспорт
F1news.ruFerrari оштрафована на 50 тысяч евро
После длительного разбирательства стюарды Гран При Абу-Даби приняли решение оштрафовать команду Ferrari. Она признана виновной в нарушении технической директивы TD 14/19, требующей заранее сообщать количество топлива, залитое в баки машины.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Ferrari оштрафована на 50 000 евро за некорректные данные о топливе в машине Леклера
Motorsport.com Россия13:38
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 19:08, Ашберн
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Обвиняемый в убийстве аспирантки бывший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов содержится в психбольнице столичного следственного изолятора "Бутырка", сообщила "Интерфаксу" член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
Происшествия
В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо
В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо.
Биатлон
Матвей Елисеев стал третьим в спринте на этапе Кубка мира по биатлону
Армия и оружие
В США оценили советский супер-танк для ядерной войны
Американские аналитики оценили боевые способности супер-танка, который предназначался для ядерной войны.
Кино
В прокат вышел фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»
Лев Яшин, выступавший за московское «Динамо», является единственным вратарем, который был удостоен «Золотого мяча».
Общество
Уссурийск подключили к магистральному газопроводу
Происшествия
Россияне не пострадали в результате стрельбы в Новом Орлеане
Генконсульство РФ в Хьюстоне сообщило, что российские граждане не пострадали в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан.
Политика
Россия просит НАТО пересмотреть отношения накануне саммита в Лондоне
Как сообщает Четвертый канал британского телевидения, новый посол России в Великобритании Андрей Келин призвал руководство Североатлантического альянса пересмотреть свое отношение к РФ накануне саммита НАТО, который пройдет в Лондоне с 3 по 4 декабря.
Шоу-бизнес
Киселев предложил дискуссию о суррогатном материнстве
Журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев считает, что Русская православная церковь могла бы изменить свою позицию относительно суррогатного материнства через религиозно-светские дискуссии.
Футбол
Автобус с футболистами обстреляли в Нигерии
Вооруженные грабители напали на автобус, в котором ехала футбольная команда из Нигерии «Ифеани Убах».
Хоккей
Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены
Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены.
Общество
Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом
15 октября Минздрав заявил о том, что в России стали реже умирать от алкоголя. За девять лет показатель смертности снизился на 30%.
Кино
Премьеру «На полвека поэзии позже» отложили на неделю
Нужиньский извинился перед поклонниками, которые долго ждали фильм, — тем более что его выход уже откладывали. ("Если уж начали переносить премьеру, трудно отучиться", — пошутил он).
Общество
Гороскоп на 29 ноября: Козероги, вам понадобится терпение на дорогах
Звезды рекомендуют не рисковать и не увлекаться азартными играми.
Общество
Маркировка одежды и шин станет обязательной с 1 декабря
С начала следующего года станет обязательной маркировка всех лекарств, а летом маркировать начнут готовую молочную продукцию.
Политика
Аваков резко ответил на заявление о распаде Украины из-за национализма
Глава украинского МВД Арсен Аваков резко отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвавшего национализм на Украине угрозой единству страны.
Культура
Продюсер «Симпсонов» высказался о закрытии сериала
О возможном закрытии «Симпсонов» накануне сообщил композитор Дэнни Эльфман, написавший главную музыкальную тему сериала.
Экономика
В Таджикистане запустят обновленную систему денежных переводов
В Таджикистане будет запущена обновленная система денежных переводов. Об этом сообщает Национальный банк.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельном заболевании
Блогер и героиня светской хроники Мирослава Дума рассказала об обнаруженном у нее смертельном заболевании легких.
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
Здоровье
Российский врач разоблачил дорогие и бесполезные лекарства от гриппа
Врач разоблачил дорогие и бесполезные препараты от гриппа, которые ежедневно употребляют тысячи россиян.
Футбол
Тедеско — об эпизоде с Ракицким: пенальти был чистейший
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал судейские решения в матче 18-го тура с «Зенитом» (0:1).
Экономика
Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян
Бывший министр экономики Андрей Нечаев объяснил обесценивание вкладов в годы перестройки тем, что власти напечатали слишком много денег.
Происшествия
Число жертв аварии с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 26
Число погибших при аварии туристического автобуса в Тунисе возросло до 26 человек, сообщает радиостанция Mosaïque FM со ссылкой на официального представителя Минздрава страны.
Авто
Прокуратура назвала самые угоняемые в Москве марки машин
Автомобили марок Toyota, Hyundai и Kia чаще других похищали в Москве с января по октябрь 2019 года.
Кино
В Сети показали новый корабль и рассказали о трейлере «Аватара 2»
В сети появилась первая информация о трейлере нового долгожданного «Аватара».
Единоборства
Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован за футболку с Имамом Шамилем
Дагестанский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован на четыре месяца за то, что на чемпионате мира в Нур-Султане после победы надел футболку с изображением Имама Шамиля.
Происшествия
Родственники погибших при ДТП в Забайкалье получат страховые выплаты
Как сообщается на сайте "Согаз", родственники погибших пассажиров автобуса могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 млн руб. Для пострадавших рассчитывается по таблице, утвержденной российским правительством и зависит от характера травмы.
Музыка
Сергей Шнуров попрощался с одной из сильнейших участниц шоу «Голос»
Сергей Шнуров в новом сезоне музыкального шоу «Голос» попрощался с одной из сильнейших участниц проекта Миланой Рахмановой.