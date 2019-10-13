Автоспорт
ТАСС СпортФеттель выиграл квалификацию Гран-при Японии «Формулы-1»
Немец Себастьян Феттель, выступающий за команду "Феррари", показал лучшее время в квалификации Гран-при Японии - 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
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Политика
Названы случаи ненамеренной помощи США России
Американское издание National Interest рассказало о случаях, когда Соединенные Штаты случайно помогали России укрепить экономику.
Газета.Ru 00:39
Политика
Первый президент Украины сообщил об улучшении в отношениях с Россией
Президент России Владимир Путин относится к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому лучше, чем к его предшественнику Петру Порошенко.
РБК 00:47
Происшествия
Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело
Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС.
Газета.Ru 11 октября в 15:00
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 11 октября в 08:04
Здоровье
Британский подросток два года прикован к постели из-за вросшего волоса
15-летний Чае Руффолд, проживающий в британском городе Истборн, на протяжении двух последних лет не выходит из дома и живет сейчас на сильнодействующих обезболивающих средствах и антибиотиках.
Ugpressa.ru 11 октября в 13:05
Единоборства
Зеленский позвонил Усику и поздравил его с победой над Уизерспуном
Боксер Александр Усик, отправивший в технический нокаут Чазза Уизерспуна в первом для себя бою как супертяжеловес, сразу после победы поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Росбалт 02:30
Происшествия
Бультерьер напал на школьников в Нижневартовске
Бультерьер отпустил девочку, но продолжил нападать на других детей.
Московский Комсомолец Ямал вчера в 10:21
Происшествия
В Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис»
В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис".
Российская газета вчера в 09:06
Музыка
Шнуров поделился планами на жизнь после «Ленинграда»
Телеканал 360° вчера в 05:02
Происшествия
В Брянске нашли забетонированное тело мужчины
В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 21:43
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Происшествия
В России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за наркотики
Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля и США Нааму Иссахар к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков в значительном размере, рассказал ее адвокат Александр Тайц в пятницу, 11 октября.
Известия 11 октября в 13:06
Армия и оружие
WP: Турция намеренно обстреляла позиции США в Сирии
Ранее Министерство обороны Турции заявило, что турецкие военные приняли необходимые меры, чтобы избежать нанесения ущерба американскому наблюдательному пункту в Сирии.
RT на русском 02:39
Политика
В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:54
Волейбол
Российские волейболисты проиграли Аргентине на Кубке мира
Sportbox.RU 00:08
Происшествия
В Уфе в ДТП с пассажирским автобусом пострадали 10 человек
Пострадавших, среди которых водитель автобуса, на месте ДТП осмотрели медики скорой помощи и госпитализировали в больницы №№ 17, 21 и 22.
Российская газета 01:10
Происшествия
Опоздавший на самолет пассажир устроил погром в Шереметьево
Известия 11 октября в 15:17
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Риги от нацистов
На сайте Минобороны появился новый раздел «Огни свободной Риги», в котором опубликованы рассекреченные документы операции по освобождению Риги от нацистов, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.
РБК 10 октября в 18:32
Единоборства
Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA
Россиянин Дмитрий Бивол в шестой раз защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе (до 79,4 кг).
Коммерсантъ вчера в 23:35
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости вчера в 13:40
Авто
В Сети показали трехосный автодом на базе «Нивы»
В результате получились два трехосных дома на колесах, один из которых вскоре отправился обратно в Тольятти в качестве оплаты за два поставленных «АвтоВАЗом» автомобиля.
Автоновости дня вчера в 10:00
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой вступилась за сына
Журналисты федеральных СМИ разыскали мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой и расспросили ее о сыне.
Похвистнево-Информ вчера в 08:11
Общество
Путин оценил влияние российского аграрного сектора на мировых рынках
Президент России Владимир Путин поздравил тружеников агропромышленного комплекса с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, отметив, что отечественный аграрный сектор наращивает своё влияние на мировых рынках, поздравление опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости 02:39
Общество
В США найдена рыба, способная жить даже без воды
На территории американского штата Джорджия обнаружена нетипичная для данного региона рыба - северный змееголов.
В городе R вчера в 02:49
Политика
Песков прокомментировал идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ.
Политика Сегодня 11 октября в 06:13
Экономика
Власти Иркутской области объяснили рост зарплаты у губернатора
Руководитель пресс-службы правительства региона Павел Добродеев рассказал РИА Новости, что повышение зарплаты губернатора связано с необходимостью индексирования зарплаты госслужащих с первого октября 2019 года в соответствии с указом президента.
РИА Новости вчера в 21:10
Кино
Создатель «Сватов» опровергла отъезд Артемьевой в Германию
Генеральный директор актерского агентства «Агни-Кино» Мария Проконичева опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о переезде звезды сериала «Сваты» Людмилы Артемьевой на «неопределенный срок» в Германию.
iReactor вчера в 06:22
Политика
Трюдо вышел на предвыборный митинг в бронежилете
Канадский премьер Джастин Трюдо надел бронежилет на предвыборную речь перед сторонниками, передает телеканал CBC.
Политика Сегодня 01:33
Происшествия
Четыре человека получили ранения при детонации боеприпасов в Донецке
РЕН ТВ вчера в 13:36