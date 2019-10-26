Автоспорт
RT на русскомФерстаппен выиграл квалификацию Гран-при Мексики, Квят — девятый
Пилот команды Red Bull голландец Макс Ферстаппен занял первое место в квалификации 18-го этапа Гран-при «Формулы-1» в Мексике. Представитель Нидерландов финишировал за 1 минуту 14,758 секунды. Вторым стал монегаск Шарль Леклер из Ferrari с отставанием 0,266 секунды.
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