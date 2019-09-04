Российская транспортная группа группа Fesco к 2023 году вместе с монгольской угледобывающей госкомпанией "Эрдэнэс-Таван Толгой" планирует вложить в создание угольного терминала в Зарубино в Приморье 260 миллионов долларов, сообщил в интервью РИА Новости глава группы Александр Исурин.

Fesco планирует вложить $260 миллионов в угольный терминал в Зарубино

Экономика Заключено соглашение об инвестициях 5 млрд рублей в проекты Забайкалья Правительство Забайкальского края и ООО «Корпорация Мосстройтранс» подписали соглашение об инвестировании свыше 5 млрд рублей в проекты на территории региона, а также направлении 300 млн рублей на развитие социальной сферы.

Космос Астероид крупнее самого большого небоскреба сблизится с Землей Потенциально опасным считается космическое тело, проходящее на расстоянии меньше радиуса орбиты Луны — примерно 384 тыс. км. Также отмечается, что вероятность столкновения открытых крупных астероидов с Землей достаточно маленькая.

Экономика Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7 Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.

Авто Chery может вернуть кроссовер Tiggo 5 на российский конвейер Об сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на представительство марки. Вопрос о будущем кроссовера Tiggo 5 возник неслучайно.

Происшествия В турецком отеле утонула российская девочка Еще один инцидент с российской девочкой произошел 18 августа в одном из отелей Бодрума. Тогда руку ребенка затянуло в трубу на дне бассейна.

Политика Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне Российское посольство в Великобритании назвало неприемлемым заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».

Политика Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.

Финансы Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.

Политика Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования» Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.

Технологии Ростех создал новый глушитель для стрелкового оружия В заключении было сказано о том, что глушитель без особых усилий можно сменить в полевой обстановке, а также использовать без теплопоглощающего элемента.

Экономика Нижне-Бурейскую ГЭС в Амурской области запустят после завершения ВЭФ С подписания соглашения между Амурской областью и «РусГидро» начался первый день деловой программы пятого Восточного экономического форума.

Игры Свежий трейлер Ghost Recon Breakpoint посвящён драме злодея Ubisoft представила свежий кинематографический трейлер Ghost Recon Breakpoint, посвящённый предыстории Коула Д. Уокера — главного злодея боевика, роль которого досталась Джону Бернталу.

Музыка Валерий Сюткин пригласил москвичей на фестиваль «Наши в городе» Певец Валерий Сюткин пригласил москвичей и гостей столицы отпраздновать День города на фестивале «Наши в городе», который пройдет 7 и 8 сентября на проспекте Академика Сахарова.

Происшествия В Татарстане новорожденного бросили в пакете у магазина Управление Следственного комитета (СК) по Татарстану проинформировало о новорожденном мальчике, которого обнаружили в полиэтиленовом пакете около одного из магазинов.

Армия и оружие ООН обвинила стороны конфликта в Йемене в военных преступлениях Правозащитники ООН обвинили Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, правительство Йемена, а также повстанцев-хуситов в военных преступлениях, об этом 3 сентября сообщает Anadolu Ajansi.