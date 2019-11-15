Автоспорт
RT на русскомХэмилтон победил в третьей практике на Гран-при «Формулы-1» в Бразилии
Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьем тренировочном заезде на Гран-при Бразилии.
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Наука
Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует
Армия и оружие
ДНР: бойцы ВСУ открыли огонь по участку разведения сил в Петровском
Как писал News.ru, самопровозглашённая Донецкая республика сообщила СММ ОБСЕ об окончании процесса разведения сил и вооружений в Петровском на участке № 3. Об этом заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
Фигурное катание
15-летняя Трусова оценила победу над Медведевой на Гран-при в Москве
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала победу на этапе Гран-при в Москве.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе
В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Футбол
Бакаев: «Россия проиграла Бельгии и в классе, и в борьбе. Не наш день»
Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями от домашнего матча квалификации Евро-2020 против национальной команды Бельгии.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки увезли в больницу с похорон дочери
В Краснодарском крае мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, увезли в больницу с похорон дочери.
Политика
В «Нафтогазе» оценили слова Путина о срыве транзита газа через Украину
Глава украинской газовой компании "Нафтогаз" Андрей Коболев на своей странице в Facebook прокомментировал слова президента России Владимира Путина об угрозе прекращения транзита газа через Украину.
Шоу-бизнес
Овсиенко расплакалась, встретив приемного сына впервые за два года
Усыновленный артисткой Игорь Дубовицкий давно живет за пределами России. Татьяна Овсиенко поговорила с приемным сыном впервые за два года.
Происшествия
Помощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть
Помощница лидера «Новой России» Никиты Исаева Алина Жестовская прокомментировала его смерть на своей странице в Facebook.
Шоу-бизнес
Актер Валерий Гаркалин сбежал от пытавшихся ему помочь врачей в Москве
Известный актер Валерий Гаркалин почувствовал себя нехорошо, когда отдыхал в ресторане на Тверской улице в Москве.
Происшествия
В Ставрополе водитель убил на месте виновника ДТП
По данным следствия, вечером 14 ноября подозреваемый, двигаясь на автомобиле "ВАЗ 2110" по проспекту Кулакова, столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2114", а затем пытался скрыться с места ДТП.
Шоу-бизнес
Шепелев опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной
Отец сына скончавшейся певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал совместный снимок со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская поделилась впечатлениями от гастролей на Украине
Российская исполнительница Любовь Успенская назвала шикарным свой концертный тур по Украине.
Шоу-бизнес
Жена Шумахера объяснила, почему молчит о состоянии мужа
Легендарный гонщик Михаэль Шумахер не хочет, чтобы о его состоянии знала общественность. Об этом заявила его жена Коринна.
Общество
Соавторы закона о бытовом насилии заявили об угрозах
Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия в России получали угрозы.
Футбол
Сборная Финляндии впервые в истории пробилась на чемпионат Европы
Футболисты сборной Финляндии разгромили команду Лихтенштейна в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года и вышли в финальную часть турнира.
Происшествия
СК проверит еще один инцидент с историком Соколовым
Музыка
Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске
Общество
Польша желает лишить Украину преференций для поставок в ЕС кукурузы
Власти Польши предлагают лишить Украину преференций, которые ей предоставляют в рамках поставок на рынок ЕС зерновых культур, в частности кукурузы.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как их с Аллой Пугачевой 6-летняя дочь бегло читает по-французски
43-летний Максим Галкин часто публикует в своем микроблоге в Instagram забавные видео с 6-летними наследниками Лизой и Гарри.
Происшествия
СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка
Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.
Наука
В теле человека нашли новый ранее неизвестный поражающий вирус
В теле человека ученые нашли новый ранее неизвестный поражающий бактерии вирус, об этом информирует издание Fontiers in Microbiology.
Кино
Сериал «Ведьмак» продлили на второй сезон
За месяц до премьеры сериала "Ведьмак" (The Witcher) Netflix сообщил о его продлении на второй сезон.
Общество
Знаки зодиака, которым не грозит одинокая старость
Представители знака трепетно относятся к своему потомству, что точно обеспечивает им старость в окружении родных и близких.
Гаджеты
Apple объявила старт продаж наушников AirPods Pro в России
Политика
СМИ узнали о подготовке Украины к возвращению захваченных кораблей
Задержанные 25 ноября 2018 года после инцидента в Керченском проливе украинские корабли могут быть переданы Украине ночью, сообщают украинские СМИ.