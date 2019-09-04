Экономика
РИА НовостиFesco планирует вложить $260 миллионов в угольный терминал в Зарубино
Российская транспортная группа группа Fesco к 2023 году вместе с монгольской угледобывающей госкомпанией "Эрдэнэс-Таван Толгой" планирует вложить в создание угольного терминала в Зарубино в Приморье 260 миллионов долларов, сообщил в интервью РИА Новости глава группы Александр Исурин.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 22:15, Вашингтон
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