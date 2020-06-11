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КоммерсантъКоммерсантъФестиваль «Нашествие» в этом году не состоится

Организаторы фестиваля «Нашествие» отменили мероприятие в этом году из-за коронавируса COVID-19. Как пояснил губернатор Тверской области Игорь Руденя, где традиционно проходит рок-фестиваль, решение принято «исходя из предписаний Роспотребнадзора».
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Фестиваль «Нашествие» отменили из-за предписаний Роспотребнадзора

РИА Новости15:09

Организаторы «Нашествия» сообщили о переносе фестиваля на июль 2021 года

ТАСС14:56

Организаторы «Нашествия» не будут переносить его в другой регион

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«Нашествия» в Тверской области не будет

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Рок-фестиваля «Нашествие» в Тверской области в этом году не будет

ТИА14:19

«Нашествия» в этом году в Тверской области не будет – губернатор Руденя

АиФ Тверь14:17

Руденя: в Тверской области «Нашествия» не будет

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Российский государственный деятель. Губернатор Тверской области с 23 сентября 2016. Статс-секретарь - заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации, директор Департамента агропромышленного комплекса Правительства Российской Федерации.
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