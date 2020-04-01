Депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов прокомментировал снятие "Адмирала" из Владивостока со следующего сезона Континентальной хоккейной лиги из-за сокращения Министерством спорта Приморской области финансирования профессиональных спортивных команд региона.

Фетисов заявил о необходимости сохранения «Адмирала» в КХЛ

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