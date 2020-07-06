Коронавирус

RT на русскомRT на русскомФестиваль «Новая волна» отменён из-за коронавируса

Фестиваль «Новая волна», который предполагалось провести в Казани в августе 2020 года, отменён из-за ситуации с коронавирусом. Об этом генеральный продюсер смотра Игорь Крутой сообщил в своём Instagram.
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Итоги дня: приговор за убийство таксиста в Татарстане, когда в РТ откроются пляжи, в Челнах зафиксировали свыше 700 случаев COVID-19

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Болезнь вынудила Игоря Крутого принять волевое решение

7Дней.ру01:00

Игорь Крутой объявил об отмене «Новой Волны» в Казани

Татар-информ04:00

Игорь Крутой нашел повод для отмены «Новой волны» в Казани

Inkazan03:45

Игорь Крутой отменил «Новую волну»

Комсомольская правда01:50

Игорь Крутой сообщил об отмене музыкального конкурса «Новая волна» в этом году

Вокруг ТВ01:04

Карнавала не будет: коронавирус смыл «Новую волну» из Казани

БИЗНЕС Online05:13
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 12:14, Ашберн
Политика

Великобритания ввела санкции против 25 россиян по делу Магнитского

Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская тишина».
Ведомости 11:33
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Происшествия

Басманный суд заочно арестовал гражданина США и объявил в розыск

Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте гражданина США Питера Джейкоба Штерна, который обвиняется в особо крупной растрате.
Московский Комсомолец 12:04
Политика

В Сети появилось видео с пришедшим на интервью босиком Лукашенко

РБК 10:50
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Армия и оружие

Как коронавирус не пустил в Латвию канадских военных

BaltNews.lv 06:45
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Происшествия

Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП

Следствие предъявило актеру Михаилу Ефремову обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП, сообщил адвокат Эльман Пашаев.
Коммерсантъ 12:05
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Происшествия

Суд арестовал замглавы Минобрнауки по делу о хищении

РБК 11:19
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Политика

Рябков оценил конференцию с США по Договору по открытому небу

России и США не удалось сблизить позиции на конференции по Договору по открытому небу, Вашингтон может выйти из соглашения в ноябре, рассказал замглавы российского МИД Сергей Рябков.
RT на русском 11:43
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Происшествия

Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

ТАСС 04:42
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Происшествия

В Подмосковье взорвался газ в жилом доме

В городе Щелково Московской области произошел взрыв бытового газа в многоэтажном жилом доме.
Lenta.ru 12:07
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
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Общество

ЦБ планирует разрешить страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10%

«Банк России планирует расширить тарифный коридор ОСАГО, чтобы страховые компании могли назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения», – отметил он (цитата по ТАСС).
Ведомости 08:31
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Наука

Раскрыта смертельная опасность для зараженных коронавирусом

Ученые Лаборатории молекулярной биологии Совета по медицинским исследованиям в Великобритании раскрыли несколько опасных мутаций, повышающих риск смерти у пациентов с COVID-19.
Lenta.ru 11:58
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Происшествия

В Нижегородской области разбился легкомоторный самолет

Ранее 13 июня при крушении легкомоторного самолета Як-52 под Самарой погибли два пилота.
Известия 10:30
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Культура

Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни

Рим, 6 июля 2020, 10:20 — REGNUM Известный итальянский композитор, дирижёр и аранжировщик Эннио Морриконе умер в Риме в возрасте 91 года.
REGNUM 03:20
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Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
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Политика

Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
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Кино

Сильвестр Сталлоне объявил о работе над режиссерской версией «Рокки 4»

Live24 06:43
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Здоровье

Больше половины заболевших самарцев выздоровели от коронавируса

«На протяжении последнего времени число выздоровевших на 10-15% превышает исло поступающих в больницы с подозрение на коронавирусную инфекцию – об этом свидетельствует ежедневная статистика» - доложил губернатору Врио министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.
ГТРК Самара 09:24
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Общество

Фигурантка дела «Седьмой студии» Апфельбаум обжаловала приговор

RT на русском 11:55
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Общество

ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху

Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM вчера в 15:51
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Происшествия

Путин отправил в отставку генерала МВД

Отставка генерал-майора юстиции Какошина стала продолжением зачистки в МВД, связанной с арестом двух других бывших заместителей главы департамента — Александра Краковского и Александра Бирюкова, которых обвиняют в превышении должностных полномочий.
Lenta.ru 10:14
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Биатлон

Мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу

По данным немецкого издания, судебно-медицинская экспертиза выяснила, что ДНК мужчины, обнаруженная в пробе Зайцевой, принадлежит ее мужу.
Вести.Ru вчера в 08:35
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Происшествия

ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже

Сотрудники ФСБ России арестовали бывшего украинского футболиста Василия Василенко, установив его причастность к шпионажу в пользу Украины.
Газета.Ru 10:33
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Общество

ЕСПЧ коммуницировал жалобу по делу об убийстве Немцова

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу по делу об убийстве политика Бориса Немцова.
Эхо Москвы 11:51
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Финансы

Минфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза

Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей.
Интерфакс 05:07
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Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

РИА Новости 09:35
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
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Шоу-бизнес

Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу

RuNews24.ru вчера в 09:13
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Общество

В России за год снизился уровень крайней бедности

Москва, 6 июля 2020, 08:20 — REGNUM В России в 2019 году доля населения за чертой бедности снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%, сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование.
REGNUM 01:20
6,7K
Общество

В Подмосковье начали разборку временных госпиталей

В Московской области начали разбирать временные госпитале, организованные на время пандемии коронавируса в международном выставочном центре "Крокус ЭКСПО" и парке "Патриот".
Российская газета 08:38
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Игорь Крутой
Композитор
Советский, украинский и российский композитор, пианист, певец, продюсер. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Народный артист РФ. Народный артист Украины. Лауреат премии Ленинского комсомола.
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