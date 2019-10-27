Автоспорт
Autosport.com.ruМакса Ферстаппена могут лишить поул-позиции
Макс Ферстаппен может потерять свой лучший круг в третьем сегменте и пять позиций на старте Гран При Мексики, так как он не замедлился в зоне действия двойных жёлтых флагов.
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В матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский "Челси" гостил у "Бернли".
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СК: Один из пострадавших от взрыва в кафе в Улан-Удэ находится в коме
В Улан-Удэ началась доследственная проверка по факту взрыва газа в кафе и получения работниками заведения травм, в том числе тяжелых.
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Даниил Квят: Квалификация прошла без проблем
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Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров
Президент США Дональд Трамп восстановил американо-украинское соглашение о беспошлинной торговле по ряду позиций.
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Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
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После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
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«Профессиональные» наушники Apple AirPods выйдут на следующей неделе
Наушникам приписывают систему активного шумоподавления, новый форм-фактор, датчик ЧСС и даже защиту от воды.
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