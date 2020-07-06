Коронавирус

RT на русскомRT на русскомФестиваль «Новая волна» отменён из-за коронавируса

Фестиваль «Новая волна», который предполагалось провести в Казани в августе 2020 года, отменён из-за ситуации с коронавирусом. Об этом генеральный продюсер смотра Игорь Крутой сообщил в своём Instagram.
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Карнавала не будет: коронавирус смыл «Новую волну» из Казани

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7Дней.ру01:00
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В Германии увидели угрозу банкротства Украины

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Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

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В больнице скончалась пострадавшая 5 декабря 2009 года при пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь» в Перми Ирина Пекарская.
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В Москве отвергли возможность второй волны коронавируса

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Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе

Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
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Чистая прибыль «Почты России» за год выросла на 14%

В 2019 году чистая прибыль АО "Почта России" выросла на 14% по сравнению с показателем 2018 года и составила 3,01 млрд руб. Это следует из первого годового отчета компании, преобразованной из одноименного ФГУП 1 октября прошлого года.
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«Аэрофлот» не взял питомцев россиян на вывозной рейс из Шанхая

В аэропорту пассажирам с животными сказали, что для них найдется место только в том случае, если они оставят питомцев.
RuNews24.ru 09:01
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Транспорт

На Кубани построят новую трассу Джубга-Сочи — в обход населенных пунктов

Новую трассу Джубга-Сочи возведут в Краснодарском крае, ее протяженность составит 119 километров, дорога будет построена в обход населенных пунктов, сообщил РИА Новости губернатор края Вениамин Кондратьев.
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Общество

В Южной Корее сообщили об особо заразном штамме коронавируса

Сеул, 6 июля 2020, 15:57 — REGNUM Все новые очаги распространения коронавируса в Южной Корее возникли из-за так называемого штамма GH, являющимся мутацией штамма S и скорость распространения которого в шесть раз выше прежних видов коронавируса.
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В Сирии российский Су-57 успешно поохотился на американский F-35

В Сирии во время полета над провинцией Дейр-эз-Зор российский истребитель 5-го поколения Су-57 с расстояния в 120 км отработал захват радаром новейшего американского коллеги-«стелса» F-35.
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Ученые открыли генетическую предрасположенность к смерти от COVID-19

Как свидетельствуют результаты исследования геномов жертв коронавирусной инфекции, а также выживших после болезни определенные генные мутации, а именно пять вариаций в четырех генах, могут увеличить риск смертельного исхода до 13 раз.
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Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

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Общество

В России могут ввести новое пособие в размере 50 тысяч рублей в год

Согласно документу, граждане смогут претендовать на денежную помощь от государства в размере до 50 000 рублей в год.
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Общество

ЕСПЧ решил запросить у Москвы копию дела об убийстве Немцова

Европейский суд по правам человека решил ознакомиться с материалами расследования убийства политика Бориса Немцова в феврале 2015 года в Москве и запросил их копию у России.
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Создатели родстера «Крым» построят необычный пикап

Команда инженеров, известная разработкой молодежного родстера «Крым» на базе Калины построит необычный внедорожный пикап, пишет автомобильный портал tarantas.news.
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СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребенка на Кубани

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Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

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Aston Martin выпустит копию автомобиля Джеймса Бонда

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Мать, оставившую ребенка в лесу в Москве, направили в стационар

Бабушкинский суд Москвы освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар Надежду Куликову, оставившую своего ребенка в лесном массиве парка "Лосиный остров" на всю ночь, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
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Игорь Крутой
Композитор
Советский, украинский и российский композитор, пианист, певец, продюсер. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Народный артист РФ. Народный артист Украины. Лауреат премии Ленинского комсомола.
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