Экономика
РИА НовостиFesco планирует вложить $260 миллионов в угольный терминал в Зарубино
Российская транспортная группа группа Fesco к 2023 году вместе с монгольской угледобывающей госкомпанией "Эрдэнэс-Таван Толгой" планирует вложить в создание угольного терминала в Зарубино в Приморье 260 миллионов долларов, сообщил в интервью РИА Новости глава группы Александр Исурин.
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Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
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Вице-премьер Виталий Мутко обрушился с критикой на уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова.
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Британские депутаты поменяли повестку парламента ради переноса Brexit
Большинство депутатов британской палаты общин поддержало внесение изменений в повестку парламента для того, чтобы 4 сентября рассмотреть законопроект о запрете Brexit без сделки c ЕС, сообщается на странице законодательного органа в Twitter.
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США ввели санкции против иранского космического агентства
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