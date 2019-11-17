На трассе в Сан-Паулу вчера прошла квалификация к Гран-при Бразилии-2019. В итоге поул взял Макс Ферстаппен из «Ред Булла». За ним будут стартовать Себастьян Феттель из «Феррари» и Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

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Политика Чижов назвал Европу загнанной в угол санкциями против России Евросоюз сам загнал себя в угол антироссийскими санкциями, заявил постоянный представитель РФ при объединении Владимир Чижов в интервью Financial Times.

Общество В Москве с середины недели ожидается небольшой мороз без снега Морозная погода ожидает москвичей со среды, 20 ноября, при этом не будет снега и ветра, а атмосферное давление будет расти, сообщил ТАСС в воскресенье исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Политика В Керчи начали буксировку украинских кораблей Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.

Энергетика Польша нашла замену российскому газу Вожняк подсчитал, что портфель СПГ и производство в Северном море вкупе даст около 4 миллиардов кубометров.

Экономика Участникам программы софинансирования пенсий напоминают о ежегодном взносе Участники программы, не успевшие перечислить дополнительные добровольные страховые взносы до истечения календарного года или перечислившие менее 2 тысяч рублей, потеряют право на софинансирование из федерального бюджета за 2019 год.

Здоровье Названы первые симптомы рака легких Иногда о раке легких могут сигнализировать и нетипичные симптомы: боль в костях в нижней части тела, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтей, а также жировые отложения вокруг средней части тела.

Политика Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что командиры 14-й и 59-й бригад ВСУ Сергей Войченко и Геннадий Шаповалов подняли флаги США у линии соприкосновения в Донбассе накануне приезда американского журналиста Вэйна Хоффмана.

Музыка Ротару вернется в Россию на заработки Украинская певица София Ротару приедет в Москву на съемки музыкальной премии «Песня года», а также выступит на фестивале «Легенды ретро FM».

Экономика Колыма заинтересовала индийских инвесторов Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил, что инвесторы из Индии проявили интерес к работе в Омсукчанском угольном бассейне.

Шоу-бизнес Униженная Лера Кудрявцева сцепилась со сплетником Дмитрием Шепелевым Бывший супруг Жанны Фриске Дмитрий Шепелев решил отбиться от нападок хейтеров насчет его новой пассии, переведя стрелки на Леру Кудрявцеву.