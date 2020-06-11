Коронавирус

РБКРБКФестиваль «Нашествие» в 2020 году не состоится

«Нашествие» должно было пройти с 24 по 26 июля в Большом Завидово в Тверской области. Ранее организаторы музыкального фестиваля Park Live, который должен был пройти в Москве с 17 по 19 июля, перенесли его на следующий год из-за пандемии коронавируса.
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«Нашествия» в Тверской области не будет

КП - Тверь14:20

Организаторы «Нашествия» сообщили о переносе фестиваля на июль 2021 года

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Организаторы: «Нашествие» в Тверской области пройдет в 2021 году

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Фестиваль «Нашествие» перенесли на июль 2021 года

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«Нашествие 2020» в Тверской области отменили из-за коронавируса

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ТИА14:19

«Нашествия» в этом году в Тверской области не будет – губернатор Руденя

АиФ Тверь14:17
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