Политика
Konkurent.ruFesco построит угольный терминал в Зарубино
Транспортная группа Fesco (подконтрольна группе «Сумма») в 2020 г. рассчитывает создать совместное предприятие с монгольской угледобывающей компанией «Эрдэнэс-Таван Толгой» для строительства угольного терминала в порту Зарубино.
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FESCO и Монголия договорились построить угольный терминал в порту Зарубино
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:24, Вашингтон
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