Автоспорт

RT на русскомRT на русскомФерстаппен выиграл квалификацию Гран-при Мексики, Квят — девятый

Пилот команды Red Bull голландец Макс Ферстаппен занял первое место в квалификации 18-го этапа Гран-при «Формулы-1» в Мексике. Представитель Нидерландов финишировал за 1 минуту 14,758 секунды. Вторым стал монегаск Шарль Леклер из Ferrari с отставанием 0,266 секунды.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Боттас избежал травм в аварии в квалификации «Гран-при Мексики»

Спорт-Экспресс15:41

Ферстаппен поделился мыслями о втором поуле в карьере

Чемпионат15:34

Ферстаппен может потерять поул из-за превышения скорости под желтыми флагами

Sports.ru15:26

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Мексики Формулы-1, Квят — девятый

Sport24.ru15:21

Ферстаппен взял второй поул в карьере, Квят обошел Гасли в квалификации Гран-при Мексики

Sportbox.RU15:12

Ферстаппен победил в квалификации Гран-при Мексики, Квят – девятый

РИА Новости15:17

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Мексики, Квят — девятый

RT на русском15:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:45, Ашберн
Происшествия

Срочник мог расстрелять сослуживцев из-за постоянных издевательств

Газета.Ru 07:46
Политика

Зеленский приехал к националистам в районе разведения сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в район разведения сил у поселка Золотое в Донбассе для разговора с националистами, выступающими против вывода вооруженных сил Украины.
Rambler News Service 08:48
Авто

В Сети показали, как «Нива» разгоняется до сотни за 2 секунды

Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
Автоновости дня 06:53
Шоу-бизнес

«Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление

Российская газета 15:15
Космос

NASA отправит на МКС своего астронавта вместо японского

Life.ru 11:20
Футбол

Ибрагимович показал оскорбительный жест, взявшись за гениталии

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович после матча плей-офф МЛС против "Лос-Анджелеса" показал болельщикам оскорбительный жест.
Pravda.Ru вчера в 05:57
Гаджеты

В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold

Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.
Gazeta.SPb вчера в 00:19
Культура

Rolling Stone представил рейтинг самых страшных сериалов

Gazeta.SPb 14:13
Армия и оружие

Две российские атомные подлодки испытают вооружение в Норвежском море

В Норвежском море пройдут испытания вооружения российских атомных подлодок "Нижний Новгород" и "Псков".
Газета.Ru 07:55
Фигурное катание

Александра Трусова идёт третьей на втором этапе Гран-при Skate Canada

Фигуристка из Рязани 15-летняя Александра Трусова после проката короткой программы на втором этапе Гран-при Skate Canada в Келоуне занимает третье место.
МедиаРязань 02:16
Общество

Бутина вылетает из США в Россию после освобождения из тюрьмы

Газета.Ru вчера в 18:00
Футбол

«Ростов» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

Футболисты «Ростова» победили «Сочи» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:00
Космос

NASA отправит зонд для оценки количества льда на Луне

Американское аэрокосмическое агентство NASA планирует отправить автоматическую межпланетную станцию на Луну в 2022 году для составления карты водных ресурсов.
REGNUM 04:24
Происшествия

В Астрахани десять человек пострадали в ДТП с маршруткой

Десять человек пострадали и попали в больницу после ДТП с участием маршрутки в Астрахани, сообщили в ГИБДД России.
РИА Новости 09:17
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном

Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Летидор 07:54
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 06:55
Здоровье

Названы симптомы нехватки в организме фолиевой кислоты

Симптомами нехватки фолиевой кислоты являются отечность языка, язвы во рту и обильное появление седых волос.
Live24 04:31
Наука

Ученые выяснили, что ЭКО может привести к бесплодию

Ученые рассказали, что ЭКО может привести к бесплодию.
РЕН ТВ 23 октября в 16:03
Авто

Haval может начать выпуск кроссовера Haval H5 в РФ

Со следующего года модель снова вернется в РФ, но уже под названием Haval H5.
Tvoe-avto.com вчера в 18:30
Политика

Американский минюст перевёл расследование Мюллера в уголовное дело

Американский минюст перевел административную проверку российского расследования Мюллера в плоскость уголовного дела.
ИА REX 07:20
Общество

Скончалась солистка коллектива «Бурановские бабушки» Наталья Пугачева

REGNUM 12:43
Религия

Патриарх Кирилл рассказал, почему верующие уходят в монастырь

РИА Новости 13:03
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Происшествия

В Пермском крае ищут пропавший самолет

BFM.ru 09:53
Армия и оружие

Колонна военных США вернулась в Сирию из Ирака

Колонна военнослужащих США вернулась с территории Ирака в сирийскую провинцию Хасеке, сообщает SANA.
Москва 24 08:36
Шоу-бизнес

Стас Пьеха отказывается разводиться с женой из-за ребенка

StarHit.ru 15:00
Политика

Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
Газета.Ru вчера в 08:24
Общество

Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

Газета.Ru вчера в 13:12
Общество

Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину

Российская газета 10:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Макс Ферстаппен
Потомственный нидерландский автогонщик. Пилот команды «Ред Булл Рейсинг» Формулы-1, победитель гонки Формула-3 Мастерс 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное