Коронавирус
RT на русскомФестиваль «Новая волна» отменён из-за коронавируса
Фестиваль «Новая волна», который предполагалось провести в Казани в августе 2020 года, отменён из-за ситуации с коронавирусом. Об этом генеральный продюсер смотра Игорь Крутой сообщил в своём Instagram.
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Происшествия
ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца в шпионаже
Мещанский суд Москвы продлил до сентября арест гражданина Украины Василия Василенко, обвиненного вначале в контрабанде, а затем в шпионаже.
Интерфакс 08:00
Политика
В Германии увидели угрозу банкротства Украины
Украине грозит банкротство после того, как глава Нацбанка Украины (НБУ) Яков Смолий ушел в отставку, считает немецкое деловое издание Handelsblatt.
Газета.Ru 04:56
Общество
Защита обжаловала приговор по делу Серебренникова
RT на русском 08:46
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Шоу-бизнес
Певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном
Российская певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном. Он переехал в квартиру матери в начале этого года.
ФАН 03:53
Футбол
Матчи «Оренбурга» с ЦСКА и «Ростовом» начнутся позже
Игра 27-го тура чемпионата России между "Оренбургом" и ЦСКА перенесена на два часа позднее и начнется в Оренбурге 8 июля в 18:00 мск.
РИА Новости 07:49
Общество
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столице из-за жары
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столице из-за высокой температуры воздуха. Об этом сообщили в российском Гидрометцентре.
Вечерняя Москва 08:24
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» скончалась после 11 лет госпитализации
В больнице скончалась пострадавшая 5 декабря 2009 года при пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь» в Перми Ирина Пекарская.
Московский Комсомолец 08:13
Общество
В Москве отвергли возможность второй волны коронавируса
Ранее мэр Москвы Сергея Собянин, комментируя вторую волну пандемии, усомнился в реалистичности этого сценария развития событий.
Lenta.ru вчера в 17:37
Политика
Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян
Ранее Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона, России в нём нет.
RT на русском 07:06
Культура
Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе
Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
Экономика
Чистая прибыль «Почты России» за год выросла на 14%
В 2019 году чистая прибыль АО "Почта России" выросла на 14% по сравнению с показателем 2018 года и составила 3,01 млрд руб. Это следует из первого годового отчета компании, преобразованной из одноименного ФГУП 1 октября прошлого года.
РБК 07:22
Экономика
Новую выплату в 12 тысяч рублей могут получить российские пенсионеры
Пенсионный фонд РФ сообщает о новой выплате для пенсионеров в размере до 12,7 тысячи рублей.
Evo-rus.com 01:36
Общество
«Аэрофлот» не взял питомцев россиян на вывозной рейс из Шанхая
В аэропорту пассажирам с животными сказали, что для них найдется место только в том случае, если они оставят питомцев.
RuNews24.ru 09:01
Транспорт
На Кубани построят новую трассу Джубга-Сочи — в обход населенных пунктов
Новую трассу Джубга-Сочи возведут в Краснодарском крае, ее протяженность составит 119 километров, дорога будет построена в обход населенных пунктов, сообщил РИА Новости губернатор края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 04:25
Общество
В Южной Корее сообщили об особо заразном штамме коронавируса
Сеул, 6 июля 2020, 15:57 — REGNUM Все новые очаги распространения коронавируса в Южной Корее возникли из-за так называемого штамма GH, являющимся мутацией штамма S и скорость распространения которого в шесть раз выше прежних видов коронавируса.
REGNUM 08:57
Армия и оружие
В Сирии российский Су-57 успешно поохотился на американский F-35
В Сирии во время полета над провинцией Дейр-эз-Зор российский истребитель 5-го поколения Су-57 с расстояния в 120 км отработал захват радаром новейшего американского коллеги-«стелса» F-35.
Недвижимость.RU 07:40
Наука
Ученые открыли генетическую предрасположенность к смерти от COVID-19
Как свидетельствуют результаты исследования геномов жертв коронавирусной инфекции, а также выживших после болезни определенные генные мутации, а именно пять вариаций в четырех генах, могут увеличить риск смертельного исхода до 13 раз.
ИА Красная Весна 07:40
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
Общество
В России могут ввести новое пособие в размере 50 тысяч рублей в год
Согласно документу, граждане смогут претендовать на денежную помощь от государства в размере до 50 000 рублей в год.
Evo-rus.com 08:16
Общество
ЕСПЧ решил запросить у Москвы копию дела об убийстве Немцова
Европейский суд по правам человека решил ознакомиться с материалами расследования убийства политика Бориса Немцова в феврале 2015 года в Москве и запросил их копию у России.
РБК 06:58
Авто
Создатели родстера «Крым» построят необычный пикап
Команда инженеров, известная разработкой молодежного родстера «Крым» на базе Калины построит необычный внедорожный пикап, пишет автомобильный портал tarantas.news.
Моя Москва.онлайн 07:36
Общество
Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма
РИА Новости 05:06
Авто
Aston Martin выпустит копию автомобиля Джеймса Бонда
16 августа 2019 года сообщалось, что спортивный автомобиль Aston Martin DB5, который в 1964 году принял участие в съемках фильма о Джеймсе Бонде «Голдфингер», был продан на аукционе в городе Монтеррей (США, штат Калифорния).
Известия 07:13
Происшествия
Мать, оставившую ребенка в лесу в Москве, направили в стационар
Бабушкинский суд Москвы освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар Надежду Куликову, оставившую своего ребенка в лесном массиве парка "Лосиный остров" на всю ночь, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 08:00
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27