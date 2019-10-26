Автоспорт
News.ruКвалификация Гран-при Мексики осталась за Ферстаппеном
Пилот команды Red Bull голландец Макс Ферстаппен стал лучшим в квалификации 18-го этапа Гран-при «Формулы-1» в Мексике. Его победное время составило 1 минуту 14,758 секунды. Ферстаппен выиграл второй поул в карьере.
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Политика
Зеленский второй день находится в районе разведения сил в Донбассе
RT на русском вчера в 08:34
Армия и оружие
Fox News узнал о возможном уничтожении лидера ИГ силами США
Известия вчера в 23:53
Политика
Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией
RT на русском вчера в 22:15
Культура
29-й день рождения отмечает программа «Поле чудес»
Aobe.ru вчера в 11:35
Происшествия
В Пермском крае возобновлены поиски пропавшего частного самолета
В Пермском крае сегодня в 06.30 мск спасатели и добровольцы возобновили поиски пропавшего частного легкомоторного самолета Сеssпа 172, которым управлял председатель Федерации сверхлегкой авиации региона Геннадий Белоглазов.
Российская газета 01:39
Происшествия
Четыре человека погибли и десять пострадали в ДТП в Кировской области
В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Нолинском районе Кировской области погибли четыре человека, еще десять пострадали, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе УМВД.
Интерфакс вчера в 14:57
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 25 октября в 11:59
Общество
Мисс Украина-2019 рассказала, чей Крым
Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша заявила, что Крым является "территорией всех людей".
Московский Комсомолец вчера в 05:22
Авто
Администрация Волгоградской области закупит 11 иномарок
V1.ru вчера в 23:51
Фигурное катание
Бойкова и Козловский взяли золото на этапе Гран-при в Канаде
Пара фигуристов из России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победила в соревнованиях спортивных пар второго в нынешнем сезоне этапа серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) — турнира Skate Canada.
Life.ru вчера в 21:56
Политика
Пушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе
Киев не готов к разведению войск в Донбассе, заявил сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости вчера в 14:18
Армия и оружие
Рота российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани
Рота военной полиции из России прибыла в город Кобани на севере Сирии для патрулирования территории совместно с турецкими коллегами.
Известия вчера в 22:15
Экономика
Завод Pozis потребовал от Госдумы равных льгот с иностранцами
Зеленодольский завод Pozis направил в Госдуму РФ ряд предложений по выравниванию на рынке условий работы по сравнению с иностранными производителями, пользующимися льготами режимов ТОСЭР.
Реальное время вчера в 06:30
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте всех акций оператора «Турецкого потока»
Стокгольмский арбитраж в рамках спора «Газпрома» и «Нафтогаза» обязал российскую компанию выплатить $2,56 млрд за несоблюдение условий по минимальным объемам прокачки газа через территорию Украины в 2009 году.
Коммерсантъ 25 октября в 10:05
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8T от Redmi Note 8 будет отличаться только NFC
Отличия Redmi Note 8T и Redmi Note 8 заключаются только в модуле для бесконтактной оплаты, а в остальном устройства идентичные.
Astera вчера в 16:50
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
ТАСС вчера в 11:46
Происшествия
Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств
Коммерсантъ вчера в 11:21
Космос
В центре Млечного Пути может находиться тоннель в другую Вселенную
Ученые предположили, что червоточиной может быть сверхмассивная черная дыра в центре нашего Млечного Пути - Sgr A*. Если это действительно так, то на соседние звезды будет распространяться гравитационное влияние объектов, которые располагаются на другом конце «кротовой норы».
Вечерний курьер вчера в 15:56
Футбол
«Дженоа» установила новый рекорд Серии А
Как сообщает Opta Paolo, футбольный клуб «Дженоа» установил уникальный рекорд в Серии А. Все три игрока, вышедшие на замену, отметились голом.
LiveSport.ru 01:55
Единоборства
Лима победил Макдональда в главном поединке Bellator 232
В главном поединке турнира Bellator 232 бразильский боец ММА Дуглас Лима победил канадца Рори Макдональда.
Спорт-Экспресс 01:39
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко обидно поздравила мужа с днем рождения
Сегодня свой день рождения отмечает супруг телезвезды Влад Топалов.
Wday.ru 25 октября в 09:28
Шоу-бизнес
Тимати уехал от недавно родившей сына Анастасии Решетовой
Тимати уехал от Анастасии Решетовой и сына, которого бизнесвумен родила ему чуть больше недели назад.
7Дней.ру вчера в 11:12
Шоу-бизнес
Малахов оправдался за эфир про эскорт блогерш
Газета.Ru вчера в 19:20
Происшествия
Дедушка два года насиловал жившую с ним внучку
Полиция задержала ростовского пенсионера, в течение двух лет насиловавшего свою внучку.
Вести.Ru вчера в 12:08
Общество
Мария Бутина вернулась в Россию
Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США.
РБК вчера в 04:38
Происшествия
Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии
Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
РИА Новости 24 октября в 07:07
Политика
«Двойник» Зеленского задал вопрос украинскому президенту
РБК вчера в 21:44
Происшествия
Ребенок «без лица» родился в Португалии
По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.
Газета.Ru вчера в 00:46
Наука
Пыль и граффити спасли птиц от столкновений со стеклянными автобусными остановками
N+1 25 октября в 06:33
Космос
На клинописных табличках найдено самое древнее описание полярного сияния
Ассирийские таблички с упоминанием полярного сияния найдены японскими астрофизиками, сообщает 25 октября Live science.
Красная весна 25 октября в 18:14