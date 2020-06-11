«Нашествие» должно было пройти с 24 по 26 июля в Большом Завидово в Тверской области. Ранее организаторы музыкального фестиваля Park Live, который должен был пройти в Москве с 17 по 19 июля, перенесли его на следующий год из-за пандемии коронавируса.

Фестиваль «Нашествие» в 2020 году не состоится

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