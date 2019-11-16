Пилот Макс Ферстаппен («Ред Булл») стал первым в квалификации «Гран-при Бразилии». Второе место у Себастьяна Феттеля («Феррари»), третье — у Льюиса Хэмилтона («Мерседес»).

Армия и оружие В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.

Общество В Киеве оставшиеся без отопления жители перекрыли дорогу В Киеве жители одного из многоквартирных домов перекрыли движение на проспекте Победы в связи с отсутствием отопления.

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Армия и оружие России подсказали способ захвата Прибалтики Россия способна захватить Прибалтику без прорыва Сувалкского коридора, соединяющего Белоруссию и Калининградскую область и проходящего по границе Польши с Литвой, сообщил РИА Новости белорусский политолог Денис Мельянцов.

Энергетика Бензин в России может упасть в цене до конца года Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, отвечая на вопрос РБК в Белом доме, рассказал, что к концу года россиян ожидает сезонное падение цен на бензин и дизельное топливо, а рост цен по итогам года не должен превысить пределов инфляции.