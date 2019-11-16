Автоспорт

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессФерстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Бразилии»

Пилот Макс Ферстаппен («Ред Булл») стал первым в квалификации «Гран-при Бразилии». Второе место у Себастьяна Феттеля («Феррари»), третье — у Льюиса Хэмилтона («Мерседес»).
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Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бразилии, Квят - 16-й

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Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бразилии, Квят — 16-й

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Sports.ru17:26
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