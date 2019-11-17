Автоспорт
Все про Спорт руФерстаппен выиграл поул на Гран-при Бразилии-2019
На трассе в Сан-Паулу вчера прошла квалификация к Гран-при Бразилии-2019. В итоге поул взял Макс Ферстаппен из «Ред Булла». За ним будут стартовать Себастьян Феттель из «Феррари» и Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».
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Хэмилтон показал лучшее время на третьей практике Гран-при Бразилии, Квят — седьмой
Sport24.ruвчера в 11:15
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