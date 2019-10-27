Как и ожидалось, Макс Ферстаппен уверенно выиграл квалификацию в Мехико – даже его результата в первой попытке хватило бы для поула. Однако спустя несколько часов стюарды наказали его потерей трёх позиций – Макс не сбросил скорость в последнем повороте после аварии Боттаса.

Политика Экономике Украины предрекли сильный удар Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что энергетический сектор Украины ожидает сильный удар.

Фигурное катание Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.

Шоу-бизнес Самбурская намекнула, что Малахов предлагал ей заняться эскортом Актриса Настасья Самбурская вслед за Натальей Рудовой обвинила Андрея Малахова в предложении заняться вещами, схожими с оказанием эскорт-услуг.

Здоровье Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.

Политика Трамп 27 октября намерен сделать «важное заявление» "Президент США сделает важное заявление завтра утром в 9 часов из Белого дома", - говорится в тексте.

Армия и оружие Минобороны России доставило в Сирию бронеавтомобили для военной полиции Минобороны России доставило на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии десятки бронеавтомобилей для военной полиции.

Происшествия СК проводит проверку после взрыва сейфа в жилом доме в Новокузнецке Следственное управление СК по Кемеровской области проводит доследственную проверку после получения мужчиной и женщиной травм в результате взрыва сейфа в жилом доме в Новокузнецке.

Общество Премьер Ирака приказал направить спецназ против протестующих Как сообщает агентство Reuters, премьер Ирака приказал командующему элитной контртеррористической службы «принять все необходимые меры», чтобы положить конец антиправительственным протестам в Багдаде.

Происшествия Пропавший в Пермском крае самолет продолжат искать утром Поиски пропавшего в Пермском крае самолета приостановлены до утра, сообщает МЧС России.

Армия и оружие Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.

Происшествия Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников Прорыв дамбы в Красноярском крае стал результатом безответственного отношения должностных лиц к вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций.

Политика Пушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе Киев не готов к разведению войск в Донбассе, заявил сенатор Алексей Пушков.

Происшествия В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей Супругов зарезали в подмосковном Воскресенске, по подозрению в убийстве задержан их 25-летний сын, он признал вину, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

Шоу-бизнес Адель сильно похудела после развода с мужем После расставания с мужем Адель наняла тренера и занялась пилатесом.

Общество Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток» Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.