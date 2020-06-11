Организаторы фестиваля «Нашествие» отменили мероприятие в этом году из-за коронавируса COVID-19. Как пояснил губернатор Тверской области Игорь Руденя, где традиционно проходит рок-фестиваль, решение принято «исходя из предписаний Роспотребнадзора».

Фестиваль «Нашествие» в этом году не состоится

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