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Фестиваль «Новая волна» отменён из-за коронавируса

Фестиваль «Новая волна», который предполагалось провести в Казани в августе 2020 года, отменён из-за ситуации с коронавирусом. Об этом генеральный продюсер смотра Игорь Крутой сообщил в своём Instagram.В источнике
Подробнее о событии

В Казани из-за коронавируса отменили «Новую волну – 2020»

Вечерняя Казань04:29

Игорь Крутой нашел повод для отмены «Новой волны» в Казани

Inkazan03:45

Игорь Крутой объявил об отмене «Новой Волны» в Казани

Татар-информ04:00

Карнавала не будет: коронавирус смыл «Новую волну» из Казани

БИЗНЕС Online05:13

Игорь Крутой отменил «Новую волну»

Комсомольская правда01:50

Игорь Крутой сообщил об отмене музыкального конкурса «Новая волна» в этом году

Вокруг ТВ01:04

Болезнь вынудила Игоря Крутого принять волевое решение

7Дней.ру01:00
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Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета06:05
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Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
Известиявчера в 21:16
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