Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьем тренировочном заезде на Гран-при Бразилии.

Хэмилтон победил в третьей практике на Гран-при «Формулы-1» в Бразилии

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