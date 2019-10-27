Автоспорт

Autosport.com.ruAutosport.com.ruМакса Ферстаппена могут лишить поул-позиции

Макс Ферстаппен может потерять свой лучший круг в третьем сегменте и пять позиций на старте Гран При Мексики, так как он не замедлился в зоне действия двойных жёлтых флагов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Льюис Хэмилтон: «Важно, чтобы ФИА очень строго относилась к правилу двойных желтых флагов»

Sports.ru18:53

Ферстаппен прокомментировал штраф и признался, что не ожидал поула

Чемпионат19:26

Макс Ферстаппен потерял три места на старте

F1news.ru18:34

Макс Ферстаппен лишен поула на Гран При Мексики, Леклер стартует первым

Autosport.com.ru18:50

Ферстаппена лишили поула в Мексике

Motorsport.com Россия18:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 20:19, Вашингтон
Футбол

Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России

Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России.
Pravda.Ru вчера в 05:32
Культура

Телеигра «Слабое звено» возвращается в эфир

StarHit.ru 08:00
Шоу-бизнес

Андрей Малахов оправдался перед Ольгой Серябкиной за скандальный эфир

В Сети разгорелся скандал из-за передачи Андрея Малахова «Прямой эфир», где темой выпуска стал эскорт.
Super.ru 14:40
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru 17:02
Армия и оружие

Колонна американских военных вернулась в Сирию из Ирака

Газета.Ru 06:49
Происшествия

В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб

По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте.
РБК 18:50
Технологии

Windows 10X от Microsoft может появиться на ноутбуках

Новая операционная система Windows 10X может появиться на традиционных ноутбуках.
Актуальные Новости 10:09
Фигурное катание

Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости 18:27
Общество

Представительница Пуэрто-Рико завоевала титул «Мисс Земля-2019»

«Мисс Земля» — один из крупнейших конкурсов красоты, который ежегодно проводится на Филиппинах под эгидой ООН.
Говорит Москва 06:28
Футбол

Запасной игрок дотронулся до мяча и привёз пенальти

По ходу матча хозяева выигрывали со счётом 1:0, но полузащитник «Хольштайна» Михаэль Эбервайн, который остался в запасе, решил вмешаться в игру, остановив мяч после неточного удара футболиста «Бохума».
Metaratings 04:46
Футбол

Хет-трик Пулишича помог «Челси» обыграть на выезде «Бернли»

В матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский "Челси" гостил у "Бернли".
Газета.Ru 14:23
Происшествия

Жителя Подмосковья задержали по подозрению в убийстве родителей

В подмосковном Воскресенске по подозрению в убийстве собственных родителей задержали 25-летнего молодого человека, он признал вину.
Известия 17:55
Общество

«Победа» передумала резко повышать цены на билеты

Российский лоукостер «Победа» повысит цены на перелеты из-за границы в Россию не на 25 евро (более 1770 рублей), как планировалось ранее, а на пять евро (около 350 рублей).
Lenta.ru 19:03
Политика

Пушков: Германия не созрела для отмены санкций

Из-за санкций ФРГ уже потеряла более €100 млрд, напомнил Пушков, отметив, что стоящую так дорого и не приносящую результатов политику нужно менять на другую.
Инфорос вчера в 08:04
Общество

В Барселоне проходит акция протеста в поддержку осужденных политиков

РИА Новости 13:14
Происшествия

СК: Один из пострадавших от взрыва в кафе в Улан-Удэ находится в коме

В Улан-Удэ началась доследственная проверка по факту взрыва газа в кафе и получения работниками заведения травм, в том числе тяжелых.
Российская газета 00:11
Автоспорт

Даниил Квят: Квалификация прошла без проблем

В Мехико Даниил Квят впервые с Гран При Монако вышел в финал квалификации, где показал девятое время.
F1news.ru 17:48
Политика

Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров

Президент США Дональд Трамп восстановил американо-украинское соглашение о беспошлинной торговле по ряду позиций.
Коммерсантъ вчера в 20:28
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

РИА Новости 08:06
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru вчера в 11:23
Наука

Опровергнута причина исчезновения неандертальцев

Популярная механика 11:51
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru вчера в 15:51
Здоровье

Три молочных продукта вызывают рак простаты

До сих пор влияние трех молочных продуктов на возникновение рака считалась малой.
Московский Комсомолец вчера в 01:38
Единоборства

Дерек Чисора досрочно победил Дэвида Прайса

В следующей трехминтуке Чисора несколько раз плотно попал, и Прайс оказался в нокдауне.
Allboxing.ru 17:23
Происшествия

Срочник мог расстрелять сослуживцев из-за постоянных издевательств

Газета.Ru 07:46
Гаджеты

В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold

Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.
Gazeta.SPb вчера в 00:19
Политика

Сорос назвал своего фаворита на пост президента США

Финансист и миллиардер Джордж Сорос поддержал кандидатуру сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен на пост президента США в 2020 году.
Известия вчера в 21:26
Гаджеты

«Профессиональные» наушники Apple AirPods выйдут на следующей неделе

Наушникам приписывают систему активного шумоподавления, новый форм-фактор, датчик ЧСС и даже защиту от воды.
iXBT.com 06:10
Культура

Rolling Stone представил рейтинг самых страшных сериалов

Gazeta.SPb 14:13
Общество

Испанский диетолог назвала часто вызывающие отравления продукты

Известия 17:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Макс Ферстаппен
Потомственный нидерландский автогонщик. Пилот команды «Ред Булл Рейсинг» Формулы-1, победитель гонки Формула-3 Мастерс 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Валттери Боттас
Финский автоспорт
Финский автогонщик; чемпион серии GP3; двукратный победитель F3 Masters.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное