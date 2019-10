Представители британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation не явились в Арбитражный суд Краснодарского края в пятницу на рассмотрение по существу иска, поданного к ним бизнесменом Олегом Дерипаской, передает корреспондент ТАСС из зала суда.