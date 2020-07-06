Фестиваль «Новая волна» отменён из-за коронавируса
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Фестиваль «Новая волна», который предполагалось провести в Казани в августе 2020 года, отменён из-за ситуации с коронавирусом. Об этом генеральный продюсер смотра Игорь Крутой сообщил в своём Instagram.В источнике
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