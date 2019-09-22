Автоспорт

RT на русскомRT на русскомФеттель одержал первую победу с 2018 года, выиграв Гран-при Сингапура

Немец Себастьян Феттель из команды Ferrari занял первое место в гонке 15-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Сингапура. Четырёхкратный чемпион мира впервые с Гран-при Бельгии 2018 года сумел финишировать первым в гонке. Таким образом, его безвыигрышная серия прервалась на отметке 22 Гран-при.
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Немецкий автогонщик. Четырёхкратный чемпион мира серии Формула-1 - 2010, 2011, 2012 и 2013 годов, при этом становился самым молодым обладателем соответствующего количества титулов. Также установил множество достижений в категории «самый молодой» - он является самым молодым вице-чемпионом мира, обладателем поул-позиции, а также являлся самым молодым участником чемпионата, набравшим очки до сезона 2014 года, когда этот рекорд был побит российским гонщиком Даниилом Квятом. В 2010 году Феттель был признан лучшим спортсменом года в Германии.
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