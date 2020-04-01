Коронавирус

ProstoProSportProstoProSportФетисов заявил о необходимости сохранения «Адмирала» в КХЛ

Депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов прокомментировал снятие "Адмирала" из Владивостока со следующего сезона Континентальной хоккейной лиги из-за сокращения Министерством спорта Приморской области финансирования профессиональных спортивных команд региона.
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с чего всё началось

Фетисов: КХЛ необходимо помочь «Адмиралу», чтобы клуб продолжил выступать в турнире

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) должна помочь владивостокскому "Адмиралу", чтобы клуб продолжил выступление в турнире. Такое мнение ТАСС высказал депутат Госдумы, бывший руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту и бывший глава совета директоров КХЛ Вячеслав Фетисов.
ТАСС Спорт02:56

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Фетисов отметил, что связанные с самоизоляцией неудобства могут пойти на пользу

ТАСС Спорт09:39

Фетисов об «Адмирале»: «Не понимаю, почему молчит КХЛ. Лига должна сказать, чем может помочь клубу»

Sports.ru07:10

Фетисов заявил о необходимости сохранения «Адмирала» в КХЛ

ProstoProSport03:27

Фетисов прокомментировал ликвидацию «Адмирала»

Газета.Ru05:15

«Сложно представить, что такое произошло бы в НХЛ». Фетисов — о снятии «Адмирала» с нового сезона КХЛ

Спорт-Экспресс06:15

«Деньги госкопораций должны делиться поровну». Что говорят о ликвидации хоккейного «Адмирала»

Sport24.ru04:30

Фетисов раскритиковал решение о снятии «Адмирала» с КХЛ

Metaratings05:41
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Политика

В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на помощь России в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru 08:38
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Чечня с 5 апреля закрывается на въезд и выезд

ТАСС 09:20
Здоровье

Минздрав Италии назвал причину высокой смертности от коронавируса

Отмечается, что в северных регионах страны смертность была ниже среднего на 6%, а в центре и на юге — на 3%. Как следствие, пожилые люди, бывшие в группе риска в период эпидемии гриппа, показали более высокую смертность во время пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:18
Биатлон

Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке

Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Известия 06:05
Политика

Путин заявил, что обстановка требует дистанционной работы

Президент России Владимир Путин на телесовещании с правительством РФ заявил, что сегодняшняя обстановка, связанная с коронавирусом, весьма напряженная и требует дистанционной работы, он также выразил надежду, что такой способ деятельности не скажется её на качестве.
РИА Новости 09:57
Энергетика

Bloomberg узнал об отказе России наращивать добычу нефти

Хотя соглашение об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+ с 1 апреля утратило свою силу, Россия не планирует наращивать нефтедобычу, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника одного из профильных министерств.
РБК 09:48
Здоровье

Минздрав оценил готовность российских регионов к коронавирусу

Минздрав России сообщил, что готовность системы здравоохранения страны к распространению коронавирусной инфекции оценивается как удовлетворительная.
RT на русском 09:59
Общество

В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом

Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
RT на русском 02:29
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service вчера в 06:44
Политика

Украина поддержала санкции против Белоруссии

Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Lenta.ru 03:55
Происшествия

Вот и приехали: на въездах в Самару ГИБДД проверяет водителей

Примерно с 10 часов утра среды, 1 апреля, сотрудники ГИБДД приступили к масштабным проверкам автотранспорта в Самарской области.
Терра 02:42
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 07:59
Здоровье

Врач объявила альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета

Секрет успеха заключается в цинке и витаминах А и С. Как сообщает МедиаПоток, чеснок и имбирь, конечно, хорошо способствуют укреплению иммунитета, однако защитить собственный организм можно и другими продуктами.
МедиаПоток 02:45
Общество

Евгений Куйвашев ответил на популярные вопросы о режиме изоляции

Губернатор Евгений Куйвашев продолжает отвечать на вопросы по поводу эпидемиологической обстановки в Свердловской области.
Телеканал ОТВ 09:43
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Общество

Автомобилистов могут начать штрафовать за нарушение карантина

Нарушивших режим самоизоляции водителей могут начать штрафовать на сумму от 5 тыс. руб. Об этом сообщает сервис autonews.ru.
Газета.Ru 08:57
Происшествия

Жительницу Башкирии оштрафовали за ложную информацию о коронавирусе

Суд в Башкирии оштрафовал на 15 тыс. рублей жительницу Салавата, которая в соцсетях сообщила ложную информацию о случаях заражения коронавирусной инфекцией.
ТАСС 09:17
Футбол

Счетная палата: ФК «Крылья Советов» могут ликвидировать за долги

Долги самарского футбольного клуба «Крылья Советов» превышают совокупную стоимость имущества клуба.
Новый Век 07:56
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

В Москве ужесточили меры по борьбе с коронавирусом, передвижение жителей будет ограничено.
Росбалт 29 марта в 13:14
Общество

Минздрав: Коронавирус передается половым путем

Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем, но этот путь заражения не является основным.
Российская газета 10:04
Экономика

В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам

В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам. Депутаты внесли на рассмотрение новый законопроект.
Piter.tv вчера в 01:02
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ 30 марта в 14:13
Общество

В Саратове возникли очереди из-за выдачи спецпропусков

После введения в Саратове режима выхода на работу по спецпропускам около зданий районных администраций города начали собираться очереди из людей, ожидающих выдачи документов.
РБК 09:42
Политика

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
РБК 07:50
Политика

Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 30 марта в 18:53
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

НИА-Красноярск вчера в 22:45
Шоу-бизнес

Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Вечерний курьер 05:42
Армия и оружие

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Известия 00:55
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В War Thunder на 1 апреля добавили космические сражения

Разработчики War Thunder на 1 апреля добавили в свою игру режим с космическими боями — в Space Thunder игроки сражаются между собой на орбите Земли за контроль над ближайшими станциями.
Игромания.ру 08:38
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

РИА Новости 00:06
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