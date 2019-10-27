Автоспорт

F1news.ruF1news.ruФерстаппен разочарован, но надеется отыграться

Как и ожидалось, Макс Ферстаппен уверенно выиграл квалификацию в Мехико – даже его результата в первой попытке хватило бы для поула. Однако спустя несколько часов стюарды наказали его потерей трёх позиций – Макс не сбросил скорость в последнем повороте после аварии Боттаса.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Льюис Хэмилтон: «Важно, чтобы ФИА очень строго относилась к правилу двойных желтых флагов»

Sports.ru18:53

Ферстаппен прокомментировал штраф и признался, что не ожидал поула

Чемпионат19:26

Ферстаппен разочарован, но надеется отыграться

F1news.ru19:26

Макс Ферстаппен лишен поула на Гран При Мексики, Леклер стартует первым

Autosport.com.ru18:50

Ферстаппена лишили поула в Мексике

Motorsport.com Россия18:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 23:25, Вашингтон
Футбол

Карпин: «Понравилась реакция команды и болельщиков на неудачу»

ФК Ростов 15:52
Происшествия

В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб

По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте.
РБК 18:50
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС 11:46
Политика

Трамп опубликовал загадочный твит

Президент США Дональд Трамп, который известен своей любовью к микроблогу Twitter, заставил пользователей разгадывать смысл нового послания.
РЕН ТВ 21:57
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП на Алтае

Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
Ведомости 03:41
Здоровье

Названы симптомы нехватки в организме фолиевой кислоты

Симптомами нехватки фолиевой кислоты являются отечность языка, язвы во рту и обильное появление седых волос.
Live24 04:31
Политика

Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций

Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
RT на русском 20:43
Футбол

«Лестер» одержал самую крупную выездную победу в истории АПЛ

РИА Новости вчера в 18:07
Фигурное катание

Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости 18:27
Авто

Названы 3 лучшие подержанные иномарки за 300 тыс. рублей

Специалисты, работающие на рынке подержанных автомобилей иностранного производства, назвали 3 лучшие, по их мнению модели, которые можно приобрести за сумму до 300 тысяч рублей.
Car.ru 14:50
Общество

В Ираке за два дня погибли почти 50 протестующих

Интерфакс 20:11
Экономика

Значительный рост цен на красную икру не стоит ожидать на Новый год

Снижение вылова лососевых не окажет значительного влияния на рост цен на красную икру к Новому году.
REGNUM 21:55
Шоу-бизнес

«Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление

Как сообщает РИА Новости, в четверг PR-директор Рудовой Дубровская в шоу Малахова о "тайной жизни знаменитых девушек" рассказала, что имя и телефон актрисы попали в обнародованный в Сети перечень дам, "с которыми можно встретиться за деньги".
Российская газета 15:15
Общество

Кардиган Курта Кобейна продан за $334 тысячи

RT на русском 22:44
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Политика

На Украине отреклись от говоривших с Зеленским радикалов

Штаб Операции объединенных сил (ОСС) заявил, что вооруженные радикалы, которые беседовали на повышенных тонах с президентом Украины Владимиром Зеленским, не являются представителями силовых ведомств.
Известия 20:59
Футбол

Головин помог «Монако» одолеть «Нант»

"Монако" в гостевом матче оказался сильнее "Нанта" в 11-м туре чемпионата Франции. Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0.
Газета.Ru вчера в 17:01
Здоровье

Детский врач Искитима: Нездоровые мамы рожают нездоровых детей

О сохранении здоровья и поддержке мам и детей на заседании рассказала заведующая детской поликлиникой ИЦГБ Ирина Полянкина.
Vesiskitim.ru 24 октября в 23:06
Технологии

Google создала мощнейший в мире квантовый суперкомпьютер

Американская компания Google представила мощнейший в мире квантовый суперкомпьютер. Машина показала впечатляющие вычислительные результаты.
Мойка78 вчера в 05:34
Общество

Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России

Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета вчера в 13:30
Культура

Гарик Харламов высмеял Соловьёва в эфире Comedy Club

Юморист Гарик Харламов исполнил две песни о телеведущем Владимире Соловьёве в передаче Comedy Club.
News.ru 08:17
Армия и оружие

Рота российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани

Рота военной полиции из России прибыла в город Кобани на севере Сирии для патрулирования территории совместно с турецкими коллегами.
Известия 22:15
Происшествия

Срочник мог расстрелять сослуживцев из-за постоянных издевательств

Газета.Ru 07:46
Политика

«Двойник» Зеленского задал вопрос украинскому президенту

РБК 21:44
Армия и оружие

«Русская служба BBC» сообщила о пропаже в Сирии 50 россиянок с детьми

Znak.com 09:48
Кино

Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

Коммерсантъ 13:18
Армия и оружие

Россия списала долг странам Африки

В ходе пленарного заседания по саммиту Россия-Африка Владимир Путин согласился простить межгосударственный долг странам Африки.
Ореанда-Новости 24 октября в 14:54
Происшествия

Во Вьетнаме на пляже нашли умершую россиянку

РИА Новости 10:58
Политика

Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией

RT на русском 22:15
Происшествия

Дедушка два года насиловал жившую с ним внучку

Полиция задержала ростовского пенсионера, в течение двух лет насиловавшего свою внучку.
Вести.Ru 12:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Макс Ферстаппен
Потомственный нидерландский автогонщик. Пилот команды «Ред Булл Рейсинг» Формулы-1, победитель гонки Формула-3 Мастерс 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Валттери Боттас
Финский автоспорт
Финский автогонщик; чемпион серии GP3; двукратный победитель F3 Masters.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное