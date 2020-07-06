Фестиваль «Новая волна», который предполагалось провести в Казани в августе 2020 года, отменён из-за ситуации с коронавирусом. Об этом генеральный продюсер смотра Игорь Крутой сообщил в своём Instagram.

Происшествия ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца в шпионаже Мещанский суд Москвы продлил до сентября арест гражданина Украины Василия Василенко, обвиненного вначале в контрабанде, а затем в шпионаже. 26

Политика В Германии увидели угрозу банкротства Украины Украине грозит банкротство после того, как глава Нацбанка Украины (НБУ) Яков Смолий ушел в отставку, считает немецкое деловое издание Handelsblatt. 385

Футбол Матчи «Оренбурга» с ЦСКА и «Ростовом» начнутся позже Игра 27-го тура чемпионата России между "Оренбургом" и ЦСКА перенесена на два часа позднее и начнется в Оренбурге 8 июля в 18:00 мск.

Общество «Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столице из-за жары «Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столице из-за высокой температуры воздуха. Об этом сообщили в российском Гидрометцентре.

Общество В Москве отвергли возможность второй волны коронавируса Ранее мэр Москвы Сергея Собянин, комментируя вторую волну пандемии, усомнился в реалистичности этого сценария развития событий. 10

Культура Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля. 518

Экономика Чистая прибыль «Почты России» за год выросла на 14% В 2019 году чистая прибыль АО "Почта России" выросла на 14% по сравнению с показателем 2018 года и составила 3,01 млрд руб. Это следует из первого годового отчета компании, преобразованной из одноименного ФГУП 1 октября прошлого года.

Общество В Южной Корее сообщили об особо заразном штамме коронавируса Сеул, 6 июля 2020, 15:57 — REGNUM Все новые очаги распространения коронавируса в Южной Корее возникли из-за так называемого штамма GH, являющимся мутацией штамма S и скорость распространения которого в шесть раз выше прежних видов коронавируса. 32

Наука Ученые открыли генетическую предрасположенность к смерти от COVID-19 Как свидетельствуют результаты исследования геномов жертв коронавирусной инфекции, а также выживших после болезни определенные генные мутации, а именно пять вариаций в четырех генах, могут увеличить риск смертельного исхода до 13 раз.

Общество ЕСПЧ решил запросить у Москвы копию дела об убийстве Немцова Европейский суд по правам человека решил ознакомиться с материалами расследования убийства политика Бориса Немцова в феврале 2015 года в Москве и запросил их копию у России. 8

Авто Создатели родстера «Крым» построят необычный пикап Команда инженеров, известная разработкой молодежного родстера «Крым» на базе Калины построит необычный внедорожный пикап, пишет автомобильный портал tarantas.news.

Авто Aston Martin выпустит копию автомобиля Джеймса Бонда 16 августа 2019 года сообщалось, что спортивный автомобиль Aston Martin DB5, который в 1964 году принял участие в съемках фильма о Джеймсе Бонде «Голдфингер», был продан на аукционе в городе Монтеррей (США, штат Калифорния).

Происшествия Мать, оставившую ребенка в лесу в Москве, направили в стационар Бабушкинский суд Москвы освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар Надежду Куликову, оставившую своего ребенка в лесном массиве парка "Лосиный остров" на всю ночь, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 3