Автоспорт
ИзвестияФерстаппен выиграл квалификацию «Формулы-1» в Мексике
Голландский пилот Макс Ферстаппен из Red Bull Racing показал лучшее время в квалификации Гран-при Мексики на чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 20:19, Ашберн
Кино
Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Футбол
Слуцкий отстранил от тренировок оскорбившего его футболиста
На вчерашней тренировке 23-летний голландец вступил в конфликт с Джей-Роем Гротом, после чего ушел в раздевалку и оскорбил главного тренера Леонида Слуцкого.
Политика
Добровольцы отказались покинуть Донбасс после «хамского» разговора с Зеленским
Политика
В Госдуме оценили украинскую позицию насчет возвращения России в ПАСЕ
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина не намерена соглашаться на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в ПАСЕ.
Шоу-бизнес
Мосгорсуд признал законным взыскание 21,6 млн рублей с семьи Фриске
Московский городской суд признал законным решение Перовского суд о взыскании 21,6 миллиона рублей с родственников певицы Жанны Фриске в пользу "Русфонда".
Автоспорт
Макса Ферстаппена могут лишить поул-позиции
Происшествия
В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб
По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте.
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Политика
Пушков рассказал о неготовности Киева к разведению сил
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что украинские власти не готовы к разведению сил. Об этом он написал в своем Twitter.
Фигурное катание
Медведева показала провальное выступление на Гран-при Канады
Российская фигуристка Евгения Медедева завалила короткую программу на Гран-при Канады.
Футбол
Запасной игрок дотронулся до мяча и привёз пенальти
По ходу матча хозяева выигрывали со счётом 1:0, но полузащитник «Хольштайна» Михаэль Эбервайн, который остался в запасе, решил вмешаться в игру, остановив мяч после неточного удара футболиста «Бохума».
Общество
Норвежская авиакомпания закупит 40 самолетов SSJ-100
Общество
Украина перейдет на зимнее время
В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Наука
Млекопитающие активно размножались после смерти динозавров
Ученые-палеонтологи показали восстановление биоразнообразия на Земле после глобального вымирания всех динозавров, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science.
Общество
Памятник воинам-освободителям осквернили в Риге
Общество
Представители зарубежных СМИ не явились на процесс по иску Дерипаски
Представители британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation не явились в Арбитражный суд Краснодарского края в пятницу на рассмотрение по существу иска, поданного к ним бизнесменом Олегом Дерипаской, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Космос
В центре Млечного Пути может находиться тоннель в другую Вселенную
Ученые предположили, что червоточиной может быть сверхмассивная черная дыра в центре нашего Млечного Пути - Sgr A*. Если это действительно так, то на соседние звезды будет распространяться гравитационное влияние объектов, которые располагаются на другом конце «кротовой норы».
Здоровье
Рязанские ученые запатентовали методику нетравматичного лифтинга лба
Как сообщает сайт регионального минздрава, хирурги Рязанского медицинского университета запатентовали способ лифтинга лба с применением рассасывающейся коллагеновой губки.
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»
«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
Происшествия
Жителя Подмосковья задержали по подозрению в убийстве родителей
В подмосковном Воскресенске по подозрению в убийстве собственных родителей задержали 25-летнего молодого человека, он признал вину.
Авто
Представлен Volkswagen Golf нового поколения
Официальная премьера хэчтбека Volkswagen Golf восьмого поколения прошла в немецком Вольфсбурге в четверг.
Здоровье
Главные признаки алкоголизма назвал нарколог
Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
Шоу-бизнес
Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину
Чем немедленно вызвал шквальную дискуссию в Сети. Ведь уходя со сцены, всем остальным наставникам Королев пожал.
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13.36 по местному времени (12.36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.
Происшествия
Люди пострадали при взрыве сейфа в квартире в Новокузнецке
Два человека пострадали при взрыве сейфа в квартире в городе Новокузнецке.
Футбол
Хет-трик Пулишича помог «Челси» обыграть на выезде «Бернли»
В матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский "Челси" гостил у "Бернли".