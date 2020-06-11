Коронавирус
КоммерсантъФестиваль «Нашествие» в этом году не состоится
Организаторы фестиваля «Нашествие» отменили мероприятие в этом году из-за коронавируса COVID-19. Как пояснил губернатор Тверской области Игорь Руденя, где традиционно проходит рок-фестиваль, решение принято «исходя из предписаний Роспотребнадзора».
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Происшествия
Ефремова допрашивали пять часов
Lenta.ru 13:31
Общество
Российские школьники получат аттестат без экзаменов
Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 02:40
Происшествия
В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси
Российская газета 09:09
Экономика
Банки отклоняют 17% заявок предпринимателей на кредиты под 2% годовых
Российские банки отклоняют лишь 17% заявок предпринимателей на выдачу кредитов под 2% годовых.
ТАСС 09:44
Авто
Обновлённый Lada Largus сертифицировал АвтоВАЗ
«АвтоВАЗ» сертифицировал обновленный универсал LADA Largus.
Автоновости дня 09 июня в 14:17
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят на родине
Захарова, родившегося в селе Кузьминки, похоронят на родине. С утра его привезут из Москвы в Константиново, в храм Казанской Божией матери.
7 новостей вчера в 16:46
Шоу-бизнес
Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью
Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости 08:02
Общество
В Воронежской области режим самоизоляции продлили до 21 июня
За последние десять дней в Воронежской области произошел резкий подъем заболеваемости коронавирусом.
Российская газета 12:54
Хоккей
СКА произвел обмен с «Трактором»
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор" произвел обмен с петербургским СКА, сообщается на официальном сайте челябинской команды.
Газета.Ru 12:24
Общество
В Омской области отменят режим самоизоляции
После заседания оперативного штаба 11 июня губернатор Омской области сообщил об окончании режима самоизоляции.
РИА Новости 10:13
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
Общество
Мурашко назвал регионы с благоприятной по коронавирусу ситуацией
Ограничивать походы в гости и к друзьям из-за сохраняющегося риска заразиться коронавирусом рекомендовал россиянам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - "спокойной" ситуацию по COVID-19 можно назвать менее, чем в четверти российских регионов .
Российская газета 15:05
Политика
Кремль прокомментировал введение новых санкций США против России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления американских политиков о том, что США планируют ввести новые жесткие санкции против России.
Капитал страны 06:24
Происшествия
Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков
Ранее в полиции сообщили, что в ходе расследования дела о ДТП установлен факт сбыта Ефремову наркотических средств неустановленными лицами.
ТАСС 03:19
Общество
В Москве умерли 49 пациентов с коронавирусом
Еще 49 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки.
ТАСС 14:50
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
Происшествия
Легкомоторный самолет упал в Рязанской области
Легкомоторный самолет разбился в Шиловском районе Рязанской области, в результате чего, по предварительным данным, погиб пилот.
Газета.Ru 14:23
Политика
Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну
Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru вчера в 10:48
Общество
Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники
Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 11:46
Общество
Власти объяснили медленное снятие ограничений в Петербурге
Власти Петербурга объяснили, почему в Петербурге не снимают ограничения, введённые для борьбы с коронавирусом, вслед за Москвой.
Питерские заметки 13:32
Киберспорт
Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam
Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без.
Игромания.ру вчера в 08:33
Кино
Netflix готова возобновить съемки второго сезона сериала «Ведьмак»
Netflix собирается возобновить съемки сериала "Ведьмак".
Дни.ру вчера в 10:57
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости 09:18
Футбол
Кашшаи ответил на высказывание Федуна про назначение Вилкова на матч «Зенит» — «Спартак»
Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи отреагировал на слова владельца московского «Спартака» Леонида Федуна по поводу возможного назначения арбитра Михаила Вилкова на матч 1/2 финала Кубка России.
RT на русском 15:11
Общество
Sony анонсирует игры для PlayStation 5. LIVE
Сегодня, 11 июня, в 23:00 мск Sony покажет игры для своей новой консоли PlayStation 5. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию события.
Чемпионат 07:30
Энергетика
Нефть дешевеет на 3% на опасениях за восстановление спроса
Цены на нефть снижаются в четверг примерно на 3% из-за опасений по поводу медленного роста спроса на сырье, усилившихся после выхода статистики по запасам в США, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 01:12