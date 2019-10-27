Автоспорт

F1news.ruF1news.ruФерстаппен разочарован, но надеется отыграться

Как и ожидалось, Макс Ферстаппен уверенно выиграл квалификацию в Мехико – даже его результата в первой попытке хватило бы для поула. Однако спустя несколько часов стюарды наказали его потерей трёх позиций – Макс не сбросил скорость в последнем повороте после аварии Боттаса.
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"Президент США сделает важное заявление завтра утром в 9 часов из Белого дома", - говорится в тексте.
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Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

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Финский автогонщик; чемпион серии GP3; двукратный победитель F3 Masters.
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