Автоспорт

RT на русскомRT на русскомХэмилтон победил в третьей практике на Гран-при «Формулы-1» в Бразилии

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьем тренировочном заезде на Гран-при Бразилии.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Пилот «Ред Булл» Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бразилии «Формулы-1»

ТАСС Спорт14:09

Формула-1, Гран-при Бразилии, квалификация, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru12:15

Ферстаппен выиграл квалификацию ГП Бразилии, Феттель — 2-й, Квят — 16-й

Чемпионат14:15

Хэмилтон стал лучшим на третьей практике в Бразилии, Квят — седьмой

Матч ТВ11:06

Хэмилтон остался без поула в девятый раз подряд. Это личный рекорд Льюиса за время пребывания в «Мерседесе»

Sports.ru14:38

Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Бразилии»

Спорт-Экспресс14:05

Квят и Гасли поборются в квалификации на Гран-при Бразилии

Нева Спортвчера в 21:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:16, Ашберн
Наука

Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует

Naked Science вчера в 03:57
Армия и оружие

ДНР: бойцы ВСУ открыли огонь по участку разведения сил в Петровском

Как писал News.ru, самопровозглашённая Донецкая республика сообщила СММ ОБСЕ об окончании процесса разведения сил и вооружений в Петровском на участке № 3. Об этом заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
News.ru 06:47
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru 05:29
Фигурное катание

15-летняя Трусова оценила победу над Медведевой на Гран-при в Москве

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала победу на этапе Гран-при в Москве.
Lenta.ru 13:02
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Вести.Ru 14:50
Космос

Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

РБК вчера в 01:53
Футбол

Бакаев: «Россия проиграла Бельгии и в классе, и в борьбе. Не наш день»

Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями от домашнего матча квалификации Евро-2020 против национальной команды Бельгии.
Sport24.ru 14:21
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки увезли в больницу с похорон дочери

В Краснодарском крае мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, увезли в больницу с похорон дочери.
RT на русском 13:23
Политика

В «Нафтогазе» оценили слова Путина о срыве транзита газа через Украину

Глава украинской газовой компании "Нафтогаз" Андрей Коболев на своей странице в Facebook прокомментировал слова президента России Владимира Путина об угрозе прекращения транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 06:04
Шоу-бизнес

Овсиенко расплакалась, встретив приемного сына впервые за два года

Усыновленный артисткой Игорь Дубовицкий давно живет за пределами России. Татьяна Овсиенко поговорила с приемным сыном впервые за два года.
Пятый канал 13:29
Происшествия

Помощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть

Помощница лидера «Новой России» Никиты Исаева Алина Жестовская прокомментировала его смерть на своей странице в Facebook.
РБК 11:15
Шоу-бизнес

Актер Валерий Гаркалин сбежал от пытавшихся ему помочь врачей в Москве

Известный актер Валерий Гаркалин почувствовал себя нехорошо, когда отдыхал в ресторане на Тверской улице в Москве.
Регион online 12:16
Происшествия

В Ставрополе водитель убил на месте виновника ДТП

По данным следствия, вечером 14 ноября подозреваемый, двигаясь на автомобиле "ВАЗ 2110" по проспекту Кулакова, столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2114", а затем пытался скрыться с места ДТП.
Вести.Ru 13:40
Шоу-бизнес

Шепелев опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной

Отец сына скончавшейся певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал совместный снимок со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой.
iReactor 07:14
Шоу-бизнес

Любовь Успенская поделилась впечатлениями от гастролей на Украине

Российская исполнительница Любовь Успенская назвала шикарным свой концертный тур по Украине.
Известия вчера в 23:52
Общество

Число задержанных на протестах «жёлтых жилетов» в Париже превысило 100

RT на русском 11:05
Армия и оружие

Истребители F-35 отработали «уход» от С-400 на учениях в Израиле

РИА Новости 08:27
Шоу-бизнес

Жена Шумахера объяснила, почему молчит о состоянии мужа

Легендарный гонщик Михаэль Шумахер не хочет, чтобы о его состоянии знала общественность. Об этом заявила его жена Коринна.
Life.ru 08:16
Общество

Соавторы закона о бытовом насилии заявили об угрозах

Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия в России получали угрозы.
Lenta.ru 08:45
Футбол

Сборная Финляндии впервые в истории пробилась на чемпионат Европы

Футболисты сборной Финляндии разгромили команду Лихтенштейна в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года и вышли в финальную часть турнира.
РИА Новости вчера в 13:59
Происшествия

СК проверит еще один инцидент с историком Соколовым

РИА Новости 13:16
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Bimru.ru 14 ноября в 01:52
Общество

Польша желает лишить Украину преференций для поставок в ЕС кукурузы

Власти Польши предлагают лишить Украину преференций, которые ей предоставляют в рамках поставок на рынок ЕС зерновых культур, в частности кукурузы.
RT на русском 10:40
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как их с Аллой Пугачевой 6-летняя дочь бегло читает по-французски

43-летний Максим Галкин часто публикует в своем микроблоге в Instagram забавные видео с 6-летними наследниками Лизой и Гарри.
Вокруг ТВ 10:25
Происшествия

СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка

Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.
BFM.ru 09:52
Наука

В теле человека нашли новый ранее неизвестный поражающий вирус

В теле человека ученые нашли новый ранее неизвестный поражающий бактерии вирус, об этом информирует издание Fontiers in Microbiology.
Ugpressa.ru 12:25
Кино

Сериал «Ведьмак» продлили на второй сезон

За месяц до премьеры сериала "Ведьмак" (The Witcher) Netflix сообщил о его продлении на второй сезон.
ТАСС 14 ноября в 03:12
Общество

Знаки зодиака, которым не грозит одинокая старость

Представители знака трепетно относятся к своему потомству, что точно обеспечивает им старость в окружении родных и близких.
Lisa.ru 14 ноября в 23:30
Гаджеты

Apple объявила старт продаж наушников AirPods Pro в России

Актуальные Новости 14 ноября в 08:21
Политика

СМИ узнали о подготовке Украины к возвращению захваченных кораблей

Задержанные 25 ноября 2018 года после инцидента в Керченском проливе украинские корабли могут быть переданы Украине ночью, сообщают украинские СМИ.
Коммерсантъ 14:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Даниил Квят
Российский автоспорт
Российский автогонщик, чемпион серии GP3, пилот Формулы-1.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное