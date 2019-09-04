Экономика

Konkurent.ruKonkurent.ruFesco построит угольный терминал в Зарубино

Транспортная группа Fesco (подконтрольна группе «Сумма») в 2020 г. рассчитывает создать совместное предприятие с монгольской угледобывающей компанией «Эрдэнэс-Таван Толгой» для строительства угольного терминала в порту Зарубино.
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Компания Fesco займется постройкой угольного терминала в Зарубино

iReactorвчера в 22:32

Fesco построит угольный терминал в Зарубино

Konkurent.ruвчера в 17:39

Fesco планирует вложить $260 миллионов в угольный терминал в Зарубино

РИА Новостивчера в 17:25
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 00:53, Вашингтон
Политика

ЦИК проверит законность проекта «Умное голосование» Навального

Центральный избирательный комитет проверит проект «Умное голосование» Алексея Навального на законность.
iReactor вчера в 11:23
Происшествия

Пилотов разбившегося штурмовика СУ-25УБ нашли погибшими

Поисковая группа обнаружила тела пилотов штурмовика Су-25УБ ВКС России, разбившегося 3 сентября в Ставропольском крае.
Известия 00:36
Происшествия

Шесть человек погибли в результате ДТП в Новой Зеландии

По последним данным, в результате инцидента погибли шесть человек.
REGNUM 00:40
Политика

Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой

Российские дипломаты отметили, что экспозиция призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие из которых не так давно были рассекречены и свидетельствуют о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы.
Известия вчера в 23:05
Гаджеты

Google выпустила релизную версию Android 10

Android 10 приносит встроенную поддержку складных смартфонов и сотовых сетей 5G.
MobiDevices вчера в 14:24
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России

RT на русском 02 сентября в 14:04
Происшествия

В Рязани вспыхнул пожар на складе

Пожарные тушат возгорание на складе в Рязани, пожару присвоена вторая категория сложности, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
РИА Новости вчера в 10:50
Политика

Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru вчера в 08:17
Авто

Мантуров раскрыл планы продажи автомобилей Aurus

«Думаю, в следующем году мы сможем поставить розничным клиентам до 50 машин, а в 2021 году уже рассчитываем выйти на выпуск более 500 автомобилей и постепенно, по мере увеличения спроса, нарастить производство до 5000 машин», — рассказал министр.
Автоновости дня вчера в 23:26
Экономика

Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год

Сообщается, что финальные платежи составили в целом $156 млн. В 2014 году Киев по программе stand by получил от МВФ $4,6 млрд.
REGNUM вчера в 14:26
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Похитителя телефонов Бондарчука и Миронова поймали

РИА Новости вчера в 23:04
Общество

Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО

В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru вчера в 12:18
Политика

Украину попросили не cдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17

Нидерландская прокуратура попросила украинские власти не передавать российской стороне "ценного свидетеля" Владимира Цемаха по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур.
Газета.Ru вчера в 10:23
Культура

Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции

Культуромания вчера в 10:56
Армия и оружие

США хотят закупить две установки, копирующие С-300

ВВС США намерены закупить две транспортно-пусковые установки, напоминающие по своему внешнему виду и характеристикам российские зенитные ракетные системы С-300.
РЕН ТВ 00:17
Общество

Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум»

Минздрав постарается провести регистрацию лекарственного препарата "Фризиум" в максимально короткие сроки, если будет подано заявление от производителя, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях ВЭФ.
РИА Новости вчера в 21:51
Экономика

Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка

Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости вчера в 07:05
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Ведомости вчера в 03:43
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета вчера в 01:00
Политика

Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи

В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.
Газета.Ru вчера в 16:33
Технологии

История одного программиста. Парень боролся с отцом за компьютер и победил

Свою историю парень с ником defval 1 рассказал на сайте Pikabu.
Телеканал 360° вчера в 20:23
Теннис

Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open

Россиянин 11 раз подал навылет, швейцарец — 10, на счету Медведева четыре брейк-пойнта из восьми, на счету Вавринки — два.
РБК вчера в 17:08
Политика

При странных обстоятельствах погибла сестра Юлии Тимошенко

ФедералПресс вчера в 15:58
Происшествия

Ещё одна российская девочка погибла в бассейне в Турции

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа в отеле турецкого города Бордум 12-летняя девочка нырнула в бассейн, где её руку засосало в сливную трубу бассейна.
REGNUM вчера в 13:18
Шоу-бизнес

Лопырева пожаловалась на травлю

По словам Лопыревой, травля в прессе была заказной, а поступил заказ от того, кто хотел, но больше не мог скрывать развал предыдущей семьи Булатова, и пытался обвинить в этом его новую возлюбленную.
Рамблер вчера в 16:35
Политика

Путин тепло встретил прибывшего во Владивосток Моди

ТАСС вчера в 23:57
Авто

В Сети появилось фото интерьера обновленного внедорожника Lada 4x4

В Сети появилось фото интерьера обновленного российского внедорожника Lada 4x4. Речь идет об очередном рестайлинге модели.
UfaTime.ru вчера в 15:20
Политика

США ввели санкции против иранского космического агентства

Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.
ТАСС вчера в 14:24
Общество

ЦБ предупредил о новом способе кражи денег с помощью соцсетей

Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев сообщил, что Банк России зафиксировал рост числа хищений средств россиян, производимых через соцсети.
Газета.Ru вчера в 23:56
Происшествия

Пилот, посадивший A321 в кукурузном поле, возвращается к полетам

Дамир Юсупов вновь будет управлять самолетами начиная с текущей недели Пилот "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов с текущей недели возвращается к полетам, сообщает Regnum со ссылкой на пресс-службу компании.
АМИТЕЛ вчера в 21:15
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