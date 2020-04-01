Коронавирус

ProstoProSportProstoProSportФетисов заявил о необходимости сохранения «Адмирала» в КХЛ

Депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов прокомментировал снятие "Адмирала" из Владивостока со следующего сезона Континентальной хоккейной лиги из-за сокращения Министерством спорта Приморской области финансирования профессиональных спортивных команд региона.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Фетисов: КХЛ необходимо помочь «Адмиралу», чтобы клуб продолжил выступать в турнире

ТАСС Спорт02:56

Кожевников — об «Адмирале»: нужно решать вопрос с финансированием, но КХЛ стоит в стороне

Чемпионат03:16

«Сложно представить, что такое произошло бы в НХЛ». Фетисов — о снятии «Адмирала» с нового сезона КХЛ

Спорт-Экспресс06:15

«Деньги госкопораций должны делиться поровну». Что говорят о ликвидации хоккейного «Адмирала»

Sport24.ru04:30

Фетисов об «Адмирале»: «Не понимаю, почему молчит КХЛ. Лига должна сказать, чем может помочь клубу»

Sports.ru07:10

Фетисов прокомментировал ликвидацию «Адмирала»

Газета.Ru05:15

Фетисов раскритиковал решение о снятии «Адмирала» с КХЛ

Metaratings05:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 08:55, Ашберн
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

РИА Новости 00:06
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.
Lenta.ru 04:02
Футбол

Сульшер: «Надеюсь, жёны и девушки игроков помогут им тренироваться»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер рассказал о том, как его команда тренируется в условиях карантина.
Soccer.ru 02:52
Энергетика

Российская нефть подешевела до $13 за баррель

Цена российской нефти Urals (CIF порт Роттердам) в понедельник, 30 марта, снизилась до $13 за баррель, сообщило агентство Argus.
РБК вчера в 11:09
Происшествия

В Москве мужчина ворвался в магазин с мачете

На севере столицы в магазин "Магнит" ворвался мужчина с мачете, сообщает агентство "Москва".
Российская газета 08:21
Общество

Ведущий эпидемиолог Китая спрогнозировал спад пандемии коронавируса

Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань считает, что пандемия нового коронавируса пойдет на спад к концу апреля.
РИА Новости 08:02
Футбол

Футболисты «Спартака» согласились на сокращение зарплаты на 40%

Футболисты «Спартака» согласились на 40%-ное сокращение зарплат из-за приостановки сезона, сообщается на сайте клуба.
Ведомости 08:28
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Политика

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
РИА Новости 08:36
Общество

В Москве готовят QR-коды для контроля режима изоляции

1. Власти Москвы подтвердили, что для контроля за режимом изоляции введут QR-коды В Москве будут использовать специальные QR-коды для контроля за соблюдением жителями города режима изоляции.
Lenta.ru 04:38
Здоровье

Более 50 пациентов одной больницы в Коми заразились коронавирусом

Более 50 случаев заражения коронавирусом выявлено в Эжвинской больнице Сыктывкара, из них только 32 - за последние сутки.
ТАСС 06:57
Армия и оружие

Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
РИА Новости 04:34
Общество

Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
REGNUM 06:04
Здоровье

Врач объявила альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета

Секрет успеха заключается в цинке и витаминах А и С. Как сообщает МедиаПоток, чеснок и имбирь, конечно, хорошо способствуют укреплению иммунитета, однако защитить собственный организм можно и другими продуктами.
МедиаПоток 02:45
Общество

В Оренбургской области ввели режим полной самоизоляции

В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
Orenday.ru 06:17
Экономика

Путин подписал закон о защите капиталовложений

Президент России Владимир Путин подписал закон по защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации.
Газета.Ru 07:31
Политика

Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно

Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:09
Шоу-бизнес

Директор фонда Льва Лещенко рассказал о его состоянии

Аргументы и Факты 04:52
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Общество

В Татарстане ввели режим спецпропусков

Правительство Татарстана ввело режим спецпропусков. Об этом сообщается на сайте кабмина республики.
Газета.Ru 03:31
Общество

Минкомсвязи запустило систему слежения за носителями коронавируса

Минкомсвязи подготовило систему слежения за гражданами, которые контактировали с больными коронавирусом.
Ведомости 07:31
Культура

Слепаков записал матерную песню про коронавирус

Автор песни опубликовал видео на YouTube. Семен Слепаков записал матерную песню про коронавирус.
Piter.tv 05:47
Общество

Минздрав: Коронавирус передается половым путем

Главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь, говоря о способах борьбы с коронавирусом, напомнил, что CoVID-19 передается в том числе и половым путем: "Надо понимать, начиная сближение, что половой путь не самый главный для распространения, хотя, конечно, об этом тоже нужно думать, тем более находясь на карантине"
Super.ru 08:31
Биатлон

Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке

Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Известия 06:05
Экономика

Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Российская газета 06:35
Общество

Нижегородцам выдадут разрешения на работу в период самоизоляции

В Нижегородской области определен порядок выдачи разрешений на осуществление рабочей деятельности в период самоизоляции.
Гипер НН 03:44
Хоккей

КХЛ осталась без «Адмирала» на следующий сезон

Хоккейный клуб "Адмирал" из Владивостока прекратит свои выступления в Континентальной хоккейной лиге.
Вести.Ru 01:57
Культура

Актёры «Клиники» запустили подкаст о сериале

Зак Брафф и Дональд Фэйсон, исполнившие роли Джей Ди и Тёрка в «Клинике», объявили о запуске подкаста, посвящённого сериалу.
KudaGo 07:40
Политика

В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на помощь России в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru 08:38
Происшествия

В Карелии получен третий положительный результат на коронавирус

Первый результат исследования на коронавирус, проведенного в Центре гигиены и эпидемиологии по Республике Карелия, был у нее отрицательный, второй — условно положительный.
REGNUM 06:01
Как работают Яндекс.Новости?
КХЛ-2018/19Больше новостей по теме
Главное