Коронавирус
РБКФестиваль «Нашествие» в 2020 году не состоится
«Нашествие» должно было пройти с 24 по 26 июля в Большом Завидово в Тверской области. Ранее организаторы музыкального фестиваля Park Live, который должен был пройти в Москве с 17 по 19 июля, перенесли его на следующий год из-за пандемии коронавируса.
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Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обматерила Малахова
Lenta.ru 11:55
Шоу-бизнес
Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью
Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости 08:02
Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости 09:18
Наука
Влажность может стать еще одним источником возобновляемой энергии
Популярная механика 04:22
Общество
В Красноярском крае на месяц продлили режим самоизоляции
В Красноярском крае режим ограничительных мер из-за коронавируса продлили до 12 июля, сообщает РИА Новости.
Общественное телевидение России 03:29
Здоровье
Обнаруживший бессимптомных носителей врач назвал срок второй волны COVID
Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова считает, что вторая волна COVID-19 по силе будет существенно уступать первой.
РБК 20:00
Армия и оружие
Война в Ливии приобретает серьезные масштабы: Египет направил войска
Не дожидаясь срока истечения ультиматума, власти Египта направили к ливийской границе крупные армейские соединения, а также танки и авиацию.
Московский Комсомолец вчера в 05:03
Происшествия
Вспышка коронавируса в медчасти УФСИН в ЕАО привела к уголовному делу
Возбуждено уголовное дело по фактам заражения коронавирус заключенных и сотрудников лечебно-исправительного учреждения №2 ФСИН в Облученском районе Еврейской автономной области, сообщили в Следственном комитете.
Интерфакс 09:26
Политика
Международный уголовный суд отреагировал на санкции США
В Международном уголовном суде отреагировали на введенные США санкции в отношении сотрудников учреждения.
РЕН ТВ 19:25
Экономика
Фондовый рынок США завершил торги в глубоком минусе
Нью-Йорк, США, 11 июня 2020, 23:59 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 11 июня в минусе на 5−7%, индекс Dow Jones просел почти до 25 000 пунктов.
REGNUM 16:59
Фигурное катание
Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным
Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, которого оскорбил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Нева Спорт вчера в 09:06
Общество
В Чехии рассказали о переходе банков на работу в режиме онлайн
Пандемия коронавируса ускорила процесс постепенного перехода всех чешских банков на работу в режиме онлайн, немногочисленные отделения сохранятся лишь для оформления некоторых операций типа ипотек или инвестиций, при которых клиенты хотят получить ответы на свои вопросы от живых, а не телефонных собеседников, рассказал РИА Новости директор отдела коммуникаций Коммерческого банка Павел Зубек.
РИА Новости 20:10
Экономика
Ряд банков повысил лимиты операций по картам без пин-кода
Ряд банков начал повышать лимит операций по картам Mastercard без требования вводить пин-код.
Телеканал 360° вчера в 22:01
Происшествия
Белый универсал снес остановку в Корсакове
Сахалин.Инфо 19:19
Игры
Sony презентовала новую PlayStation
Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе.
Интерфакс 19:37
Политика
Байден пригрозил Трампу военным переворотом
Военные США устроят вооруженный переворот, если глава Белого дома Дональд Трамп откажется признать поражение на ноябрьских выборах, уверен возможный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.
Газета.Ru 15:40
Авто
Skoda представила универсал Skoda Octavia Scout нового поколения
Чешская компания Skoda Auto поделилась информацией о новом представителе семейства Octavia – приподнятом универсале Skoda Octavia Scout нового поколения, об этом сообщает информационный интернет-портал UgPressa.ru.
Ugpressa.ru 15:52
Происшествия
За сутки еще 69 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае
На 11 июня в Алтайском крае новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились еще 69 человек, выздоровели – 57 человек, сообщает оперштаб.
Kursk.com 04:17
Общество
Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату
По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост 15:33
Политика
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv вчера в 07:12
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости 06:10
Экономика
Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09 июня в 17:01
Авто
«КамАЗ» разработал первый карьерный самосвал
В Научно-техническом центре «КамАЗа» разработали и представили первый автомобиль из нового семейства карьерных самосвалов «Самсон».
Автоновости дня вчера в 06:09
Киберспорт
Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village
Вашингтон, 12 июня 2020, 00:50 — REGNUM В рамках презентации The Future of Gaming состоялся анонс новой игры в серии Resident Evil.
REGNUM 17:50
Политика
Госсекретарь США поздравил россиян с Днем России
Госсекретарь США Майкл Помпео поздравил россиян в четверг от лица властей США с Днем России.
ТАСС 20:02
Единоборства
Блэйдс уверен в досрочной победе над Волковым
RT на русском 02:19
Шоу-бизнес
Участница шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз
Стало известно, что звезда телевизионного шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель родила вторую дочь.
Территория новостей 00:39
Космос
Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды
Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета вчера в 09:12
Происшествия
Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя
Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не извинился перед семьей погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:13