Автоспорт
RT на русскомФеттель одержал первую победу с 2018 года, выиграв Гран-при Сингапура
Немец Себастьян Феттель из команды Ferrari занял первое место в гонке 15-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Сингапура. Четырёхкратный чемпион мира впервые с Гран-при Бельгии 2018 года сумел финишировать первым в гонке. Таким образом, его безвыигрышная серия прервалась на отметке 22 Гран-при.
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