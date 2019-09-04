Экономика
РИА НовостиFesco планирует вложить $260 миллионов в угольный терминал в Зарубино
Российская транспортная группа группа Fesco к 2023 году вместе с монгольской угледобывающей госкомпанией "Эрдэнэс-Таван Толгой" планирует вложить в создание угольного терминала в Зарубино в Приморье 260 миллионов долларов, сообщил в интервью РИА Новости глава группы Александр Исурин.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 23:16, Вашингтон
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Газета.Ru 14:41
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Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
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Господин Тао заметил, что «потребуется некоторое время, чтобы добыча газа в Западной Якутии достигла 20 млрд кубометров», и на первом этапе мощность производства метанола составит 7,2–10,8 млн тонн в год в зависимости от количества сырья.
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