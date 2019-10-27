Макс Ферстаппен может потерять свой лучший круг в третьем сегменте и пять позиций на старте Гран При Мексики, так как он не замедлился в зоне действия двойных жёлтых флагов.

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Политика Пушков: Германия не созрела для отмены санкций Из-за санкций ФРГ уже потеряла более €100 млрд, напомнил Пушков, отметив, что стоящую так дорого и не приносящую результатов политику нужно менять на другую.

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Общество Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.