Автоспорт
Нева СпортФерстаппен выиграл Гран-при Бразилии, Квят попал в десятку
Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в итоговой гонке Гран-при Бразилии — двадцатом этапе серии Гран-при чемпионата мира по кольцевым автогонкам «Формула-1». Соревнования прошли в Сан-Паулу на автодроме «Интерлагос».
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Квят не попал на праздник «Ред Булла». Партнер россиянина – второй в Сан-Пауло, Даниил – лишь 10-й
Советский спортвчера в 14:42
Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии, Квят попал в очки, его напарник Гасли — второй
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