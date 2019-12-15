Транспортная группа FESCO запланировала продажу зерновозов, так как в этом сегменте бизнес проседает и плохо сказывается на консолидированной отчетности группы. Сделку планируют закрыть в первом квартале 2020 года с подконтрольным ВТБ «Русагротранс».

Шоу-бизнес В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.

Общество Путин одобрил отмену «банковского роуминга» Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка - так называемого банковского роуминга.

Политика Президент подписал закон о запрете на выезд экс-сотрудникам ФСБ В понедельник президентом России Владимиром Путиным подписан закон, позволяющий вводить временный запрет на выезд из РФ на срок до пяти лет для граждан, уволенных с военной службы в органах ФСБ, передает ТАСС.

Фигурное катание Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания Российские любители фигурного катания потребовали отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от комментирования любых трансляций из-за непрофессионализма и предвзятости по отношению к спортсменам.

Экономика Минфин предлагает установить для НПФ минимальную доходность Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) — некоммерческая организация социального обеспечения, одним из основных предметов деятельности которой является негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) участников фонда.

Футбол Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Музыка Корнелюк: Ротару отлично выступила в России Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.

Общество Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали сообщения о том, что шведской экоактивистке Грете Тунберг не нашлось сидячего места в вагоне.

Политика Глава МВД Эстонии извинился за критику премьер-министра Финляндии Глава МВД Эстонии, лидер Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме принес свои извинения премьер-министру Финляндии Санне Марин за резкие высказывания в ее адрес.

Происшествия Директора ФБК Жданова отпустили из полиции Директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова отпустили после сегодняшнего задержания на выходе из спецприемника, где до этого он отбывал десять суток ареста.

Гаджеты Очки виртуальной реальности Huawei VR Glass поступают в продажу 23 октября компания Huawei официально представила Huawei VR Glass: как и следует из названия, речь идёт о компактной гарнитуре виртуальной реальности, стоимость которой составляет 2999 юаней (примерно $424).

Политика Макрон приедет в Москву на празднование Дня Победы Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы, сообщила в интервью "Эху Москвы" посол Парижа в России Сильви Берманн.

Политика Соколов станет вице-губернатором Петербурга вместо Маркова Первый заместитель генерального директора ПАО "Группа ЛСР", бывший федеральный министр транспорта Максим Соколов станет новым вице-губернатором Петербурга.

Шоу-бизнес Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой Телеведущая Дана Борисова заявила, что бывший супруг пришел к ней в дом в сопровождении полицейских и потребовал отдать ему дочь.