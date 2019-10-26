Автоспорт

ИзвестияИзвестияФерстаппен выиграл квалификацию «Формулы-1» в Мексике

Голландский пилот Макс Ферстаппен из Red Bull Racing показал лучшее время в квалификации Гран-при Мексики на чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».
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Гран-при Мексики-2019. Стартовый порядок

Sports.ru19:00

Макс Ферстаппен лишён поул-позишен на Гран-при Мексики Формулы-1

Чемпионат19:20

Ферстаппен оштрафован на три места в квалификации «Гран-при Мексики», он потерял поул-позишн

Спорт-Экспресс18:55

Выигравшего квалификацию Гран-при Мексики Ферстаппена оштрафовали на три места

Sport24.ru20:01

Макс Ферстаппен: «Стартовать с первого места будет непривычно, но надеюсь, что все пройдет гладко»

Sportbox.RU16:37

Ферстаппен победил в квалификации Гран-при Мексики, Квят – девятый

РИА Новости15:17

Ферстаппен: С такой машиной не страшно проиграть старт

Motorsport.com Россия15:38
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Происшествия

Раскольники захватили храм УПЦ в Ровенской области

ТАСС 09:10
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В Барселоне проходит акция протеста в поддержку осужденных политиков

РИА Новости 13:14
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Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

Коммерсантъ 13:18
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Слуцкий отстранил от тренировок оскорбившего его футболиста

На вчерашней тренировке 23-летний голландец вступил в конфликт с Джей-Роем Гротом, после чего ушел в раздевалку и оскорбил главного тренера Леонида Слуцкого.
Pravda.Ru 24 октября в 10:41
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Добровольцы отказались покинуть Донбасс после «хамского» разговора с Зеленским

Lenta.ru 16:33
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В Госдуме оценили украинскую позицию насчет возвращения России в ПАСЕ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина не намерена соглашаться на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в ПАСЕ.
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Мосгорсуд признал законным взыскание 21,6 млн рублей с семьи Фриске

Московский городской суд признал законным решение Перовского суд о взыскании 21,6 миллиона рублей с родственников певицы Жанны Фриске в пользу "Русфонда".
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Макса Ферстаппена могут лишить поул-позиции

Autosport.com.ru 16:40
Происшествия

В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб

По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте.
РБК 18:50
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Политика

Пушков рассказал о неготовности Киева к разведению сил

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что украинские власти не готовы к разведению сил. Об этом он написал в своем Twitter.
Газета.Ru 18:50
Фигурное катание

Медведева показала провальное выступление на Гран-при Канады

Российская фигуристка Евгения Медедева завалила короткую программу на Гран-при Канады.
Pravda.Ru 02:45
Футбол

Запасной игрок дотронулся до мяча и привёз пенальти

По ходу матча хозяева выигрывали со счётом 1:0, но полузащитник «Хольштайна» Михаэль Эбервайн, который остался в запасе, решил вмешаться в игру, остановив мяч после неточного удара футболиста «Бохума».
Metaratings 04:46
Общество

Норвежская авиакомпания закупит 40 самолетов SSJ-100

Би-порт вчера в 04:52
Общество

Украина перейдет на зимнее время

В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.
Газета.Ru 02:36
Происшествия

В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев

Коммерсантъ вчера в 08:09
Наука

Млекопитающие активно размножались после смерти динозавров

Ученые-палеонтологи показали восстановление биоразнообразия на Земле после глобального вымирания всех динозавров, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science.
Ugpressa.ru вчера в 11:56
Общество

Памятник воинам-освободителям осквернили в Риге

Вечерняя Москва 14:47
Общество

Представители зарубежных СМИ не явились на процесс по иску Дерипаски

Представители британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation не явились в Арбитражный суд Краснодарского края в пятницу на рассмотрение по существу иска, поданного к ним бизнесменом Олегом Дерипаской, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС вчера в 06:20
Космос

В центре Млечного Пути может находиться тоннель в другую Вселенную

Ученые предположили, что червоточиной может быть сверхмассивная черная дыра в центре нашего Млечного Пути - Sgr A*. Если это действительно так, то на соседние звезды будет распространяться гравитационное влияние объектов, которые располагаются на другом конце «кротовой норы».
Вечерний курьер 15:56
Здоровье

Рязанские ученые запатентовали методику нетравматичного лифтинга лба

Как сообщает сайт регионального минздрава, хирурги Рязанского медицинского университета запатентовали способ лифтинга лба с применением рассасывающейся коллагеновой губки.
Рязанские ведомости 24 октября в 06:41
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru вчера в 15:51
Кино

«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»

«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
Игромания.ру вчера в 15:19
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Жителя Подмосковья задержали по подозрению в убийстве родителей

В подмосковном Воскресенске по подозрению в убийстве собственных родителей задержали 25-летнего молодого человека, он признал вину.
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Авто

Представлен Volkswagen Golf нового поколения

Официальная премьера хэчтбека Volkswagen Golf восьмого поколения прошла в немецком Вольфсбурге в четверг.
Авторамблер 24 октября в 13:47
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Главные признаки алкоголизма назвал нарколог

Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
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Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину

Чем немедленно вызвал шквальную дискуссию в Сети. Ведь уходя со сцены, всем остальным наставникам Королев пожал.
Российская газета 10:38
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В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира

По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13.36 по местному времени (12.36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.
РИА Новости 15:52
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Два человека пострадали при взрыве сейфа в квартире в городе Новокузнецке.
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Хет-трик Пулишича помог «Челси» обыграть на выезде «Бернли»

В матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский "Челси" гостил у "Бернли".
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Макс Ферстаппен
Потомственный нидерландский автогонщик. Пилот команды «Ред Булл Рейсинг» Формулы-1, победитель гонки Формула-3 Мастерс 2014 года.
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